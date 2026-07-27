El desembarco de LeBron James en Philadelphia Sixer disparó la cifra más increíble de toda su carrera en la NBA

El deseo por ganar y competir está más vivo que nunca en The King. Sólo de esa manera se puede explicar que LeBron James haya decidido continuar su aventura en la NBA, en Philadelphia Sixers, con 41 años y con el salario más barato de su carrera. La máxima estrella de la liga de básquetbol de los Estados Unidos acordó cobrar apenas ocho millones de dólares por dos temporadas. Y si bien podría ser un número increíble para otros, hay que entender que LeBron decidió rebajar su salario en casi 50 millones de dólares.

Después de superar los 600 millones de dólares en ganancias salariales, el cuatro veces campeón de la NBA, hace apenas unos meses recibió 52,63 millones de dólares por su acuerdo con Los Angeles Lakers. Ahora, con su nuevo vínculo con los Sixers jugará por 3.88 millones. En total, aceptó una rebaja de 48.75 millones de dólares, la mayor jamás registrada en la historia de la competencia. Hasta ahora, el récord pertenecía a Russell Westbrook, que pasó de ganar 47 millones con los Lakers a firmar por 3,8 con los Clippers, renunciando a 43.2 millones.

LeBron James dejó Los Angeles Lakers con un salario de casi 52 millones y ahora en los Sixers estará por debajo de los 4 millones (AP Foto/Mark J. Terrill) Mark J. Terrill - AP

La reducción es muy significativa y generó todo un impacto en la liga, ya que ni siquiera cuando debutó en la competencia como número uno del draft tuvo un salario tan bajo. En 2003, LeBron James firmó un contrato como rookie por encima de los 4 millones de dólares. Desde entonces, su salario creció prácticamente año tras año: pasó de los 13 millones en 2007 a superar la barrera de los 30 millones en 2016 y en 2025 percibió 52.6 millones con Los Angeles Lakers.

Lo que demuestra que las palabras de The King que no continuaba su carrera por su deseo de ganar y no por el dinero quedó completamente claro, en su temporada 24 tendrá el salario más bajo de toda su carrera y apenas un 2,35% del límite salarial de la NBA para la próxima temporada.

Para comprender mejor qué implica esta situación, vale como referencia que el salario de máximo anotador de la historia de la NBA, comparado con el resto de la liga, parece ridículo, porque hay 298 jugadores que cobrarán más dinero que LeBron la próxima temporada, una cifra que todavía podría aumentar cuando se cierren los últimos contratos del mercado, ya que todavía se desconocen los acuerdos oficiales de Jalen Duren, James Harden, Draymond Green y Jonathan Kuminga, entre otros.

LeBron James sacrificed nearly $49 MILLION to chase another championship. 😳



After earning $52.63M with the Lakers in 2025-26, he’ll make just $3.88M with the 76ers this upcoming season.



That’s a staggering $48.75M pay cut - the largest single-season salary reduction in NBA… pic.twitter.com/0ZyBOStmwP — Basketball Forever (@bballforever_) July 25, 2026

Y como si fuera poco, los números también reflejan que, al menos 18 jugadores universitarios cobrarán que LeBron. El caso más llamativo es el de Thomas Haugh, estrella de la Universidad Florida, cuyos ingresos podrían superar los 10 millones de dólares. También estarán por encima de LeBron nombres como JT Toppin, PJ Haggerty, Flory Bidunga, John Blackwell y Tyran Stokes.

En la NBA se utilizan diferentes modelos de valoración para determinar la posición salarial de los jugadores y según esas estadísticas, en la última temporada LeBron James tuvo un nivel que arroja una cotización aproximada al de un jugador de 28 millones de dólares. Sin embargo, Philadelphia, sólo pagará 3.88 millones.

Un negocio perfecto para los Sixers

El desembarco de LeBron James en cualquier franquicia de la NBA genera una revolución y su arribo a Philadelphia no es diferente. Y la economía de las organizaciones crecen con su presencia. Para entender el fenómeno alcanza con saber que la temporada anterior el precio medio de una entrada para ver a los Sixers era de 68 dólares, para esta campaña, tras anunciarse la llegada de The King, la entrada más barata para el primer partido de pretemporada, como local, alcanza los 283 dólares.

LeBron James acumula más de 600 millones de dólares en salarios de la NBA. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) Mark J. Terrill - AP

Los ingresos de LeBron

Cuando LeBron James asegura que ya no compite por el dinero, es completamente real, porque con este contrato superará los 600 millones de dólares cobrados únicamente en salarios de la NBA, una cifra que ningún otro jugador pudo ganar. Pero no sólo recibe dinero por jugar, sino que sus ingresos extradeportivos son tan o más importantes que los que sumó en cada uno de los equipos en los que estuvo.

Entre Nike, SpringHill, inversiones y otros negocios, su fortuna acumulada, según un informe de la revista Forbes, está en el orden de los 1.700 millones de dólares. Su agente, Rich Paul, fue concreto a la hora de explicar por qué LeBron sigue jugando con 41 años: “Ya no se trata del dinero. Cuando eliminas el dinero de la ecuación, puedes decidir únicamente dónde quieres jugar”.