Estudiantes vs. Platense, en vivo

El calendario del fútbol argentino, sometido a continuos cambios, varios de ellos con un criterio arbitrario desde la AFA, se hace difícil de seguir para el hincha común. Muchas veces no está claro a qué responde la final por un copa. En este caso, se enfrentan el campeón del Apertura, Platense, con el del Clausura, Estudiantes. En 2026, la Supercopa Internacional enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones que se define hoy con Rosario Central, el Campeón de Liga (primero de la Tabla Anual, título creado este año, cuando había finalizado la temporada regular).