Per Günther, jugador de Ratiopharm Ulm, de la Bundesliga alemana de básquet, dijo que se plegará a las protestas por el asesinato de George Floyd Crédito: Web Ratiopharm Ulm

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020 • 17:16

Resulta paradójico que, ante un mismo tema, un país tome posturas diferentes en deportes tan populares como son el fútbol y el básquetbol. Alemania es el ejemplo. Los homenajes, protestas o pedidos de justicia expresados por algunos futbolistas este fin de semana tras el asesinato de George Floyd abrieron un debate entre los que tienen poder y toman las decisiones. Sobre todo a la hora de referirse a las sanciones que se le deben aplicar, o no, a los deportistas que se manifiesten por esa causa.

Es que, por un lado la Bundesliga de básquetbol, de Alemania, prohibió hoy las protestas durante los partidos por el crimen del afroamericano George Floyd ocurrido la semana pasada en Estados Unidos, tras un comunicado de su CEO, Stefan Holz. "Básicamente, las declaraciones políticas en la liga no están permitidas, ya sea de forma verbal o no verbal. Para nosotros, como en el fútbol, se aplica lo siguiente: jugamos un deporte y no hay declaraciones políticas en ninguna dirección, por lo que no abrimos esa puerta. Sin embargo, entenderíamos si el problema estuviera relacionado con jugadores de Estados Unidos", explicó el director de competencias en su Twitter oficial.

Per Günther, jugador de Ratiopharm Ulm, escribió en su cuenta de Twitter que estar contra del racismo no es una expresión política, sino una forma de vida Crédito: Web Ratiopharm Ulm

Estados Unidos lleva más de una semana con manifestaciones en diversas ciudades tras el crimen por violencia policial de Floyd en Minniápolis, al punto que el presidente, Donald Trump, le solicitó a varias autoridades locales el establecimiento del toque de queda.

Sin embargo, las reacción de los jugadores fue contraria al pensamiento del titular de la liga y uno de ellos, el capitán del equipo Ratiopharm Ulm, Per Gunther, aseguró que abonará "cada multa" que le pongan a sus colegas por manifestarse sobre el tema. "En un momento en el que la solidaridad y la unidad están en juego, nadie puede evitar que los jugadores se expresen. Estar contra el racismo no es una expresión política, sino una forma de vida", escribió en su Twitter.

Además, el CEO de Bayern Munich, actual campeón del torneo, Marko Pesic, respondió en diálogo con la prensa alemana: "En un momento en el que la solidaridad y la unidad están en juego, nadie puede evitar que los jugadores se expresen. Estar contra el racismo no es una expresión política sino una forma de vida".

La Liga alemana de básquetbol se reanudará el próximo 6 de junio con un torneo de diez equipos que se jugará en Múnich.

El cambio de postura y la no sanción a los futbolistas

En la otra vereda de la cuestión está el fútbol. La Federación Alemana (DFB) decidió hoy romper sus estrictas normas y dejar así impunes las protestas contra el racismo de futbolistas de la Bundesliga en la cancha.

La Comisión de Control de la DFB decidió el miércoles en Frankfurt que no iniciará ningún procedimiento contra los goleadores Jadon Sancho y Achraf Hakimi de Borussia Dortmund, así como tampoco contra Weston McKennie de Schalke 04 y Marcus Thuram de Borussia Mönchengladbach. Los futbolistas habían protestado contra la muerte violenta del afroamericano George Floyd.

Los jugadores de Borussia Dortmun, Sancho y Hakimi y sus pedidos de justicia durante el partido del último fin de semana. Finalmente no serán sancionados. Crédito: Reuters y DPA

El comité de la DFB mantendrá su línea en los próximos días de partido, aunque haya nuevas acciones antirracistas. "Es claro que la Comisión de Control de la DFB siempre tiene en mente el reglamento de fútbol de la FIFA y el de la DFB. Sin embargo, en este caso concreto se trata de acciones antirracistas protagonizadas por los jugadores, que de este modo defienden valores que la DFB también defiende y defenderá", explicó Anton Nachreiner, presidente de la comisión.

"Por lo tanto, no se iniciará ningún procedimiento, ni siquiera en el caso de acciones comparables contra el racismo en las próximas semanas", dijo. Por principio, la Liga Alemana de Fútbol (DFL) y la DFB no permiten mensajes políticos en camisetas o durante los partidos. Las reglas de la DFB establecen, entre otras cosas, que los jugadores no pueden mostrar vestimenta con "lemas políticos, religiosos o personales".

Sancho, de Borussia Dortmund, se había sacado la camiseta reglamentaria por encima de la cabeza después de su gol en el partido contra Paderborn para marcar el 2-0 y mostró otra que llevaba debajo con la inscripción "Justicia para George Floyd". Su compañero de equipo Hakimi hizo lo mismo ya que él también llevaba una camiseta debajo de la oficial con la misma inscripción.

Thuram, de Borussia Mönchengladbach, se recostó sobre su rodilla izquierda después de su primer gol en el 4-1 contra Unión Berlín y miró al suelo. "No es necesario dar explicaciones", tuiteó la cuenta oficial del club junto a una imagen de la escena durante el partido que todo el mundo entendió inmediatamente como una protesta silenciosa contra el racismo. McKennie, del Schalke, llevaba un brazalete con la inscripción "Justicia para George" durante el partido contra Bremen que finalizó en 0-1.

FIFA y la Confederación Olímpica Alemana también se expresaron

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró el martes por la noche en un comunicado que no castigaría a los profesionales de la Bundesliga que protesten. "Para evitar la duda: En una competición de la FIFA, las recientes manifestaciones de los jugadores de la Bundesliga merecen aplausos y no castigos", explicó el suizo, de 50 años. "Todos debemos decir no al racismo y a todas las formas de discriminación. Todos debemos decir no a la violencia. A todas las formas de violencia", afirmó Infantino.

Como presidente de la Confederación Olímpica Alemana de Deportes (DOSB), Alfons Hörmann, apoyó a los atletas en sus declaraciones contra el racismo y exigió a las asociaciones "poder discernir bien" en la evaluación de las protestas. "Es muy gratificante cuando los atletas cumplen con un papel ejemplar, que se exige una y otra vez, y alzan sus voces en una situación tan completamente inaceptable (como la del asesinato del afroamericano)", enfatizó el alto funcionario deportivo.

Por lo tanto, los casos no terminarán ante el Tribunal de Deportes de la DFB: Incluso antes de la decisión, el juez deportivo, Hans E. Lorenz, no tenía "la menor duda" de que el Comité de Control trataría el asunto con prudencia y discernimiento". "Celebro expresamente la decisión de la Comisión de Control de la DFB con visión de futuro y estoy muy satisfecho con ella", dijo el presidente de la DFB, Fritz Keller.

Marcus Thuram y el festejo en uno de sus goles homenajeando e a George Floyd Crédito: Twitter Borussia Monchengladbach

"La DFB se opone firmemente a todas las formas de racismo, discriminación y violencia y defiende la tolerancia, la apertura y la diversidad, valores que también están consagrados en los estatutos de la DFB", subrayó el directivo una vez más. Por lo tanto, las acciones de los jugadores "cuentan con nuestro respeto y comprensión", aseguró Keller.

Dado que las reglas de fútbol de la FIFA, a las que la DFB está obligada, no permiten el envío de mensajes políticos, religiosos o personales, la Comisión de Control revisó los hechos y solicitó los comentarios de los jugadores.

Télam y DPA