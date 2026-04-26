Escándalo y expulsión para Nikola Jokic, que está al borde de la eliminación con Denver Nuggets

El descontrol marcó la tensión de la serie. Un comienzo firme se diluyó en un instante. Lo que parecía un camino tranquilo de Denver Nuggets hacia las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, parece que quedará sin efecto por el hambre de Minnesota Timberwolves ,que lidera la serie por 3-1 tras la victoria por 112-96 y está a un paso de eliminar al campeón de 2023. Y en ese contexto, la estrella Nikola Jokic se sintió frustrado y desató un escándalo al ir a enfrentar a Jaden McDaniels.

“Solo vi algo tan grande como el infierno”. Las palabras de Mc Daniels permiten comprender lo que pasó al ser preguntado por este incidente con el serbio de Denver. “No me arrepiento en haber anotado aun cuando todos dejaron de jugar”, dijo McDanields. Y lo que sucedió es que Jokic se molestó tras ver que el jugador de Minnesota marcó sin oposición cuando el partido expiraba. Eso hizo que el serbio cruzase toda la cancha corriendo para ir a buscar a McDaniels y se cruzase con cuanto rival estuviese por delante. El altercado resultó en la expulsión de Jokic y del alero de los Timberwolves, Julius Randle, quienes podrían recibir suspensiones o multas.

Jaden McDaniels scores the layup instead of running out the clock, Nikola Jokic runs all the way from the other side of the court to face him, bumps him, as McDaniels grabs Jokic's jersey, a kerfuffle ensues.



Nikola Jokic and Julius Randle get ejected from the game



I haven't… pic.twitter.com/uxgjQdGAHp — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 26, 2026

McDaniels ya había calentado la serie antes del arranque al haber calificado a Jokic y a sus compañeros de “malos defensores”. El entrenador de los Nuggets, David Adelman, habló acerca de la última acción del partido: “No me gustó lo que hizo McDaniels. El partido estaba sentenciado. El partido estaba perdido. En 2026, esas cosas ya no pasan. Eso es algo que ocurría en los 80, cuando los equipos seguían anotando. Pero así es él”.

Si bien Minnesota ganó los últimos tres partidos y pueden cerrar la serie en el quinto encuentro este lunes en Denver, nada está resulto, muchos más con las lesiones de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo. “Espero que hagamos un gran esfuerzo en el quinto partido. Confío plenamente en que nuestros dos mejores jugadores encontrarán su ritmo, y tienen que hacerlo jugando en casa”, explicó Adelman.

Las palabras del entrenador de los Nuggets no sólo se apoyan en el talento de los suyos, sino que las posibles bajas de DiVincenzo y, posiblemente, Edwards, potencian la idea. El primero con un desgarro en el tendón de Aquiles se despidió de la temporada. El segundo deberá someterse a pruebas tras tener que dejar el duelo en el segundo cuarto por molestias en la rodilla izquierda. Edwards jugó el partido con una tendinitis rotuliana en la otra rodilla.

This angle of the fight is WILD 😳 pic.twitter.com/KJuyD00SMy — BrickCenter (@BrickCenter_) April 26, 2026

A pesar de la caída de dos estrellas Minnesota sacó su orgullo y encontró en Ayo Dosunmu, el alero, que llegó desde Chicago en febrero, soluciones apara el cuarto duelo de la serie: completó su mejor actuación en la NBA con 43 puntos, 27 de ellos en la segunda parte. “Es un tsunami”, dijeron en la TV estadounidense de Dosunmu, que se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA en anotar más de 40 puntos saliendo desde el banco de los suplentes.

Las otras series

En los otros partidos de la jornada del sábado, Shai Gilgeous-Alexander anotó 42 puntos, la cifra más alta de su carrera en playoffs, para llevar a Oklahoma City Thunder a otra victoria sobre Phoenix Suns. El canadiense MVP de la NBA terminó con 15 de 18 en tiros de campo y ocho asistencias para poner a los Thunder al borde de la barrida con una ventaja de 3-0.

Por otra parte, Karl-Anthony Towns cerró su planilla con 20 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes para su primer triple-doble en playoffs, para que New York Knicks, con una victoria por 114-98 sobre Atlanta Hawks empate la serie por 2-2.

SGA ERUPTED WITH EFFICIENCY 🤯



42 PTS (15-18 FGM)

8 AST



Along with setting his career-high for points in a postseason game, SGA became the first player in Thunder franchise history to score 40+ PTS on 80%+ shooting in a postseason game!



Thunder win Game 3 to take 3-0 series… pic.twitter.com/1lXBvfXPGB — NBA (@NBA) April 25, 2026

Mientras tanto, los primeros cabezas de serie del Este, Detroit Pistons, están abajo 2-1 en su serie con Orlando Magic después de que Paolo Banchero y Desmond Bane anotaran 25 puntos cada uno para darle al equipo de la Florida una victoria 113-105.