El Juego de las Estrellas de la NBA sigue teniendo a LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, pero cambia de formato en pos de recuperar audiencia

SAN FRANCISCO, Estados Unidos.– En el show que propone la NBA en todos los partidos, el Juego de las Estrellas que se desarrollará este domingo en San Francisco es, sin dudas, el punto máximo de autocelebración de la liga de básquetbol más importante del mundo. Lo tiene todo: figuras globales, equipos cuyos nombres son marcas registradas y números que impactan. La estadounidense es la tercera de las liga deportivas más importantes del mundo, superada económicamente sólo por la National Footbal League (NFL, fútbol americano) y la Major League Baseball (MLB, béisbol), y muy por encima de la Premier League, la Champions League y la Bundesliga.

La NBA atraviesa un momento de enorme exposición de su juego y sus figuras, en el que todo se hace viral: la llegada de los jugadores al estadio (transformada en una pasarela), las jugadas individuales, los nuevos modelos y colores de zapatillas, y las estadísticas, cada vez más espectaculares. Más triples, más puntos, más jugadores capaces de hacer todo. Ahora bien, ¿qué hay más allá del show y de los números?

El espectáculo de la NBA en general y el del Fin de Semana de las Estrellas en particular no se limita a lo deportivo: Perro Franklin, la mascota de Philadelphia 76ers, abraza a un efectivo de seguridad en una interrupción del partido de NCAA, parte del acontecimiento con la que liga se autocelebra a mediados de cada febrero. JOSE CARLOS FAJARDO - Bay Area News Group

Hay quienes dicen que la liga perdió gran parte de su encanto cuando, primero, se volvió tan políticamente correcta, y segundo, cuando el juego se tornó aburrido. Hasta fines de los años noventas el trash talk (“conversación basura”: provocaciones e insultos entre basquetbolistas) agregaba un condimento; hoy es sancionado. El atractivo de un partido que se definía en los últimos segundos –y en el que ese juego sucio cumplía su parte– quedó en el pasado cuando los tripleros empezaron a definir los encuentros en los terceros cuartos y los rivales dejaron de ser rivales para ser apenas oponentes. Ya no hay lugar para un Michael Jordan que odiaba a Isiah Thomas cuando LeBron James y Stephen Curry poco menos que comen asado juntos cada domingo.

Stephen Curry juega con un par de niños en un calentamiento del evento de este fin de semana; hoy los jugadores son amigables entre sí, a diferencia de los rivales de décadas atrás, que llegaban a odiarse. Jose Carlos Fajardo - Bay Area News Group

En ese contexto, el NBA All Star Game y todo lo que lo rodea –una San Francisco a su servicio, lanzamientos de cientos de productos deportivos especiales para la ocasión, medios del mundo que concurren para ver a las mayores figuras en un mismo partido– todavía resultan el show ideal para que la NBA se autocelebre, con sus virtudes y defectos.

Compacto de la segunda jugada del All-Star Weekend

El Juego de las Estrellas encuentra a la liga en un momento de convulsión tras el traspaso de Luca Dončić a Los Angeles Lakers en el medio de la temporada, algo permitido por una de esas reglas que siempre priorizan el negocio y el espectáculo, y que serían impracticables en, por ejemplo, el fútbol argentino. Dončić ahora comparte equipo con LeBron James, que tal vez –con él nunca hay certezas– protagonice su último All-Star, con 40 años. Otro astro maduro es Curry, dueño de casa, que acusa 36. James Harden tiene 35, uno menos que Kevin Durant y uno más que Damian Lillard. La longevidad es un beneficio para la humanidad, pero puede ser un problema cuando se trata de sostener un negocio.

Kevin Durant y, detrás, James Harden, dos superestrellas que a sus 36 y 35 años protagonizarán una vez más el Juego de las Estrellas. Stephen Lam - San Francisco Chronicle

Afortunadamente, los nuevos talentos nunca se agotan, y si la liga les permite madurar como jugadores sin poner sobre ellos la presión de ser figuras instantáneas, seguramente podrán explotar juntos y hacer sinergia. Entre esas figuras de veintipico sobresalen el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; firme candidato al MVP), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves; todo lo que se puede encontrar del estilo old school en la liga) y Jayson Tatum (Boston Celtics; el novio que todo padre querría para su hija).

A pesar de sus 2,21 metros, Victor Wembanyama compitió en el Desafío de Habilidades; el francés es uno de los extranjeros que parcialmente eclipsan a los estadounidenses en su propia liga. Godofredo A. Vásquez - AP

Otros dos jugadores se salen de lo normal: Nikola Jokić y Victor Wembanyama. El serbio viene de ser nombrado MVP en tres ocasiones y no deja de sorprender que con ese físico tan poco atlético haga todo lo que hace en la cancha. Y el francés, con 2,21 metros, se aleja de la clásica figura del pivote y sorprende con un manejo de pelota y una agilidad infrecuentes para su posición. ¿Estará el futuro de la NBA en los jugadores extranjeros en plena era de “America first” (“Estados Unidos primero”)? Que uno de los productos estadounidenses más perfectos y globales apoye su porvenir en estrellas foráneas es todo un signo de que negocios son negocios.

El comisionado Adam Silver sigue probando variantes para que el Fin de Semana de las Estrellas se reponga en el interés de las audiencias; por ahora no encuentra la definitiva, y este año ensayará con un cuadrangular. Godofredo A. Vásquez - AP

Mientras tanto, el Juego de las Estrellas de la NBA se adapta y busca alternativas para que las audiencias dejen de caer. El acontecimiento de esta noche (ya no es correcto hablar de un partido) será un cuadrangular, del que resultará el campeón de la noche. Como siempre, los jugadores fueron votados por el público, y con ellos tres, “general managers”, Shaquille O’Neal, Charles Barkley y Kenny Smith, armaron tres equipos, que se enfrentarán con un cuarto, que surgió del partido de novatos de primer y segundo años de la liga, realizado el viernes. Cada encuentro tendrá por ganador al primer conjunto que anote 40 puntos. El clásico Este vs. Oeste ya no corre. ¿Será éste el formato definitivo? No lo decidirá el nivel del juego, sino las estadísticas que entreguen la televisión, las plataformas y las redes sociales.

Leonardo Ferri Por