Crossover: el espectáculo de básquetbol argentino que combina estrellas, artistas e influencers

El básquetbol será testigo de un evento diferente. Llega “La Crossover”. Una propuesta disruptiva que reinventa el básquet tal como lo conocemos. Este nuevo formato combina deporte, entretenimiento digital y participación del público en tiempo real para ofrecer una experiencia ágil, visual y emocionante. En la que prevalecen el show y el espectáculo.

El sábado 16 y domingo 17 de agosto de 16 a 20 horas, se celebrará la primera edición de La Crossover en el Microestadio Roberto Pando, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. El evento reunirá a ocho equipos liderados por influencers, celebridades y exjugadores, con reglas nunca antes vistas: línea de 4 puntos, momentos de partido con dos pelotas (activados por el público), cartas especiales que alteran el juego y aros más bajos para jugadas espectaculares como volcadas y alley-oops.

Facundo Campazzo y el periodista José Montesano estarán presentes en el espectáculo Mauro Rizzi

El evento contará con la participación especial del influencer Luquitas Rodríguez. Además, los managers de los equipos serán el exjugador Andrés “Chapu” Nocioni, la basquetbolista Luciana De La Barba, los artistas Pluzito y Paulo Londra, los influencers Grego Rosello y Juanposite, el periodista Joaco Cavanna y Flow Game Basketball.

El evento será transmitido en vivo por streaming en el canal de kick.com/luquitarodriguez desde las 16 y estará conducido por un trío de lujo: Germán Beder, Facundo Campazzo y José Montesano.

Los equipos tendrán un “jugador sorpresa”, y serán armados mediante un draft que reúne a basquetbolistas profesionales, semi-profesionales y streetballers. La Crossover combina transmisión en vivo por streaming, un show artístico, interacción digital y producción audiovisual de alto nivel. Las redes sociales serán protagonistas con contenido exclusivo, clips en tiempo real y experiencias de segunda pantalla.

El Microestadio Roberto Pando recibirá este evento que tendrá el acceso al público el próximo domingo @LigaNacional

Además, Cada jugador del equipo campeón se llevará como premio $100.000. Las entradas ya están a la venta en ticketek.com.ar/la-crossover/polideportivo-roberto-pando.

Todo comienza el próximo sábado 16 de agosto en el Microestadio Roberto Pando de San Lorenzo. En la primera jornada habrá de clasificación, pero sólo será por streaming. El día domingo continuará el evento, pero ahí se abrirán las puertas y los equipos contarán con la presencia del público además de poder seguirse por streaming.

Habrá eventos musicales y se disputará la gran final. Las entradas populares tendrán un valor de $15.000, las plateas laterales $25.000 y las rebatibles $30.000. Ya están a la venta en ticketek.com.ar/la-crossover/polideportivo-roberto-pando.