La selección argentina de básquetbol se vuelve a presentar este domingo en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2027 y, por la cuarta fecha del Grupo F de la segunda etapa, recibe a Canadá en el Espacio DAM de Zárate con el anhelo de lograr el triunfo que lo depositaría en la próxima Copa del Mundo.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Courtside 1891.

Con el contundente triunfo sobre Bahamas 102 a 65 el jueves pasado, el equipo dirigido por Pablo Prigioni quedó a un paso de acceder a la cita ecuménica y dejará atrás la desazón de 2023, cuando se quedó afuera. Para ello, necesita ganarle a lo canadienses, que lideran la tabla de posiciones con un récord de ocho triunfos y una derrota y ya tienen su boleto al Mundial.

Con el triunfo sobre los bahameños, el combinado albiceleste quedó con una marca de 7-2 teniendo en cuenta también la primera fase. Así, se mantiene tercero en la tabla de posiciones por detrás de Uruguay, que tiene el mismo récord. La Celeste está segunda porque tiene ventaja en el mano a mano entre sí (se enfrentaron en la instancia inicial con una victoria por lado, pero mejor diferencia de tantos para los charrúas).

La Argentina tiene tres triunfos de ventaja sobre Bahamas con la misma cantidad de partidos por delante. En el peor de los casos, es decir todas caídas argentinas en lo que viene y todas alegrías bahameñas, la posición final se definiría a partir de los partidos entre sí y la albiceleste logró una diferencia muy importante a su favor en el primer choque entre sí (+37 unidades).

Plantel de la selección argentina vs. Canadá

Gonzalo Bressan - Atenas de Córdoba

Nicolás Brussino - Casademont Zaragoza

Agustín Caffaro - Independiente de Oliva

Francisco Caffaro - Boca Juniors

Gonzalo Corbalán - Valencia

Martiniano Dato - Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Nicolás Laprovittola - Joventut Badalona

Carlos Rivero - Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Leonardo Lema - Boca Juniors

Juan Ignacio Marcos - UCAM Murcia

Alex Negrete - Flamengo

Juan Pablo Vaulet - Movistar Estudiantes

José Vildoza - Boca Juniors

El plantel de la selección argentina frente Bahamas FIBA

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá 97-92 Argentina.

Uruguay 80-75 Puerto Rico.

Bahamas 100-82 Panamá.

Fecha 3

Uruguay 84-78 Canadá.

Argentina 102-65 Bahamas.

Panamá 76-99 Puerto Rico.

Fecha 4 - Domingo 29 de noviembre

21.10: Puerto Rico vs. Uruguay.

18.10: Argentina vs. Canadá.

20.10: Panamá vs. Bahamas.

Fecha 5 - Viernes 26 de febrero de 2027

Canadá vs. Panamá.

Bahamas vs. Uruguay.

Puerto Rico vs. Argentina.

Fecha 6 - Lunes 1° de marzo de 2027

Canadá vs. Uruguay.

Bahamas vs. Argentina.

Puerto Rico vs. Panamá.

La tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias al Mundial 2027

Para la selección argentina de básquetbol es una obsesión clasificar al Mundial Qatar 2027 porque no estuvo en la edición 2023 y fue un cimbronazo para el país que en 2019 acarició la gloria en China.

La edición venidera es la última oportunidad para jugadores como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola de disputar un certamen de relevancia con la camiseta albiceleste. Además, participar de la cita ecuménica le posibilitaría a la albiceleste competir por las dos plazas de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, con el agregado de que Estados Unidos no estará en al contienda porque será anfitrión del evento. Es decir, en las Eliminatorias de América está en juego gran parte de su futuro para los próximos dos años y, sobre todo, no volver a ‘caerse’ del mapa internacional.