Dallas Mavericks puede perder a la estrella eslovena Luka Doncic por un jugador de póker

Es una situación extraña. Los equipos de la NBA pasan años buscando una figura excluyente, estudian opciones y destinan millones de dólares en análisis de nuevos prospectos. Dallas Mavericks pasó por todo ese proceso. Hasta hizo tanking (perder partidos para obtener una mejor posición de elección en el Draft) para encontrar esa pieza de colección que pudiera cambiar el destino de la franquicia. En 2018 lo consiguió con el desembarco de esloveno Luka Doncic, que es una de los talentos más significativos de la competencia. Pero según informan desde los Estados Unidos, una pieza podría provocar el derrumbe de toda esa construcción: Haralabos Voulgaris. El ex jugador de póker profesional y experto en apuestas, que fue contratado por el dueño del equipo, Mark Cuban, podría resultar el Factor X para perder a la joya de los Balcanes.

Parece increíble, pero en los Estados Unidos aseguran que es posible que Doncic pueda tomar la determinación de irse de Dallas por la mala relación que tiene con Voulgaris, que desde que llegó a la franquicia tomó una preponderancia impensada. Este ex jugador profesional greco-canadiense, principalmente un apostador deportivo, fue contratado por los Mavericks y se convirtió en el Director de Investigación y Desarrollo Cuantitativo del equipo . Desde ese lugar se convirtió en el principal hombre de consulta de Cuban y todo lo que sucede en los Mavericks pasa por la supervisión de “Bob”, como se lo conoce a Voulgaris.

La interna, con algunos caminos desconocidos y poco claros, acarreó la salida del equipo del gerente general Donnie Nelson, hijo del legendario Don, que fuera DT y mánager del equipo entre 1997 y 2004. Todo por este hombre de creciente dominio en el equipo.

Luka Doncic, genio y figura de la NBA Ronald Martinez - Getty Images North America

Marc J. Spears, de la cadena ESPN en los Estados Unidos, informó que Doncic está muy molesto con estos movimientos y que este mismo jueves podría hacer una declaración pública al respecto.

Todo por este hombre que en Dallas miran de reojo. Que se mueve con la suficiencia de alguien que se sabe con poder. Explican que cada transacción de jugadores que se realiza en la franquicia debe tener previamente su aprobación. Pero el punto central del malestar, según informa The Athletic, es que Voulgaris utiliza los mismos algoritmos que le permitieron hacerse millonario con las apuestas para sugerirle al entrenador Rick Carlisle formaciones titulares y hasta define que tipo de jugadas ofensivas son más apropiadas para los Mavericks. Hasta se afirma que fue él quien definió que Doncic tuviera el control total de las ofensivas de Dallas y hasta indicó qué tipo de juego de pick and roll es el que debe desarrollar.

Haralabos Voulgaris, el ex jugador profesional de póker y experto en apuestas que contrató Dallas Mavericks y genera malestar en algunos de los integrantes de la franquicia https://www.sloansportsconference.com/people/haralabos-voulgaris

En las últimas horas Cuban fue consultado por esta situación. El dueño de Dallas fue enérgico en sus respuestas acerca de la posibilidad de que Voulgaris pudiera incidir en el trabajo del staff técnico del equipo. “La idea de que cualquiera menos Rick establezca rotaciones es insultante. Me gusta mucho lo que Bob trae a la mesa. Hace un gran trabajo apoyando al entrenador Rick (Carlisle) y la oficina principal con información de datos única. Pero no es más influyente que cualquier otra fuente de datos del equipo”. Y aclaró que todos los informes que circulan son una tontería.

La figura de Voulgaris genera mucha controversia. Su desembarco del mundo de las apuestas es visto con cierta desconfianza. Bob pisó con energía en el mundo de las apuestas deportivas en cuando acertó su primer gran torneo: el anillo de los Lakers en 2000. En esa oportunidad había apostado todos sus ahorros (70.000 dólares) a la conquista de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant.

Un perfil de Voulgaris en la MIT Sloan Sports Analytics Conference le describe como un gran conocedor del mundo de las apuestas deportivas por su inmensa acumulación de datos sobre la NBA con información ”disponible públicamente” sobre posicionamiento defensivo de cada jugador, probabilidades en los enfrentamientos individuales o tiempo medio de posesión.

Haralabos Voulgaris, en su época de jugador del circuito profesional de póker

Que muchos aseguren que se hizo millonario por su enorme capacidad de análisis, no le garantiza crédito entre los jugadores. Es que no contaba con ninguna formación en estadística o matemáticas. Estudió Filosofía en la Universidad de Manitoba (Canadá) y trabajó como maletero en un aeropuerto . Sin embargo, en The Athletic cuentan que estudió en profundidad a entrenadores como Eddie Jorda, Jerry Sloan y Byron Scott. Después de hacer apuestas de casi un millón de dólares diarios, de perder parte de su fortuna en 2004, buscó un salto en su crecimiento e inició una búsqueda para contratar un “socio” que sea una mente brillante en matemáticas. Aseguran que tiene un gurú en la material y que cuando lo consultan al respecto se limita a mencionarlo como The Wiz. En ese informe explican que junto a su compañero de negocios crearon un algoritmo al que llamaron Ewing, que simulaba el desarrollo de partidos de básquet y creaba el resultado score final.

Mark Cuban, presidente de la franquicia, minimizó las tensiones entre Voulgaris y Doncic Archivo

También se hizo un nombre como jugador de póker, una especie de celebridad dentro de ese universo. Voulgaris se transformó en un profesional y llegó a ganar 3 millones de dólares en torneos en vivo. Tan importante se volvió en esa actividad que dio charlas sobre el juego y hasta abrió una cuenta de Twitter para darle sugerencias a nuevos jugadores.

Ahora bien, todo ese talento de Voulgaris para las apuestas y el póker parecen no funcionar en las relaciones con el personal. Explican en medios de los Estados Unidos que en enero último, mientras los Mavericks se enfrentaban a New York Knicks, el directivo dejó la cancha cuando faltaban 45 segundos por jugarse y Dallas perdía por 10 puntos. Esa situación generó molestias en el equipo y Doncic dijo en la intimidad del vestuario que “Voulgaris abandonaba el equipo”.

El próximo paso que podría detonar todo es la renovación de Doncic, que al haber sido elegido en el primer quinteto ideal de la NBA, tiene la posibilidad de acceder al máximo permitido en la extensión de contrato. Por eso se estima que el esloveno podría firmar con Dallas un vínculo por 5 años a cambio de 201,5 millones de dólares. En ese punto se abre un interrogante porque pasaría por las manos de Voulgaris esa determinación y algunos dudan que pueda concretarse.

El perfil alto de este griego, es otro de los puntos claves en esta relación con todo el plantel de los Mavericks. “El proceso de estudiar el básquetbol con el objetivo de ganar apuestas me ha llevado a pensar que soy capaz de formar un equipo mejor que casi todos los general managers de la liga”, aseguró en una entrevista en ESPN en 2013.

Haralabos Voulgaris es el posible punto de quiebre para la dinastía que pretende construir Cuban de la mano de Luka Doncic. Será cuestión de creer que aquí no habrá apuestas de riesgo. ¿Quién podría atreverse a perder al talento esloveno?

LA NACION