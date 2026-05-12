Murió Brandon Clarke, basquetbolista de Memphis Grizzlies: luto en la NBA

La NBA informó este martes sobre la muerte del basquetbolista Brandon Clarke, Memphis Grizzlies. Había surgido de la Universidad Gonzaga y tenía 29 años.

Por el momento, se desconoce el motivo del deceso de Clarke, en tanto que su representante confirmó que la fecha de la muerte se produjo el lunes 11 de mayo, más allá de que la noticia se hizo pública hoy.

Brandon Clarke, de Memphis Grizzlies, falleció este lunes; aún se desconocen las causas Justin Ford - Getty Images North America

La franquicia de Tennessee también confirmó su fallecimiento y brindó un comunicado con mucho dolor: “Nos entristece profundamente la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis jamás será olvidado. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”, escribieron a través de sus redes sociales.

Con 2,03 de altura, en 2018 fue transferido a los Bulldogs de la Universidad Gonzaga. Allí, jugó una temporada en la que promedió 16,9 puntos, 8,6 rebotes y 3,2 tapones por partido, liderando la División I de la NCAA en número de tapones (117) y en porcentaje de tiros de campo, con un 68,7% de efectividad. Fue incluido en el tercer equipo All-American por AP y SN, elegido mejor debutante y mejor defensor de la West Coast Conference e incluido en el mejor quinteto de la conferencia.

En abril de 2019 se declaró elegible para el Draft de la NBA y renunció a su último año de universidad. Fue seleccionado en la primera ronda, en el puesto 21 por Oklahoma City Thunder, pero luego fue traspasado a Memphis Grizzlies.

Brandon Clarke jugó 309 partidos en la NBA y todos ellos fueron en Memphis Grizzlies; aún se desconoce la causa de su muerte Justin Ford - Getty Images North America

En su carrera en la NBA jugó 309 partidos a lo largo de siete temporadas y fue incluido en su primer año en el mejor equipo de Rookies.

Clarke, que nació en Vancouver, Canadá el 19 de septiembre de 1996, apenas disputó dos partidos de la temporada 2025/2026, afectado por lesiones en su pierna derecha. Además, entre las últimas tres campañas, el canadiense sólo había podido totalizar 72 encuentros, debido a los diferentes problemas físicos que atravesó.

Keeping Up With The Canadians 🇨🇦



Brandon Clarke | vs. Minnesota



20 POINTS (Playoff Career-High)

8 REBOUNDS

1 BLOCK#GrzNxtGen | @memgrizz pic.twitter.com/sIf8k4Bd05 — NBA Canada (@NBACanada) April 22, 2022

El jugador de los Grizzlies había sido noticia a principios de abril, al ser arrestado en Arkansas con cargos que incluían exceso de velocidad, por protagonizar una persecución policial a toda velocidad con su vehículo y posesión y tráfico de una sustancia controlada.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también emitió un mensaje en relación con el fallecimiento del alero de Memphis Grizzlies: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”, escribió.