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Luka Doncic anunció que no jugará las eliminatorias con su selección para poder estar con sus hijas
La estrella de Los Angeles Lakers anunció que se bajará de los partidos de Eslovenia en medio de la disputa legal que sostiene con su exesposa por la custodia de sus dos niñas
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Ni la lesión que lo alejó de las canchas quién sabe hasta cuándo, ni la eliminación sin atenuantes de Los Angeles Lakers a manos de Oklahoma en los playoffs de la NBA. Para Luka Doncic, la principal preocupación son sus hijas. El jugador esloveno hizo un explosivo anuncio en sus redes sociales: tomó la decisión de no participar con su selección de las eliminatorias para el Mundial de 2027 para enfocarse en pasar tiempo con sus hijas, en medio de una fuerte disputa con su expareja, Anamaria Goltes.
“Amo a mis hijas más que a nada en el mundo, y siempre serán lo primero en mi vida. Mientras sigo luchando por conseguir la custodia compartida de mis hijas, me he visto obligado a tomar una decisión difícil entre viajar y jugar con la selección eslovena o quedarme con ellas este verano", comienza el mensaje publicado por Doncic en su cuenta oficial de Instagram.
Y continuó: “Por desgracia, en los últimos ocho meses me ha resultado extremadamente difícil verlas. Lo he dado todo por representar a Eslovenia y me decepciona no poder jugar para mi país este verano. Pero en este momento mis hijas y mis responsabilidades como padre son la prioridad“.
Doncic tuvo dos hijas con la modelo Anamaria Goltes: Gabriela, nacida en diciembre de 2023, y Olivia, que llegó al mundo a fines de 2025. La separación es reciente, y muchos adjudican la razón a supuestas infidelidades del jugador. Goltes, modelo e influencer, presentó una demanda en California para reclamar una pensión alimenticia y el pago de los honorarios de los abogados, según informó TMZ.
Tras regresar a Eslovenia para el nacimiento de su segunda hija, Olivia, y perderse un par de partidos antes de volver a la victoria en Filadelfia el 7 de diciembre, las relaciones con Goltes se deterioraron y, desde entonces, Doncic no ha vuelto a ver a sus hijas. En el proceso legal en curso por la custodia, ambas partes se disputan también la jurisdicción: Goltes ha presentado la demanda en California, mientras que Doncic quiere que la disputa se resuelva en Eslovenia.
Una lesión que lo sacó de los playoffs
Todavía está fresca la durísima eliminación de los Lakers ante Oklahoma (0-4), en una serie que no tuvo a Doncic, que sufrió un desgarro muscular poco antes del inicio de los playoffs.
Máximo anotador de la temporada, con 33,5 puntos de media, la participación de Doncic era esencial para las aspiraciones de los Lakers. El esloveno, de 27 años, sufrió la dolencia durante una estrepitosa derrota el 2 de abril último, justamente ante los Oklahoma City Thunder por 139-96. A mediados del tercer cuarto, Doncic se frenó en seco cuando varios defensores impidieron su avance hacia el aro. Sin poder apoyar la pierna, el base se estiró sobre la pista y se llevó las manos al rostro.
Los Lakers reportaron de inmediato que su estrella padecía una lesión muscular y confirmaron el alcance en una resonancia magnética. “Doncic ha sido diagnosticado con un desgarro de grado 2 en el tendón del isquiotibial izquierdo y quedará fuera por el resto de la temporada regular”, señaló la franquicia.
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