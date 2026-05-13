Murió el exbasquetbolista Jason Collins, el primer jugador de la NBA en contar que era homosexual

El exbasquetbolista de la NBA Jason Collins, el primer jugador de esa liga que le dijo al mundo que era homosexual, falleció este martes luego de luchar varios meses contra un cáncer cerebral, comunicó su familia. El deportista de 47 años se retiró profesionalmente en 2014 tras una carrera de 13 años, con pasos por los Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks y Boston Celtics.

En septiembre del año pasado, Collins había dicho que estaba recibiendo tratamiento por un tumor cerebral; en diciembre detalló a la cadena deportiva ESPN que le habían diagnosticado un glioblastoma “multiforme” de rápido crecimiento. Con el apoyo de su esposo, Brunson Green, y otros familiares y amigos, el pívot inició un tratamiento con medicamentos, radioterapia y quimioterapia, además de un procedimiento innovador en Singapur. Tras ello, pudo regresar a casa y asistir en febrero al Fin de Semana de las Estrellas de la NBA en Los Ángeles.

Collins tuvo un protagonismo exacerbado en 2013 cuando contó, públicamente, que era homosexual en una entrevista que dio a Sports Illustrated. “Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay”, decía el título de la nota. “Cuando salí del armario recibí llamadas consecutivas de Oprah Winfrey y del presidente Barack Obama”, recordó el basquetbolista a ESPN. “Lo que hiciste hoy tendrá un impacto positivo en alguien a quien quizá nunca conozcas”, contó que le dijo el entonces mandatario estadounidense.

Falleció el exbasquetbolista Jason Collins, el primer jugador de la NBA en decirle al mundo que era homosexual.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó que Collins ayudó a construir un deporte más inclusivo y acogedor para futuras generaciones. “Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos los que lo conocieron”, señaló la familia de Collins en un comunicado difundido por la NBA.

Jason Collins’ impact on the Atlanta Hawks organization reached far beyond basketball. During his time in Atlanta, he was a consummate professional, leader and winner. As a teammate, he earned respect through his humility, quiet strength and integrity. His courage and… pic.twitter.com/WgDySl1Qhy — Atlanta Hawks (@ATLHawks) May 13, 2026

Este martes, previo al partido que luego ganaron ampliamente los San Antonio Spurs a los Minnesota Timberwolves por la Conferencia Oeste de la NBA, hubo un minuto de silencio por el deceso de Collins.

“Soy más feliz”

“Te quita mucha energía guardar un secreto así... Estaba convencido de que mi mundo se desplomaría si alguien lo sabía y ahora que reconozco mi sexualidad me siento completo por primera vez”, dijo el jugador, que se abrió por primera vez a su tío, también gay, cuando dio aquella famosa entrevista.

“Soy más feliz desde que se lo conté a mis amigos y familia. Ser sincero y honesto me hace feliz... La próxima temporada habrá más ojos puestos en mí. Eso solo me motiva para trabajar más duro”, concluyó.