Cuándo juega Platense vs. Estudiantes, por el Trofeo Campeones 2025: día, hora y TV

Este sábado, a partir de las 18, Platense y Estudiantes de La Plata juegan por el Trofeo de Campeones 2025, el último certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio Único de San Nicolás y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Calamar se clasificó a este certamen tras ganar el Torneo Apertura. En la final derrotó a Huracán, por 1 a 0, con un golazo de Guido Mainero. Con su primera vuelta olímpica en 120 años de existencia, la institución de Vicente López se desquitó de la definición de la Copa de la Liga 2023 perdida ante Rosario Central por la mínima diferencia. Además, se ganó el derecho de disputar la Copa Libertadores por primera vez.

Platense, campeón del Torneo Apertura 2025, quiere el segundo título en la historia del club Platense

El Pincha, por su parte, obtuvo su boleto al coronarse en el Torneo Clausura. En la definición venció a Racing, por penales, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los goles de Guido Carrillo -E- y Adrián ‘Maravilla’ Martínez -R-. Su camino hacia la obtención del título cobra más relevancia si se tiene en cuenta que jugó todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante, por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda.

Platense vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Trofeo de Campeones 2025.

Día : Sábado 20 de diciembre.

: Sábado 20 de diciembre. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio : Único de San Nicolás.

: Único de San Nicolás. Árbitro : Leandro Rey Hilfer.

: Leandro Rey Hilfer. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

En la previa del trascendental encuentro, la Liga Profesional organizó una conferencia de prensa con representantes de ambos equipos. Por el lado de Estudiantes, dijo presente Román Gómez, quien aseguró que el plantel está bien físicamente tras la final del Clausura ante Racing del sábado pasado. “Fue duro el partido con Racing pero tuvimos tiempo para recuperarnos (...) Estamos muy metidos en esta final, sabemos de la importancia que tienen los títulos y buscaremos sumar otro”, afirmó.

Román Gómez (Estudiantes) e Ignacio Vázquez (Platense) en la conferencia de prensa previa al Trofeo de Campeones Liga Profesional

Ignacio Vázquez, capitán y emblema de Platense, también participó de la conferencia y se refirió al tiempo de inactividad del equipo, ya que no juega desde el 17 de noviembre. “Tuvimos una linda pretemporada con Walter (Zunino), por haber quedado fuera de los playoffs (del Clausura)”, comentó. “Para nosotros no es un partido más: si llegamos a ganar el segundo título del club en sus 120 años de vida sería un montón para este grupo de jugadores”, cerró.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en el Trofeo de Campeones 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.02 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.