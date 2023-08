escuchar

El básquetbol en los Juegos Olímpicos París 2024 sigue pudiendo contar por ahora con la selección argentina, número 2 del ranking mundial de la Federación Internacional (FIBA). Aun no estando el combinado albiceleste en su esplendor y, motivo de ello, fuera del Mundial que se desarrollará desde la próxima semana en Japón, Filipinas e Indonesia, es potencia en el deporte y uno de los pocos (junto a Unión Soviética y Yugoslavia) que cortaron con la hegemonía de medallas doradas de Estados Unidos, al dar el golpe en Atenas 2004. Pero el equipo al que hoy dirige Pablo Prigioni ahora está “en el barro”, como manifestó días atrás su capitán, Facundo Campazzo, a LA NACION. Y estar en el barro lo obligó a trabajar por demás para superar este sábado a Chile por 87 a 79 en una semifinal del Preclasificatorio Olímpico que se realiza en Santiago del Estero y que da un solo boleto a los torneos de clasificación olímpica FIBA, la única vía que le queda al equipo albiceleste para estar el próximo año en Francia.

El combinado nacional no jugó en alto nivel y, en parte, fue por lo que lo propuso un rival que históricamente no le generó dolores de cabeza, pero en esta ocasión por momentos lo descolocó e incomodó y, con sus limitadas herramientas, las mismas con las que ganó los tres partidos en la primera etapa y lideró el grupo B, se mantuvo con vida hasta los últimos segundos y se despidió del torneo con más certezas que dudas respecto de su futuro en el plano internacional. Para los de Pablo Prigioni, fue un paso más hacia el objetivo de ganar el campeonato que definirá ante Bahamas o Uruguay, que se enfrentan desde las 21.10 de este sábado.

El primer tiempo fue muy parejo, con la albiceleste dominando el marcador los 20 minutos, pero no el juego en todo ese trayecto frente a un oponente sumamente inferior en los papeles. Al principio, la ofensiva se alimentó a partir del pick and roll central con Francisco Cáffaro y diferentes portadores del balón. El pivote definió en reiteradas ocasiones con volcadas y, secundado por Carlos Delfino en el goleo, su equipo estableció un primer parcial de 15-8. Hasta entonces, todas las unidades del local las habían convertido el joven de 23 años y el veterano de 40. El visitante, por su parte, apostó a darle la pelota en el poste bajo a su jugador más determinante, Nicolás Carvacho. Desde allí, el pivote anotó y generó para sus compañeros en un conjunto trasandino que de a poco llevó el transcurso del encuentro hacia su terreno y, así, se mantuvo muy cerca en el tanteador y hasta pudo tomar la delantera.

Con una propuesta física al límite y la anuencia de los jueces para llevarla adelante, motivo de reclamo y enojo en los anfitriones, los trasandinos perturbaron a los argentinos, que estuvieron erráticos y sin fluidez en el ataque cuando Facundo Campazzo tuvo que descansar y luego de que Luca Vildoza dejó el parquet tras pocos más de dos minutos por una lesión. La selección nacional logró una máxima distancia de 8 unidades cuando el base cordobés se metió definitivamente en el duelo y consiguió sus 10 tantos consecutivos en ese tramo (38-30). Sin embargo, la falta de puntería desde media distancia (4 de 15 en triples) no le permitió llegar a la decena de ventaja y Chile volvió a arrimarse a tres, para concluir la primera mitad con una diferencia en su contra remontable en el complemento (46-40).

La incidencia de Facundo Campazzo en el juego desde el segundo cuarto fue determinante para el triunfo argentino sobre Chile www.fiba.basketball

La segunda mitad se pareció mucho más a lo que se suponía en la antesala. La Argentina estableció un parcial de 7-0 y sacó la máxima ventaja de 13 puntos (53-40). Desde entonces, dominó el juego y llegó a estar 19 unidades por encima de un oponente que nunca se rindió y en el arranque del último segmento llegó a descontar a un dígito nuevamente. Allí el local retomó la fórmula que le dio réditos al comienzo, pero con otros protagonistas: pick and roll central con Campazzo conduciendo la pelota más Gabriel Deck o Juan Fernández y definiciones de estos cerca del cesto. Así, más buenas acciones defensivas a cuentagotas, controló a un elenco chileno que llegó a arrimar a seis tantos (85-79) e intentó una remontada heroica a fuerza de triples pero no la consiguió.

Que la victoria albiceleste fue muy trabajada se explica en que recién a falta de 14 segundos de la conclusión del encuentro el público que alentó al seleccionado en el estadio Ciudad gritó por ella. Más allá de la preocupación por la salud de Vildoza de cara a la definición, la Argentina recuperó definitivamente a Deck, quien fue el goleador con 24 puntos y tomó 5 rebotes. El alero santiagueño estuvo inactivo varios meses por una lesión y llegó al certamen sin rodaje, algo que sintió en los dos primeros cotejos. Campazzo fue Campazzo (19 tantos y 12 asistencias), Delfino aportó lo suyo al comienzo (12 puntos y 5 pases gol) y tanto Cáffaro como Fernández, jóvenes de la incipiente camada que asoma, tuvieron protagonismo cerca del cesto con 14 y 11 unidades, respectivamente. En el perdedor lo mejor pasó por las manos de Carvacho con 23 tantos y 5 rebotes.

Gabriel Deck fue determinante para la victoria de la Argentina sobre Chile www.fiba.basketball

Cáffaro fue, justamente, uno de los habló luego la victoria argentina en la conferencia de prensa y se refirió su buen presente en el combinad nacional: “Se siente bien tener un buen partido y más si el equipo gana. Creo que la preparación previa fue determinante para entender qué necesita el equipo de mí y creo que lo estoy haciendo en buen nivel. Tengo que hacer cortinas y caer al aro y tenemos jugadores que me van a encontrar siempre cuando lo hago, por lo que solamente tengo que volcar la pelota. Encontré la química del equipo y día a día me siento más cómodo”.

Prigioni, en tanto, felicitó al rival por lo hecho en el juego y el torneo: “Creo que jugó un partido serio e hizo un torneo serio, demostró que quería estar en la final y nos puso en problemas. Jugó duro y fue ordenado. No nos dejaron tomar muchos tiros de tres puntos que es lo que nosotros queremos”. Sobre lo expuesto por sus dirigidos, analizó: “Nos propusimos hacernos fuerte defensivamente y por momentos lo hicimos y en otros tuvimos descuidos. La baja de Vildoza fue un golpe para nosotros porque es uno de nuestros creadores de juego y sobrepasamos ese momento en que nos pusimos nerviosos con los árbitros un poco por el momento y la ansiedad de jugar en casa. El equipo salió mejor en el tercer cuarto, defendimos mejor y tomamos mejores tiros. Si no nos juega un poco la ansiedad y el bajón físico al final, teníamos que haber cerrado con más comodidad. Pero hicimos lo que teníamos que hacer y estamos donde queríamos estar mañana”.

El entrenador también destacó que, más allá de que Chile no le permitió a la Argentina imponer su estilo, se logró el triunfo con Deck en un gran nivel y un interesante aporte de Cáffaro y Fernández: “Con un equipo que no nos dejó correr la cancha ni hacer el juego que queríamos, tuvimos argumentos para ganar. Hubo más minutos de Gabriel (Deck), que no estuvo en la preparación, lo ubicamos en más acciones y ello contribuye. Hizo un gran partido a pesar de que no está al 100% físicamente y el ida y vuelta no le juega tan a favor. Estamos encantados de la juventud que se incorporó al equipo porque lo están haciendo extremadamente bien y lo demostraron en todos estos partidos. Tanto Francisco (Cáffaro) como Juan (Fernández) están jugando un torneo bárbaro y es una excelente noticia para el seleccionado porque están tomando la posta y protagonismo en un torneo oficial con mucha naturalidad y personalidad”.

Pablo Prigioni resaltó la tareas de Gabriel Deck y los jóvenes Juan Fernández y Francisco Cáffaro en la conferencia de prensa post victoria FIBA

La selección argentina protagoniza el Preclasificatorio Olímpico porque no entró al Mundial desde las eliminatorias. Será la quinta vez en su historia en que no participará en la cita ecuménica; la última ocasión era la de Colombia 1982, luego de que se ubicara tercera en el Sudamericano, detrás de Uruguay y Brasil. Tampoco estuvo en 1954, luego de ser campeona en 1950, ni en 1970 y 1978.

El campeonato que se desarrolla en Santiago del Estero otorga un boleto a uno de los torneos de clasificación olímpica FIBA, que tendrán lugar del 2 al 7 de julio próximo, poco antes de París 2024. Serán cuatro certámenes que reunirán 24 países en total y en cada uno habrá un cupo para los Juegos Olímpicos. La Argentina puede acceder por esa vía y para ello es indispensable superar la competencia en Santiago del Estero, es decir, ganar la final que afrontará este domingo y que se volvió uno de los partidos más importantes del año.