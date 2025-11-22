Bundesliga: Bayern Munich se recuperó y goleó a Friburgo con un Michael Olise brillante

De 0-2 a 6-2: Bayern Munich se repuso a un inicio catastrófico de partido para terminar divirtiéndose ante el Friburgo y consolidar su liderazgo en la Bundesliga, este sábado en la 11ª jornada. El francés Michael Olise, con un doblete y tres asistencias, fue la estrella de la gélida tarde, con un grado bajo cero al empezar a rodar la pelota.

Después de un pleno de nueve triunfos en las nueve primeras fechas, Bayern había sembrado una pequeña duda justo antes del reciente receso por los partidos de selecciones nacionales al cortar la racha con un empate 2-2 ante Unión Berlín. Y la prematura ventaja de dos tantos que logró el Friburgo con los goles del japonés Yuito Suzuki, a los 12 minutos, y del suizo Johan Manzambi, a los 17, hizo saltar las alarmas. Pero pronto los bávaros se encargaron de apagarlas con una exhibición de sangre fría.

Lennart Karl, Harry Kane, Jonathan Tah y Dayot Upamecano celebran el gol del inglés en el triunfo de Bayern Munich sobre Friburgo por la Bundesliga Sven Hoppe - dpa

Antes del descanso, el local logró equilibrar el partido con las anotaciones del diamante en bruto de 17 años Lennart Karl, tras un genial pie a pie dentro del área, y de Olise, en el segundo minuto de descuento. En la segunda mitad, el campeón de Alemania se comportó como la aplanadora de costumbre para sellar su set de 6-2, con los tantos del francés Dayot Upamecano, el inglés Harry Kane, el senegalés Nicolas Jackson y otro de Olise, a modo de final de fiesta.

Olise dio, además, los pases decisivos en los tantos de Karl, Upamecano y Jackson. Se convirtió, a sus 23 años y 345 días, en el jugador más joven de la historia del Bayern en estar implicado directamente (gol o asistencia) en cinco tantos del equipo en un mismo partido. Un récord para calentar la jornada.

“Es un jugador peligroso. Sabes que en cualquier momento puede marcar y hoy lo ha demostrado. Ojalá siga así, consiguiendo más y más goles”, celebró Upamecano después del triunfo.

Todos van al abrazo de Michael Olise en Bayern Munich, que perdía 2-0 y ganó por 6-2 ante Friburgo en la Bundesliga KARL-JOSEF HILDENBRAND - AFP

En la tabla de máximos anotadores del campeonato, Kane llegó a las 14 dianas y dobla al segundo clasificado, el suizo Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), que lleva 7. “En la segunda parte tuvimos más energía que ellos. Lo hemos hecho bien, con balón y sin él, y hemos mostrado la auténtica cara de este Bayern Munich”, se alegró la estrella inglesa.

Kane suma a ello cinco goles en Champions League, cuatro en la Copa de Alemania, uno en la Supercopa de Alemania y cinco con su selección en lo que va de la temporada en Europa. Impresionante.

Los goles de Bayern Munich 6 - Friburgo 2

La victoria permite al Bayern apuntalar todavía más su condición de líder en Alemania, donde suma ahora 31 puntos de 33 posibles, con una ventaja de 8 puntos sobre el segundo, Bayer Leverkusen, que venció por 3-1 en la cancha de Wolfsburgo (15º).

A 9 unidades del Bayern queda el Borussia Dortmund (3º), que empató 3-3 como local ante el Stuttgart (5º), donde brilló con un triplete Deniz Undav, que firmó el tanto de la igualada definitiva ya en el descuento final. También a nueve puntos del líder está RB Leipzig, que recibe el domingo al Werder Bremen (8º), ante el que buscará volver a situarse segundo a seis unidades, como había comenzado este fin de semana.

El hat-trick de Undav en el 3-3 de Borussia Dortmund y Stuttgart

Borussia Monchengladbach (11º) y Augsburgo (13º) se tomaron un respiro alejándose de la zona del descenso tras ganar respectivamente en el campo del último Heidenheim (18º) por 3-0 y como local contra el Hamburgo (14º) por 1-0, respectivamente.

