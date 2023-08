escuchar

La selección argentina de básquet inicia su camino en el Preclasificatorio Olímpico de las Américas a los Juegos Olímpicos París 2024 este miércoles en la segunda fecha del grupo A contra Bahamas. El duelo se disputará desde las 21.10 en el estadio Ciudad de Quimsa de Santiago del Estero, ciudad que alberga el campeonato, y se transmitirá en vivo por TyC Sports y DSports, por lo que también se podrá ver online en TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

En la antesala del cotejo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.50. Su derrota, es decir una victoria del visitante, paga hasta 2.48.

Argentina vs. Bahamas

Preclasificatorio Olímpico de básquet - Grupo A - Fecha 2

Día: Miércoles 16 de agosto.

Hora: 21.10.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

TV: TyC Sports y DSports.

Streaming: TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

Buddy Hield, Deandre Ayton y Eric Gordon son las tres figuras de la NBA que tiene Bahamas

Para el elenco dirigido por Pablo Prigioni será su primer encuentro en el campeonato porque en la jornada inaugural quedó libre a raíz de la deserción de Panamá por conflictos internos en su federación. En ese contexto su primer rival será el, a priori, la principal amenaza que tiene en el afán de quedarse con el boleto a los Torneos de Clasificación Olímpica FIBA que se jugarán del 2 al 7 de julio de 2024 porque cuenta con los NBA Deandre Ayton, Buddi Hield y Eric Gordon. De hecho, el trío brilló en la holgada victoria sobre Cuba 109-68 en la primera fecha.

El plantel albiceleste lo conforman Patricio Garino, Facundo Campazzo, Luca Vildoza, Carlos Delfino, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Tomás Chapero, Gonzalo Bressan, Gabriel Deck, Juan Fernández, Máximo Fjellerup y Lucio Redivo. Quedaron afuera en el último corte Lee Aaliya y Gonzalo Corbalán. En la nómina sobresalen nombres que de antemano no fueron citados porque manifestaron su decisión de no ser parte del proceso: Nicolás Laprovittola, Marcos Delía, y Leandro Bolmaro.

Luca Vildoza es una de las cartas más importantes que tiene la Argentina en el Preclasificatorio @cabboficial

En diálogo con LA NACION, Garino dejó en claro que el equipo no piensan en los que no están, sino en los que sí: “Nosotros respetamos sus decisiones y nuestra concentración está en los que somos. Nos ponemos la camiseta y la vamos a defender. Nos preocupa el presente, estamos concentrados en mejorar día a día, los jóvenes vienen con un nivel impresionante y están predispuestos y con mucha motivación y energía para adaptarse y dar una mano al equipo. Son muy importante todos, desde el primero al último para que el equipo consiga su objetivo”.

Y agregó: “Yo creo que los que estamos sabemos que sea el torneo que sea, cuando la selección te llama no lo dudás. Personalmente desde chico yo lo anhelaba, era mi mayor sueño y no me permitiría no estar. Me tocó no ser parte por cuestiones físicas y no lo disfruté, lo sufrí viendo desde afuera y el compromiso siempre está, sea el torneo que sea”.

Patricio Garino integró el combinado nacional que fue subcampeón del Mundial 2019 CAB

Quien también se expresó fue Campazzo, capitán y emblema del equipo. El base de Real Madrid habló con LA NACION sobre la no clasificación a la cita ecuménica y cómo afrontará el combinado albiceleste un certamen que nunca hubiese querido disputar: “Si bien hay un factor muy importante, que es no habernos clasificado al Mundial, estamos transformando esa frustración y esa tristeza en combustible para mejorar en el día a día, para crear un nuevo grupo, para construir. Ya lo del Mundial un poco pasó, pero tenemos que usarlo para lo que viene. Entonces, creo que si lo afrontamos así va a ser mejor para todos, va a haber un buen ambiente. En realidad, hay un buen ambiente, hay una buena manera de trabajar, estamos preparándonos bien, pensando en las cosas que queremos, en objetivos que estamos buscando. De la misma manera que siempre, con la misma mentalidad, con la misma metodología. Con el deseo intacto”, dijo.

La selección argentina debe disputar el repechaje porque no entró al Mundial. Allí, los dos mejores equipos de América obtendrán los cupos a la cita olímpica. Pelearán por ellos Canadá, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico y Brasil. Quienes no los consigan, tendrán que disputar el Preolímpico al que la selección nacional aspira a clasificarse para dar el primer paso hacia París.

La albiceleste se quedó afuera del certamen internacional por quinta vez en su historia porque estuvo en 14 de las 18 ediciones que se disputaron hasta el momento. La anterior ocasión fue en Colombia 1982, cuando se ubicó tercero en el Sudamericano que otorgaba las plazas por detrás de Uruguay y Brasil. Tampoco había estado en 1954, luego de ser campeón en 1950; 1970, 1978 y 1982.