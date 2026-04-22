Playoffs de la Liga Nacional de Básquet: así quedó el cuadro, tras la temporada regular

La temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) llegó a su etapa más atractiva: los playoffs. Los mejores 12 equipos de la etapa regular accedieron a los cruces de eliminación directa y competirán por el título más importante de la Argentina.

Los cuatro líderes de la tabla de posiciones esperan rival en cuartos de final: Quimsa de Santiago del Estero, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes y Oberá de Misiones. La Fusión y el conjunto patagónico terminaron con un récord de 24 triunfos y 12 derrotas, pero los santiagueños quedaron por encima por tener ventaja en los encuentros entre sí.

Los equipos que se ubicaron entre el quinto y 12° lugar disputarán la reclasificación con el anhelo de acceder entre los ocho mejores: Boca Juniors, el bicampeón vigente; Ferro, Obras Basket, La Unión de Formosa, Independiente de Oliva, Instituto de Córdoba, Peñarol de Mar del Plata y San Martín de Corrientes.

Los clubes que terminaron del 13° al 17° puesto culminaron el año. Se trata de Olímpico de La Banda, Racing de Chivilcoy, San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Platense. Atenas de Córdoba y Argentino de Junín se enfrentarán por la permanencia en la máxima categoría.

La tabla de posiciones de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025-2026

Todas las series de los playoffs serán al mejor de cinco partidos, con excepción de la definición que se disputará a siete.

Calendario de la reclasificación de la Liga Nacional 2025-2026

Ferro (6º) vs. Peñarol (11º)

Primer Juego: 24/4

Segundo Juego: 26/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

La Unión (8º) vs. Independiente (O) (9º)

Primer Juego: 24/4

Segundo Juego: 26/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

Boca Juniors (5º) vs. San Martín (12º)

Primer Juego: 25/4

Segundo Juego: 27/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

Obras Basket (7º) vs. Instituto (10º)

Primer Juego: 25/4

Segundo Juego: 27/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

*De ser necesarios.

Ferro Carril Oeste es uno de los grandes protagonistas de la Liga Nacional

Todos los campeones de la Liga Nacional

1984 : San Andrés.

: San Andrés. 1985: Ferro Carril Oeste.

Ferro Carril Oeste. 1986: Ferro Carril Oeste.

Ferro Carril Oeste. 1987: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1988: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1989: Ferro Carril Oeste.

Ferro Carril Oeste. 1990: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1991: Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis.

Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis. 1992: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1993: Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis

Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis 1994: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 1995: Independiente de General Pico (La Pampa).

Independiente de General Pico (La Pampa). 1996: Olimpia de Venado Tuerto.

Olimpia de Venado Tuerto. 1997: Boca Juniors.

Boca Juniors. 1998: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 1999: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 2000: Estudiantes de Olavarría.

Estudiantes de Olavarría. 2001: Estudiantes de Olavarría.

Estudiantes de Olavarría. 2002: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 2003: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 2004: Boca Juniors.

Boca Juniors. 2005: Ben Hur de Rafaela.

Ben Hur de Rafaela. 2006: Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Gimnasia de Comodoro Rivadavia. 2007: Boca Juniors.

Boca Juniors. 2008: Libertad de Sunchales.

Libertad de Sunchales. 2009: Atenas de Córdoba.

Atenas de Córdoba. 2010: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 2011: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 2012: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 2013: Regatas de Corrientes.

Regatas de Corrientes. 2014: Peñarol de Mar del Plata.

Peñarol de Mar del Plata. 2015: Quimsa de Santiago del Estero.

Quimsa de Santiago del Estero. 2016: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2017: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2018: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2019: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2020: Desierto (la temporada concluyó prematuramente por la pandemia de Covid-19).

Desierto (la temporada concluyó prematuramente por la pandemia de Covid-19). 2021: San Lorenzo.

San Lorenzo. 2022: Instituto de Córdoba.

Instituto de Córdoba. 2023: Quimsa de Santiago del Estero.

Quimsa de Santiago del Estero. 2024: Boca Juniors.

Boca Juniors. 2025: Boca Juniors.

Boca Juniors es el bicampeón actual de la Liga Nacional de Básquetbol Javier Centeno

Tabla de campeones de la LNB

El máximo campeón de la LNB es, con mucha ventaja, Atenas de Córdoba. El Griego obtuvo nueve veces el título y la última vez fue en 2009. En su cosecha tiene tres bicampeonatos. Le siguen Peñarol de Mar del Plata, único tricampeón de la competencia, y San Lorenzo con cinco estrellas cada uno. El Azulgrana ganó el pentacampeonato entre 2016 y 2021 con la salvedad de que en 2020 el certamen no acabó por la pandemia de Covid-19 y la corona quedó vacante.

Boca Juniors completa el podio con cuatro estatuillas, la última en 2024. Le sigue Ferro Carril Oeste con tres, aunque no celebra desde 1989. Dos consagraciones tienen Quimsa de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis y Estudiantes de Olavarría. Estos últimos dos clubes actualmente no están en la primera división.