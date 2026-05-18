Jorge Valdano, los problemas de Real Madrid y una recomendación para Mourinho, el próximo técnico

Tras una temporada explosiva, Real Madrid comenzará otra etapa. Seguramente con José Mourinho como nuevo entrenador, en reemplazo de Álvaro Arbeloa: según distintas versiones, todo está acordado verbalmente entre las partes y el portugués firmará un vínculo por dos años. Está claro que el DT deberá recurrir a toda su sapiencia para remontar una situación compleja en el equipo merengue, que va más allá de lo deportivo, con diferencias en el vestuario.

Mourinho y Valdano coincidieron en Real Madrid, pero tuvieron muchas diferencias EFE

Será la segunda etapa de Mou en el Madrid. Dirigió al club más poderoso del mundo entre 2010 y 2013; durante su gestión, el equipo blanco ganó una Copa del Rey, una liga y una Supercopa de España (en la Champions League fue tres veces semifinalista). Evidentemente, el todavía actual DT de Benfica tendrá mucho trabajo para rencauzar un grupo que no tuvo respuestas dentro y fuera de la cancha.

Por lo pronto, Jorge Valdano, campeón del mundo con la selección argentina hace casi cuarenta años y símbolo de Real Madrid, afirmó que Mourinho necesitaría un mínimo de cinco incorporaciones (cuatro defensores y un mediocampista) de cara a la próxima temporada. Quien fuera jugador de Real Madrid entre 1984 y 1987, y DT del equipo merengue de 1994 a 1996, dijo, en Movistar Plus Deportes: “Mourinho creo que va a llegar con su cara más seductora. Al comienzo todo será muy plácido, creo que los jugadores van a responder también porque no hay Mundialito de por medio. Supongo que la pretemporada será un poco más exigente y eso ayudará a un mejor rendimiento de la plantilla”.

Valdano, en 1995, cuando era el entrenador de Real Madrid

Valdano, nacido en Las Parejas, Santa Fe, en mayo de 2011 renunció a su cargo de director general de Real Madrid, durante la presidencia de Florentino Pérez, tras un año de fricciones con Mourinho. Ahora, el argentino advirtió del peligro que podía acechar al club de Madrid cuando empiecen a llegar la derrotas con Mou de DT: “Vamos a ver qué pasa con el transcurrir del tiempo y cuando lleguen las derrotas. Si la paz será posible o si seguiremos con esta situación un poco convulsa que hemos vivido esta temporada”.

Mourinho, como DT de Real Madrid, dándole indicaciones a Ángel Di María, en 2010 Elisa Estrada - Real Madrid

De todos modos, Valdano sentenció que este momento no lo soluciona “únicamente Mourinho”. Además, opinó sobre las posibles salidas. “Dentro del proyecto de Florentino Pérez que considera el fútbol como un negocio de héroes, no va a vender a los héroes. Eso, seguro”, dijo Valdano, un gran conocedor de las presiones y exigencias que despiertan Real Madrid. También el propio Arbeloa se refirió al próximo DT del Madrid: “Mourinho es el número 1. Es y será siempre uno di noi (expresión italiana que significa ‘uno de nosotros’). Si está aquí la temporada que viene, estaré muy contento de verlo aquí en casa".