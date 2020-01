Crédito: Captura TV

A los 36 años, la vida de Delonte West es una montaña rusa. Supo estar en la cúspide del básquetbol de la NBA luego de ser seleccionado en el Draft de 2004. Su cuenta bancaria acumuló cerca de US$ 16,4 millones de dólares. Jugó al lado de LeBron James, una súperestrella que, según el propio West contó, le salvó la vida dos veces, mientras luchaba contra el estrés y la depresión.

Desde su llegada a la NBA, West fue noticia tanto por sus actuaciones deportivas como por su actividad afuera de la cancha. La prensa estadounidense lo acusó de haber tenido una aventura con Gloria, la madre de LeBron. Y también se hizo conocido por haber sido arrestado luego de eludir un control policial. Cuando le requisaron la moto en la que viajaba, estaba llena de armas.

West siempre lidió contra sus propios fantasmas: en 2008 le diagnosticaron trastorno bipolar. Desde que se retiró del básquet en 2015 su salud empeoró: ese mismo año lo vieron en las calles de Houston vestido con apenas una bata de hospital. El año pasado, una foto de West en la calle, con zapatillas a medio atar y un cigarrillo en la mano, volvió a encender las alarmas sobre su estado de salud. "Supe ser Delonte West, pero ya no tengo más esa vida", respondió el exbasquetbolista en 2015, cuando lo encontraron en la calle por primera vez.

Después se viralizó otra foto en redes sociales: West estaba descalzo en las calles de Houston y con la mirada perdida. En una mano, sostenía una gaseosa. En medio de un debate iniciado en forma espontánea en las redes sociales, un usuario que dice ser primo de West pidió públicamente que lo dejaran en paz y que no lo juzgaran por sus problemas mentales, con los que tiene que lidiar desde hace años. Como prueba, el usuario publicó una foto de la que dice ser su madre junto al exbasquetbolista.

Pero ahora volvió a los primeros planos: se difundió un video mediante Instagram en donde apareció tirado en el piso sufriendo una brutal golpiza por parte de un hombre en medio de la calle. Minutos después apareció sentado a un costado del asfalto y con las manos esposadas en la espalda intentando explicarlo que había sucedido.: "Yo estaba por dormir y él se me acercó y sacó un arma".

Tras conocerse las nuevas imágenes de West, fanáticos del básquetbol y ex compañeros de la NBA pideron que la liga estadounidense ayude al ex jugador para poder recuperarlo. El ex Boston, Seattle, Cleveland y Dallas vive en la calle y se encuentra en una extrema situación mental y física.