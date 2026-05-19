Ferro es semifinalista de la Liga Nacional: el ignoto que fue héroe gracias ¡al entrenador rival!

Como ocurrió el año pasado ante Boca Juniors con el kilométrico triple de Emiliano Lezcano, Ferro Carril Oeste dio la nota en los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y accedió a las semifinales tras vencer como visitante a Regatas Corrientes en una definición para el recuerdo. El desenlace llegó junto con el sonido de la chicharra, gracias a un héroe impensado: Anthony Peacock, un jugador que el entrenador rival reclamó que debía estar en la cancha en la última jugada cuando su propio DT lo había reemplazado de manera antirreglamentaria. El estadounidense quedó en la cancha y selló la serie 3-2 para la visita, en un final de película.

El quinto juego de la serie entre Regatas y Ferro tuvo de todo, a la par de lo que fueron los cuatro partidos anteriores con dos victorias por lado tanto en Corrientes como en la Ciudad de Buenos Aires. Parecía que el conjunto de Caballito se impondría con cierto margen porque tenía cinco puntos de ventaja a falta de 15 segundos, pero su rival igualó con un triple de Juan Pablo Corbalán más dos tiros libres de Tayavek Gallizzi. Ante la posibilidad de que el pivote fallara, el entrenador del visitante, Federico Fernández, mandó a la cancha al gigante Peacock para el rebote.

Todo Ferro Carril Oeste se abraza: Anthony Peakock anotó el agónico doble del triunfo en Corrientes que le dio el pase a las semifinales Liga Nacional

Con cuatro segundos en el reloj, Fernández solicitó minuto para diagramar la última jugada, anotar y que su equipo gane un partido en el que había estado abajo por 15 tantos. Cuando hizo regresar a sus jugadores a la cancha, reemplazó a Peacock por José Defelippo, un perimetral con más poderío ofensivo. Rápido de reflejos, el entrenador de Regatas, Leandro Ramella, reclamó que el que debía estar en la cancha era Peacock, que no podía ser sustituido, pues cuando entró para el posible rebote de un tiro libre fallado por Gallizzi, no hubo acción de juego y el reloj nunca avanzó.

La queja de Ramella, medallista de oro con la selección argentina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, fue atendida por los árbitros, que no se habían percatado de la avivada de Ferro. En la confusión que generó la situación, el cuerpo técnico del conjunto porteño aprovechó para indicarle al estadounidense en la pizarra la jugada que dibujó el DT para intentar ganar el encuentro, evitar el tiempo suplementario y avanzar a las semifinales. Pero nada de eso salió: Lezcano recibió el balón de su compañero Jano Martínez, intentó una penetración a medias, hizo pasar de largo a Corbalán y lanzó casi cayéndose. El tiro no llegó al aro, pero entre el colombiano Juan Tello y su compañero Kevin Hernández cachetearon el balón, este salió para atrás, lo tomó Peacock y automáticamente lo lanzó, mientras sonaba la chicharra del final del partido. La pelota dio en el tablero, entró y desató la locura de los de Caballito.

😱 🚨 ¡PEAAACOOOOOCK Y FERRO A SEMIFINALESSSSS!



🔥 TREMENDO FINAL PARA TREMENDA SERIE pic.twitter.com/5wUQGaPkYY — La Liga (@LigaNacional) May 19, 2026

No obstante, los jueces, con el experimentado Alejandro Chiti a la cabeza, revisaron la jugada en un monitor e, incluso horas después del juego, hay ciertas dudas de si Peakock soltó la pelota antes de que terminase el tiempo reglamentario. Dependiendo con la cámara con la que ve la repetición, es válido o no. Los colegiados se ampararon en que la guirnalda del tablero se encendió una vez que el jugador de Ferro había soltado la pelota y convalidaron el doble, más allá de que había una imagen que mostraba el reloj en cero y al estadounidense todavía en contacto con el balón. De hecho, la prensa correntina expuso en su crónica del encuentro para el sitio oficial de la Liga Nacional que el doble ocurrió “fuera de tiempo”.

Más allá de que a Ramella su reclamo le costó caro, porque quedó eliminado del certamen y concluyó la temporada 2025-2026, lo que hizo en un momento transcendental del juego y de la serie de cuartos de final tiene muchos argumentos. Peacock es un jugador de rol en Ferro y sin protagonismo cuyo punto fuerte es la defensa y no el ataque. Llegó al club promediando la temporada para reemplazar al lesionado Eduardo Vasirani -sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla en enero- y sus actuaciones no conformaron del todo al cuerpo técnico, por lo que quedó relegado en la rotación.

Sus promedios, en 25 encuentros, son de 8,4 minutos, 5 tantos y 2,4 rebotes. El lunes por la noche, sus números estuvieron en la media y le alcanzaron para ser el héroe: 7 puntos y 1 rebote en 7 minutos. En el primer y cuarto juego de la serie no entró; en el segundo estuvo en cancha tres minutos y medio y marcó dos unidades; y en el tercero volvió a convertir solo un doble en un minuto y medio.

Sin embargo, ante Regatas Fernández tuvo que acudir a él por diferentes contratiempos. En primer lugar, Alejandro Diez sufrió un corte en el segundo cuarto del juego y debió ser trasladado a un hospital. Además, Hernández acumuló faltas, y Facundo Piñero -al igual que Vasirani-, está afuera del equipo por lesión. Así, el norteamericano tuvo un primer ingreso en el tercer cuarto con un interesante aporte de cuatro puntos y, después, volvió para el desenlace en el que inesperadamente se convirtió en el villano del propio entrenador rival, que pidió por él, y en el héroe de un Ferro que sueña con ganar el certamen más importante del básquetbol argentino por cuarta vez -fue campeón en 1985, 1986 y 1989- y coronar una temporada de ensueño en la que conquistó la Liga Sudamericana al vencer en la final, justamente, a Regatas Corrientes.

El Verdolaga de Caballito vuelve a las semifinales de la Liga Nacional después de siete años. La última vez que disputó esta instancia fue en la temporada 2018-2019 y perdió con San Lorenzo 3 a 1. Ahora jugará ahora con Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el segundo mejor ubicado en la etapa regular que eliminó a Independiente de Oliva también en cinco encuentros.

Por el otro lado del cuadro, Boca Juniors, el bicampeón vigente y ganador de la última Champions League Américas, espera por Quimsa de Santiago del Estero o Instituto de Córdoba, que este martes se enfrentan en el quinto y último punto de la serie.