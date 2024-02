escuchar

La selección argentina de básquet debutará este jueves en el Clasificatorio a la AmeriCup 2025 frente a Chile en el encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo A. El partido se disputará desde las 21.40 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y se transmitirá en vivo por TyC Sports y DSports 2, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue en agosto de 2023, en Santiago del Estero, por el Preclasificatorio Olímpico a los Juegos Olímpicos París 2024 con victoria de la albiceleste 87-69. En el Clasificatorio a la edición 2022, certamen en el que la Argentina se coronó campeón en Brasil, se cruzaron en dos oportunidades con sendas victorias para el combinado nacional tanto de local como de visitante.

Argentina vs. Chile: todo lo que hay que saber

Clasificatorio a la AmeriCup 2025 - Grupo A - Fecha 1

Día: Jueves 22 de febrero.

Hora: 21.40.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Argentina).

TV: TyC Sports y DSports 2.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

La última vez que jugaron la Argentina y Chile fue por el Preclasificatorio Olímpico a París 2024 www.fiba.basketball

El equipo nacional es el máximo favorito a lograr el primer puesto en su zona y, teniendo en cuenta los rivales a los que enfrentará, no debería sufrir para clasificar al máximo campeonato que disputará en los próximos años porque no estará en los Juegos Olímpicos París 2024. Se trata de uno de los peores momentos históricos para el básquet argentino, acostumbrado desde Indianápolis 2002 en adelante a codearse con las potencias e, incluso, llegar a la gloria máxima en Atenas 2004.

El entrenador Pablo Prigioni no está con el plantel porque su labor como asistente en Minnesota Timberwolves en la NBA se lo impide y le encomendó el cargo a Herman Mándole. Entre los jugadores sobresalen las figuras de los experimentados Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro, Marcos Delía, Nicolás Brussino y Lucio Redivo. Quienes no están son Nicolás Laprovittola (lo acordó con Prigioni); Luca Vildoza (viene de una operación de rodilla) y Francisco Cáffaro (no puede dejar la Universidad de Santa Clara de los Estados Unidos en esta etapa del año).

El resto de los citados fueron jóvenes que encabezan el recambio y en los que Prigioni tiene suma confianza: Juan Fernández, Juan Bocca, Gonzalo Bressan, Gonzalo Corbalán, Lucas Giovannetti y Juan Ignacio Marcos.

Que la máquina no pare 👊🇦🇷 pic.twitter.com/e2E0guw4vc — Argentina Básquet (@cabboficial) February 20, 2024

En el otro encuentro de la zona Venezuela y Colombia chocarán desde las 19.30 (hora argentina) en Maiquetía. En total participan 16 seleccionados divididos en cuatro grupos en los que se enfrentan todos contra todos a dos ruedas. En el B están Brasil, Uruguay, Panamá y Paraguay; en el C Canadá, República Dominicana, México y Nicaragua; y en el D Estados Unidos, Puerto Rico, Bahamas y Cuba. Los tres líderes de cada uno obtendrán un boleto al torneo que se desarrollará en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, del 23 al 31 de agosto del año próximo.

Los resultados entre la Argentina y Chile en el Clasificatorio a la AmeriCup 2022 FIBA

