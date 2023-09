escuchar

Concluyó este domingo, tras 92 partidos en 17 días, el Mundial de básquet Filipinas-Japón-Indonesia 2023 con el título de Alemania, que en la final superó a Serbia por 83-77 y se coronó campeón por primera vez en su historia. Con el último juego en el Mall of Asia de Manila, la capital filipina, se bajó el telón de la edición número 19 del certamen en el que la Argentina brilló por su ausencia porque no clasificó.

En la previa a la definición se disputó el encuentro por el tercer puesto y lo ganó Canadá sobre Estados Unidos por 127-118 en tiempo suplementario. Dillon Brooks marcó 39 puntos en el ganador mientras que Shai Gilgeous-Alexander sumó 31 y RJ Barret, 23. En el perdedor se destacaron Anthony Edwards con 24 unidades, Austin Reaves con 23 y Mikal Bridges con 19. Los canadienses, que eran favoritos a levantar el trofeo James Naismith, consiguieron su mejor ubicación histórica.

La sorpresa del certamen fue Letonia, que se ubicó quinto tras quedar eliminada en cuartos de final e imponerse a Italia y Lituania. Eslovenia, con Luka Doncic como figura, terminó séptima y con un sabor amargo porque estaba para algo más, pero se topó con Canadá en la ronda de ocho mejores mientras que España, que llegó al torneo como campeón reinante, se despidió en la segunda etapa y clasificó noveno.

Australia y Francia también finalizaron más atrás de lo esperado. Los oceánicos quedaron décimos porque fueron eliminados en la segunda fase mientras que los franceses, semifinalistas en China 2019, no superaron la instancia inicial y concluyeron 18°. El mejor de América fue Puerto Rico en el 12° lugar por delante de Brasil y República Dominicana mientras que Sudán del Sur emergió como el mejor de África (17°) y Japón, como el de Asia (19°).

Las posiciones del Mundial de básquet

Alemania / Serbia (clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 por una de las plazas de Europa).

Serbia / Alemania (clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 por una de las plazas de Europa).

Canadá (clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 por una de las plazas de América).

Estados Unidos (clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 por una de las plazas de América).

Letonia (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Lituania (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Eslovenia (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Italia (clasificó al Preolímpico para París 2024).

España (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Australia (clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 por la plaza de Oceanía).

Montenegro (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Puerto Rico (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Brasil (clasificó al Preolímpico para París 2024).

República Dominicana (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Grecia (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Georgia (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Sudán del Sur (clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 por la plaza de África).

Francia (clasificada a París 2024 como anfitrión).

Japón (clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 por la plaza de Asia).

Egipto (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Finlandia (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Nueva Zelanda (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Líbano (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Filipinas (clasificó al Preolímpico para París 2024).

México (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Angola (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Costa de Marfil (clasificó al Preolímpico para París 2024).

Cabo Verde.

China.

Venezuela.

Irán.

Jordania.

Canadá tuvo su mejor actuación histórica y se quedó con el tercer puesto tras vencer a Estados Unidos

En la Copa del Mundo, además, se entregaron siete boletos a los Juegos Olímpicos París 2024 y se los quedaron Alemania, Serbia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Sudán del Sur y Japón. Francia ya estaba clasificada por ser anfitrión y los cuatro cupos restantes se definirán en los cuatro Preolímpicos que se disputarán el año próximo en la antesala a la cita olímpica.

La selección argentina no tiene posibilidades de estar en París 2024 porque no jugó la Copa del Mundo y, además, perdió la final del Preclasificatorio Olímpico de las Américas contra Bahamas en Santiago del Estero. La albiceleste no dirá presente en el torneo más importante del básquet internacional por primera vez desde Sydney 2000. En total, incursionó en ocho de 20 certámenes, menos de la mitad. Sin embargo, acumulaba cinco presencias consecutivas, con una medalla de oro en Atenas 2004 y otra de bronce en Beijing 2008.

El campeonato con sede triple en Asia tuvo decenas de figuras, entre ellas varias de la NBA como Luka Doncic (Eslovenia), Patty Mills (Australia), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá), Walter Tavares (Cabo Verde), Rudy Gobert (Francia), Karl Towns (República Dominicana), Lauri Markkanen (Finlandia), Bogdan Bogdanovic (Serbia), Willy Hernangómez (España), Jalen Brunson (Estados Unidos) y Dennis Schroder, que guio a Alemania al título y fue elegido el MVP -jugador más valioso-.