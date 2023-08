escuchar

En el calendario 2023 del básquetbol está resaltado el Mundial, que se jugará entre el 25 de agosto y 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia sin la selección argentina, subcampeón vigente en China 2019 y una de las potencias del planeta desde que la Generación Dorada marcó el rumbo a principios de la década del 2000. El golpe de KO fue en febrero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y la marca, definida como fracaso por el entrenador Pablo Prigioni, quedará para siempre en la historia del combinado nacional y en la carrera de los protagonistas, aunque en la previa al Preclasificatorio Olímpico de las Américas que inicia este lunes en Santiago del Estero el plantel se reunió y cerró la herida con el objetivo de afrontar con hidalguía el duro camino a los Juegos Olímpicos París 2024.

“El primer día de concentración tuvimos una reunión de equipo para hablar y cerrar ese ciclo y capítulo. Lo hecho, hecho está, ya no queda más por hacer y decir ni lamentarse. Es algo que durante toda nuestra carrera vamos a tener esa espina, es algo que no se va a borrar en ningún sentido y lo usamos como motivación para demostrar que nosotros merecemos estar en otra competencia y no en esta. La realidad es esta, vamos a jugar este torneo con la misma disciplina y respeto como si estuviéramos jugando cualquier otro. También con la misma mentalidad de salir a ganar todos los partidos”, dejó en claro en diálogo con LA NACION Patricio Garino, uno de los referentes del plantel.

Patricio Garino es uno de los sobrevivientes de la selección argentina del equipo que fue subcampeón del Mundial en 2019 CAB

Sin Copa del Mundo, donde se reparten siete plazas a la cita olímpica, la albiceleste debe disputar este campeonato para lograr el cupo del continente americano a los Torneos de Clasificación Olímpica que se llevarán a cabo el año próximo en la antesala a París 2024. Se trata de certámenes de alto nivel con equipos poderosos que se juegan la última cara para estar en el campeonato más importante para el básquetbol a nivel internacional.

Pero para llegar a ellos el conjunto de Prigioni tiene que competir en el norte argentino contra seis rivales que, con más o menos pretensiones, buscan lo mismo que él. Por la baja de Panamá a último momento, el anfitrión recién debutará el próximo miércoles ante Bahamas, un rival que se volvió peligroso por la presencia de los NBA Deandre Ayton, Buddi Hield, Kai Jones y Eric Gordon. Luego, por la tercera fecha del grupo, recibirá a Cuba en el estadio Vicente Rosales de La Banda.

Garino es uno de los 12 jugadores elegidos por el director técnico, que el domingo por la noche delineó el plantel con las presencias de, además del marplatense, Facundo Campazzo, Luca Vildoza, Carlos Delfino, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Tomás Chapero, Gonzalo Bressan, Gabriel Deck, Juan Fernández, Máximo Fjellerup y Lucio Redivo. Quedaron afuera en el último corte Lee Aaliya y Gonzalo Corbalán.

En la nómina, sobresalen nombres que de antemano no fueron citados porque manifestaron su decisión de no ser parte del proceso, tales Nicolás Laprovittola, Marcos Delía, y Leandro Bolmaro, sobre lo que Garino sostuvo que respeta sus posturas y que se concentran en los que están: “Nosotros respetamos sus decisiones y nuestra concentración está en los que somos. Nos ponemos la camiseta y la vamos a defender. Nos preocupa el presente, estamos concentrados en mejorar día a día, los jóvenes vienen con un nivel impresionante y están predispuestos y con mucha motivación y energía para adaptarse y dar una mano al equipo. Es muy importante todos, desde el primero al último para que el equipo consiga su objetivo”.

Su presencia, y la de Campazzo, Delfino, Deck y Brussino, para disputar un certamen de mucho menor calibre a los que están acostumbrados con la camiseta albiceleste, refiere el compromiso que hay por el básquet argentino: “Yo creo que los que estamos sabemos que sea el torneo que sea, cuando la selección te llama no lo dudas. Personalmente desde chico yo lo anhelaba, era mi mayor sueño y no me permitiría no estar. Me tocó no estar por cuestiones físicas y no lo disfruté, lo sufrí viendo desde afuera y el compromiso siempre está sea el torneo que sea. Antes del Mundial 2019 fuimos a jugar los Juegos Panamericanos con la misma seriedad y ganas que el Mundial. Eso nunca va a cambiar”. Tampoco mira de reojo el Mundial: “Honestamente no miro que pasa con el Mundial. También empieza más tarde, recién se están preparando los equipos y no es algo de nuestro interés para nada”.

La selección argentina de básquetbol debutará contra Bahamas en la segunda fecha del grupo A CAB

La Argentina tuvo una preparación distinta, con varias semanas de entrenamientos y amistosos en Europa, más precisamente en España, antes de pasar por la Ciudad de Buenos Aires y desembarcar en Santiago del Estero, donde disputó otro juego ante Uruguay que, expresó Garino, le dejó buenas sensaciones de cara al debut: “Nos venimos sintiendo muy bien, tuvimos una muy buena preparación. Nos juntamos hace varios días porque el proceso lo ameritaba, con muchos jugadores nuevos en el equipo, chicos jóvenes y otros que llevábamos mucho tiempo sin entrenar juntos. Venimos teniendo buenas sensaciones, jugamos varios amistosos que nos sirvieron para conocernos y adaptarnos a la filosofía de Pablo Prigioni, su estilo de juego y lo que tenemos que hacer cada uno en la cancha con sus roles. Con Uruguay el equipo dio un paso adelante con respecto a los partidos anteriores, sobre todo en defensa donde necesitábamos aumentar la intensidad. En ataque se ve nuestra esencia de correr y conseguir tiros abiertos y estamos teniendo buenos porcentajes”.

Sin Panamá, los argentinos disputarán un máximo de cuatro encuentros en el Preclasificatorio olímpico y cuentan con un día más de descanso antes de saltar al rectángulo de juego. A ellos no les preocupa eso ni el poderío que, a priori, tiene Bahamas, recalcó el alero formado en Unión de Mar del Plata y con pasado en la NCAA y la NBA: “Nos preocupamos más por nosotros que por los demás, tenemos que ganar todos los partidos para cumplir nuestro objetivo y es lo que venimos buscando. Tenemos que estar concentrados y jugar intenso. Es cuestión de nosotros estar listos para el primer partido que en este caso será Bahamas. Entendemos que tienen jugadores de mucha talla, mucha experiencia y tenemos que estar preparados porque va a ser un partido súper importante. En un torneo tan corto el margen de error no existe”.

🇦🇷 ¡Plantel definido para el Preclasificatorio Olímpico de Santiago del Estero!



🏀 Pablo Prigioni confirmó a los 12 jugadores que buscarán la clasificación al Preolímpico Mundial del 2024



🔗 Los detalles en https://t.co/R6G0dbImWM pic.twitter.com/ihpTJtR1MA — Argentina Básquet (@cabboficial) August 13, 2023

Las semanas de concentración fueron claves para Prigioni porque le dio su impronta a la selección nacional. Es que durante las Eliminatorias, por su tarea como asistente en Minnesota Timberwolves cuando se hizo cargo de la albiceleste, no tuvo muchos entrenamientos para ajustar detalles y, aseguró Garino, “se nota mucho la diferencia cuando un equipo tiene tiempo para trabajar”. Y se explayó: Ahora en concentraciones con varios días, el grupo completo, pudimos absorber todo su conocimiento y lo que quiere que hagamos es totalmente distinto. En estos amistosos se vio que el equipo juega muy distinto a lo que lo venía haciendo y es algo que nos favorece mucho tener ese tiempo para ajustar todos los detalles, desde el más mínimo hasta el mayor”.

Sobre su rol y el de sus compañeros en el equipo ante las ausencias de peso, dijo que “se mantuvieron” y son los mismos que habitualmente tiene cada uno en la Argentina. Aunque aclaró: “Obviamente si hay menos jugadores o más nuevos, todos tenemos que dar un paso adelante. Acá ninguno es Superman ni un salvador, todos asumimos un poco lo que tenemos que hacer. Facundo (Campazzo) es nuestro referente y líder total y nosotros lo seguimos al ritmo que va él. No varía mucho el equipo si falta un jugador. Nos ayudó mucho durante estos años saber qué rol cumple cada uno dentro de la cancha”.

Por último, sobre su presente habiendo dejado atrás diferentes problemas físicos que lo alejaron de las canchas repetidamente, Patricio Garino contó que está pleno para representar a su país: “Terminé la temporada de la mejor manera, la segunda parte me sentí bárbaro, ya con muy buenas sensaciones y recuperando ese sentimiento de volver a ser jugador y tener responsabilidades adentro de la cancha. Siempre con ganas de seguir mejorando en todo sentido. Me siento bárbaro físicamente, sin ningún problema y con muchas ganas y motivado porque siempre representar a la selección es lo máximo que podemos pedir”.

▶️ El resumen de la gran jornada que vivimos en el Vicente Rosales 🙌 pic.twitter.com/G7U98TJGPx — Argentina Básquet (@cabboficial) August 11, 2023

Así se juega el Preclasificatorio olímpico

El torneo se desarrolla en Santiago del Estero con la participación de siete seleccionados tras la baja de Panamá y se extiende hasta el próximo domingo. Los partidos se disputan en los estadios Ciudad de la capital santiagueña y en el Vicente Rosales de Olímpico de La Banda.

La Argentina comparte el grupo A junto a Bahamas, su primer rival el próximo miércoles, y Cuba. En la zona B están Uruguay, Islas Vírgenes, Chile y Colombia. Los dos primeros de cada una avanzarán a las semifinales -programadas para el sábado- y, luego, a la definición. Solo el campeón obtendrá el boleto disponible a los Torneos de Clasificación Olímpica FIBA que se jugarán del 2 al 7 de julio de 2024. Serán cuatro sedes con seis equipos cada una en la que se repartirán los últimos cuatro boletos a París 2024.

El fixture de la Argentina en el grupo A

Argentina vs. Bahamas - Miércoles 16 de agosto a las 21.10 en el estadio Ciudad.

Argentina vs. Cuba - Jueves 17 de agosto a las 22.10 en el estadio Vicente Rosales.

La selección argentina de básquetbol debe ganar el Preclasificatorio Olímpico en Santiago el Estero para dar un paso más hacia París 2024 Joaquim Alberch - FCBQ / CAB

La selección argentina debe disputar el repechaje porque no entró al Mundial. Allí, los dos mejores equipos de América obtendrán los cupos a la cita olímpica. Pelearán por ellos Canadá, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico y Brasil. Quienes no los consigan, tendrán que disputar el Clasificatorio Olímpico al que la selección nacional aspira a clasificarse para dar el primer paso hacia París.

La albiceleste se quedó afuera del certamen internacional por quinta vez en su historia porque estuvo en 14 de las 18 ediciones que se disputaron hasta el momento. La anterior ocasión fue en Colombia 1982, cuando se ubicó tercero en el Sudamericano que otorgaba las plazas por detrás de Uruguay y Brasil. Tampoco había estado en 1954, luego de ser campeón en 1950; 1970, 1978 y 1982.