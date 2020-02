Howard se puso la capa de Superman para homenajear a Kobe Bryant

16 de febrero de 2020 • 09:54

El feroz duelo de volcadas entre Aaron Gordon y Derrick Jones Jr, que obtuvo un controvertido triunfo, culminó este trepidante sábado del All Star Game de la NBA en el que Buddy Hield conquistó el concurso de triples y Bam Adebayo, el de habilidades.

En el United Center de Chicago, Jones Jr. (Miami Heat) salió vencedor de una de las finales del concurso de volcadas más vibrantes de los últimos años, que dejó a Gordon (Orlando Magic) de nuevo a las puertas del título y con la sensación de que el jurado cometió, como en 2016, una nueva injusticia con él.

Aaron Gordon y su salto por encima de Tacko Fall, el pivote de 2,26 metro

"¿Quién organiza el concurso de volcadas? (...) Tenemos que hacer cuatro volcadas, el ganador debería ser al mejor de cuatro volcadas y yo hice cinco seguidos de 50 (máxima puntuación)", reclamó Gordon en la conferencia de prensa posterior, en la que dejó entrever que no competirá en una cuarta ocasión por el título.

"Se acabó, vámonos a casa", zanjó el ala-pívot de 24 años, protagonista de otra épica final en 2016 contra Zach LaVine.

Tras eliminar en la primera ronda a Dwight Howard (Los Angeles Lakers) y Pat Connaughton (Milwaukee Bucks), Gordon y Jones Jr. se enfrentaron en una competencia tan igualada que necesitaron de dos volcadas adicionales para desempatar.

En su segunda participación en el concurso, Jones Jr. asombró con volcadas en las que saltó por encima de su compañero de equipo Adebayo u otra en la que realizó un reverso en el aire mientras se pasaba la pelota por debajo de las piernas para machacar.

Derrick Jones Jr. ganó el concurso de volcadas

Gordon consiguió la máxima puntuación del jurado -en el que estaban los exjugadores Scottie Pippen y Dwyane Wade- en todas sus acciones salvo en la volcada final. Para superar los 48 puntos que había alcanzado Jones Jr. en su turno, Gordon intentó sacar a la pista a Shaquille O'Neal para volcar la pelota por encima de él.

Al no conseguirlo, el público comenzó a corear el nombre de Tacko Fall, el pívot de 2,26 metros de altura de los Boston Celtics. Gordon aceptó el reto, logró ejecutar la volcada pero no consiguió un salto limpio por encima de Fall. "Saltar a alguien así y volcarla no es fácil. Y el jurado me dio 47 puntos. ¿Qué estamos haciendo?", reclamó Gordon.

Howard se puso la capa de Superman para homenajear a Kobe Bryant

El concurso tuvo otros momentos para el recuerdo, como la segunda y última volcada de Howard. El veterano pivote rescató la capa de Superman con la que ganó el concurso de 2008 pero esta vez para homenajear a su excompañero recientemente fallecido Kobe Bryant.

Debajo de su uniforme de los Lakers, el jugador de 34 años llevaba una camiseta azul con el símbolo de Superman y el número 24 de Bryant en el pecho. Con la capa roja a su espalda, Howard volvió a "volar" en una clavada en la que recogió en el aire la pelota que le tiraron desde detrás de la canasta y con ella machacó el aro a una mano.

Hield gana en último triple

El concurso anterior también tuvo un final de infarto, con el escolta bahameño Buddy Hield (Sacramento Kings) imponiéndose a Devin Booker (Phoenix Suns) en el último tiro.

Hield sumó 27 puntos y superó por uno los 26 que había logrado Booker, ganador de este concurso en 2018. El tercer participante en la final fue el ala-pívot letón Davis Bertans (Washington Wizards), que se quedó atrás con 22 puntos.

La jornada del sábado había arrancado con el concurso de habilidades en el que el pivote de los Miami Heat Bam Adebayo se impuso en la final al lituano Domantas Sabonis (Indiana Pacers).

A sus 22 años, Adebayo está realizando una gran temporada y por primera vez en su carrera fue nombrado para disputar el Juego de las Estrellas del domingo.

La fiesta anual de la NBA, que arrancó el viernes con el partido de las estrellas emergentes (Rising Stars), se despedirá el domingo con el Juego de las Estrellas, que se espera que sirva de homenaje de la liga a Kobe Bryant.

Entre otros futuros reconocimientos, el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció que el premio al jugador más valioso (MVP) del Juego de las Estrellas llevará a partir de ahora el nombre de Bryant, quien falleció en enero en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna y otras siete personas.