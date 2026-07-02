En qué canal pasan Argentina vs. Uruguay por la clasificación al Mundial de Básquet 2027 hoy

La selección argentina de básquetbol visita a su par de Uruguay este jueves desde las 22.10 (hora argentina) en el Antel Arena de Montevideo en el encuentro correspondiente a la quinta y penúltima fecha del grupo D de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2027.

El partido se transmite en vivo por TV a través de DSports y TyC Sports 2, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Courtside 1891.

🏀 ¡HOY JUEGA ARGENTINA!



🇦🇷 La Selección Mayor masculina disputa el primer partido de la Ventana 3 rumbo a Qatar 2027.



🆚 🇺🇾

🕙 22.10 hs

🏟️ Antel Arena, Montevideo

📺 TyC Sports 2, DSports y Courtside 1891 pic.twitter.com/EWs0A3LDbD — Argentina Básquet (@cabboficial) July 2, 2026

El combinado albiceleste anhela jugar el Mundial Qatar 2027. Es una obsesión, porque se quedó afuera de la edición 2023 y, también, porque para figuras como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola puede ser el epílogo de su vínculo con la camiseta celeste y blanca, a excepción de que un año después el equipo dispute los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni marcha segundo en la tabla de posiciones con siete puntos producto de tres victorias -dos frente a Cuba y otra ante Panamá- y una derrota, justamente ante su rival de turno en la Ciudad de Buenos Aires 61 a 44, y ya está clasificado a la siguiente fase. No obstante, es determinante ganar porque a la segunda etapa arrastrará el 50% de los puntos obtenidos en la primera.

Pablo Prigioni tiene la misión de clasificar a la selección argentina al Mundial 2027 Prensa FIBA AMERICAS

Fixture, resultados y posiciones del grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Cuba 68-80 Argentina.

Panamá 60-93 Uruguay.

Fecha 2

Uruguay 84-82 Panamá.

Argentina 105-49 Cuba.

Fecha 3

Argentina 44-61 Uruguay.

Cuba 81-84 Panamá.

Fecha 4

Argentina 101-75 Panamá.

Cuba 62-88 Uruguay.

Fecha 5

Uruguay vs. Argentina - Jueves 2 de julio.

Panamá vs. Cuba - Jueves 2 de julio.

Fecha 6

Uruguay vs. Cuba - Domingo 5 de julio.

Panamá vs. Argentina - Domingo 5 de julio.

La tabla de posiciones del Grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027

Tal está preestablecido en el formato de juego del certamen, los tres primeros del Grupo D, el que integra la Argentina, conformarán una zona con los equipos la B (Canadá ya está clasificada y restan dos boletos para Jamaica, Puerto Rico y Bahamas). Por la mayor dificiltad que tendrán los rivales en la siguiente instancia, es importante para los herederos de la Generación Dorada cerrar la primera fase con triunfos ante Uruguay y, el próximo domingo, Panamá, también de visitante.

En la segunda solo enfrentará a los que no jugó en la primera fase. Las tres ventanas se jugarán en agosto, noviembre y febrero-marzo de 2027 con tandas de dos partidos para cada seleccionado. En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 equipos y los obtendrán los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos.