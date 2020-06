Cuáles son las franquicias que tienen bajo la lupa a Leandro Bolmaro y podrían seleccionarlo en el Draft 2020 Crédito: ar.nba.com

Diego Morini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2020 • 15:00

Es necesario comprender que no define nada para un jugador ser seleccionado por una franquicia de la NBA en un Draft, aunque estar bajo el radar de una de las organizaciones que integran la competencia de básquetbol más poderosa del planeta, es un paso importante y el escalón para lograr una chance de ingresar a ese universo es menos elevado que si estás por fuera de esa órbita. En ese escenario, se puede mencionar a Leandro Bolmaro, que desde que desembarcó en Barcelona, el cordobés de 19 años, que mide 2.03 metros, está considerado como un gran proyecto para desembarcar en los Estados Unidos. Si bien todavía faltan definir las posiciones de los equipos para seleccionar en el Draft (el sorteo se realizará el 25 de agosto), varias páginas de Internet especializadas, ya elaboraron sus proyecciones y los análisis, que ubican al jugador argentino en los puestos que van del 20 al 35 y que tiene a cinco equipos interesados en sus servicios.

Son muchas las especulaciones que se hacen, aunque en todas coinciden que el primer puesto del Draft, que se realizará el 15 de octubre, será para Antonhy Edwards, que podría ser seleccionado por Golden State Warriors o Minnesota Timberwolves. Las predicciones (conocidas como Mock Draft) van cambiando dependiendo de la página que realice el análisis de cada franquicia, pero en el simulador Tankathon's colocan a Bolmaro en el puesto 31 y con Dallas Mavericks como el equipo que podría quedarse con él. Aseguran que en la franquicia piensan que si bien es un juvenil con poca acción en la competencias fuertes de Europa, sus números en la liga LEB Plata, despiertan el interés de los scouters.

Ahora bien, en la página de NBC Sports, la ubicación del cordobés de Las Varillas es el puesto 24 y sería Utah Jazz la franquicia que lo tiene bajo la lupa. El análisis que hacen es el siguiente: "No hay mucho material de Bolmaro, pero lo poco que hay es prometedor. Es un creador de juego creativo con buena visión de la cancha y mucho alcance de brazos. Si bien todavía no es un atleta de élite, es astuto y juega duro. Al igual que muchos equipos en este rango, los lugares de la lista de Utah son extremadamente valiosos".

En ESPN, no le asignaron un equipo posible a Bolmaro, pero sí estiman que puede ser seleccionado en el puesto 21, mientras que en NBADraft.net, estiman que el alero argentino podría ocupar el lugar 36 y sería Philadephia Sixers la organización que lo tiene en carpeta. Sin embargo, en este portal que es uno de las más destacados en cuestión de proyecciones en el Draft, no hay un análisis del argentino, ya que no tienen demasiados registros sobre él. Por eso, se destaca en otro apartado del sitio que muchas valoraciones se estiman por informes que se conocen de los ojeadores que la NBA tiene en todo el mundo.

En cambio, en Bleacher Report, aseguran que podría estar en el lugar 26, con Boston Celtics como el equipo que lo seleccionaría en el Draft. La valoración que hace este sitio sobre Bolmaro es el siguiente: "Bolmaro apareció en el radar desde hace un par de años a través de torneos FIBA y el encuentro Nike Hoop. Los minutos limitados en la Euroliga esta temporada, y potencialmente sin proceso previo a la selección, harán que sea difícil convencer a los gerentes generales para que lleguen a los primeros 20 o 25. Pero sí logró números alentadores en la Liga de Plata LEB (14.9 puntos, 3.6 asistencias, 1.8 3PTM) lo que lo convierte en un jugador atractivo por su versatilidad ofensiva".

Leandro Bolmaro Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Incluso, en el sitio sbnation.com, creen que puede Bolmaro tener un puesto en la primera ronda del Draft, por eso es que creen que en el lugar 23 podría ser seleccionado por Miami Heat y la valoración que hacen en el sitio es: "Bolmaro sobresale por su manejo del balón y como pasador, si bien no ha jugado mucho esta temporada para el primer equipo de Barcelona en la Euroliga, su combinación de tamaño y habilidad, es lo suficientemente única como para garantizar una selección de primera ronda".

Las proyecciones son alentadoras para el chico cordobés, la NBA parece dispuesta a poner en su universo nuevamente a un argentino. Aunque claro, para eso primero Bolmaro debe demostrar en Europa y también en la selección de la Argentina , que la franquicia que se quede con sus derechos en el Draft hice una apuesta acertada. Las condiciones las tiene.