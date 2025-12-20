Estudiantes vs. Platense, en vivo
Se enfrenta en San Nicolás por el Trofeo de Campeones
La palabra de Ronaldo Martínez, goleador del Clausura
🗣️ "SE NOS HIZO LARGA LA ESPERA DE LA FINAL" Ronaldo Martínez palpitó el Platense vs. Estudiantes por el Trofeo de Campeones.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2025
▶ Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QRU5n7KqaH
La palabra del zaguero central Santiago Núñez
🗣️ "ESPERAMOS QUE SE NOS DE A NOSOTROS NUEVAMENTE" La palabra de Santiago Núñez en la previa de la definición del Trofeo de Campeones.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2025
▶ Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cysP39eyBb
Con Benedetti y sin Arzamendia
Durante la final ante Racing, el paraguayo Santiago Arzamendia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de la pierna derecha, lesión por la que será operado el próximo lunes y pone en riesgo su participación en el Mundial. Esta tarde, el lateral izquierdo lo ocupará Gastón Benedetti.
En distintas sintonías
Mientras Estudiantes compitió oficialmente hasta el sábado pasado, cuando venció en definición por penales a Racing para obtener el Clausura, Platense, que no se clasificó a los play-off, jugó por última vez hace 33 días, el 17 de noviembre, en la derrota por 3-0 ante Gimnasia por la última fecha de la etapa de grupos. En el Calamar debutará el director técnico Walter Zunino, que formó parte de la dupla técnica Sergio Gómez-Favio Orsi.
El Pincha va por el bicampeonato
El Trofeo de Campeones se disputará este año por quinta vez. Estudiantes intentará revalidar el título de 2024, cuando goleó 3-0 a Vélez. River lo obtuvo en dos ocasiones (2021 y 2023) y Racing lo hizo en 2022.
¿Cómo llegaron a disputar este trofeo?
El calendario del fútbol argentino, sometido a continuos cambios, varios de ellos con un criterio arbitrario desde la AFA, se hace difícil de seguir para el hincha común. Muchas veces no está claro a qué responde la final por un copa. En este caso, se enfrentan el campeón del Apertura, Platense, con el del Clausura, Estudiantes. En 2026, la Supercopa Internacional enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones que se define hoy con Rosario Central, el Campeón de Liga (primero de la Tabla Anual, título creado este año, cuando había finalizado la temporada regular).
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la final del Trofeo de Campeones
Los invitamos a seguir el seguimiento al instante de la final entre Estudiantes de La Plata y Platense por el Trofeo de Campeones. El partido se disputará desde las 18, en el estadio San Nicolás. Se brindará la información previa y lo que vaya ocurriendo en el partido, con imágenes y videos. El cotejo será televisado en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
- 1
El historial de Argentina vs. España: el Nene que opacó a Di Stéfano, la primera vez de Menotti y las últimas goleadas
- 2
Cuándo juega Platense vs. Estudiantes, por el Trofeo Campeones 2025: día, hora y TV
- 3
Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo
- 4
El caótico San Lorenzo tiene una sola certeza: si sale vivo del huracán Moretti, no lo destruyen más