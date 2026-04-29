Jannik Sinner frenó la energía de Rafael Jódar y avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Madrid

Habían avanzado un puñado de minutos después de las seis de la tarde en Madrid cuando Jannik Sinner y el público que pobló las butacas del court central del Masters 1000 de la capital española, bautizado Manolo Santana, se pusieron de pie para aplaudir a Rafael Jódar. Se trató de un cálido reconocimiento que retumbó aún más con el techo cerrado por la amenaza de lluvia. Unos segundos antes, apenas, el italiano y N° 1, había desanudado un partido espinoso, imponiéndose por 6-2 y 7-6 (7-0), en 1h52m, por los cuartos de final. Sin embargo, el tenista local, de 19 años, que hace exactamente una temporada era 686° del mundo y en el ranking en vivo luce... 34°, dejó una huella.

Jannik Sinner venció a Rafael Jódar y jugará las semifinales de Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

En un desafío que cumplió con la alta expectativa que despertaba, a Sinner le costó adaptarse a la osadía y a los escopetazos que lanzó Jódar (nacido en Leganés) desde el inicio. Con el tiempo y más oxígeno en los pulmones, y más allá de algunas fallas y del nerviosismo presente, el líder del ranking ATP logró acomodarse y terminó imponiendo su categoría en el tie-break. Campeón en París 2025, en Indian Wells, Miami y Montecarlo 2026, el jugador nacido en San Candido (provincia de Bolzano) busca encumbrarse como el primer jugador en ganar cinco trofeos de Masters 1000 consecutivos, un hazaña que ni Novak Djokovic logró y que le queda a dos partidos de distancia (su próximo rival saldrá del partido entre el checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Fils).

De esta manera, Sinner encadenó 26 éxitos consecutivos en torneos de Masters 1000 (52-2 en sets ganados y perdidos), y se acerca a las rachas establecidas por Roger Federer (29 en 2005-06) y Novak Djokovic (31 en 2011 y 30 en 2014-15).

Rafa Jódar, con 19 años, despierta una gran expectativa en el circuito ATP: cayó con Sinner en los cuartos de final de Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

Jódar se marcha de Madrid con un gran aprendizaje y confianza con miras al futuro. En el Mutua Madrid Open, el español de 19 años sumó su primer triunfo ante un top 10 (el australiano Alex De Miñaur), llegó a sus primeros cuartos de final en un Masters 1000 e incomodó al número 1 del mundo, midiendo la distancia que lo separa con la elite (a simple vista, parece escasa).

“Me llevó al límite. Es un jugador increíble. Intenté estar lo más preparado posible. Fue un partido de altísimo nivel. Tuve algo de suerte en el segundo set [defendió los siete break-points en contra], pero también conté con algo de experiencia en mi favor. Estoy muy feliz de estar en las semifinales de Madrid por primera vez”, apuntó Sinner, que le dedicó cálidas palabras a Jódar en el saludo en la red.

Jódar se fue ovacionado de Madrid

Ante la atenta mirada de jugadores actuales y del pasado de Real Madrid en el palco [Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Franco Mastantuono y Raúl], Jódar confirmó su figura que hace ilusionar al tenis español, mientras que Sinner mostró toda su jerarquía. Con Carlos Alcaraz lesionado y ausente del circuito, al menos en los próximos torneos de Roma y Roland Garros, el italiano alimenta su liderazgo.

Lo mejor de Sinner vs. Jódar