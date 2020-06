El duro insulto de Gregg Popovich a Donald Trump durante una entrevista

Gregg Popovich y una crítica feroz al presidente de Estados Unidos. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

El entrenador de San Antonio Spurs, Gregg Popovich , dio su opinión sobre a las protestas callejeras por el asesinato de George Floyd que tiene en shock a Estados Unidos . Además se refirió a Donald Trump , a quien llamó "un idiota trastornado".

El legendario entrenador, que ganó cuatro anillos de la NBA con Emanuel Ginóbili en el equipo texano, comentó: "Lo que me sorprende es que todos vemos esta violencia policial y racismo y lo hemos visto todo antes, pero nada cambia". El propio Popovich llamó al periodista Dave Zirin, de The Nation , para expresarle su punto de vista de esta crisis monumental que atraviesa el país norteamericano.

"Es por eso que estas protestas han sido tan explosivas. Pero sin liderazgo y comprensión de cuál es el problema, nunca habrá cambios. Y los estadounidenses blancos han evitado siempre este problema porque ha sido nuestro privilegio poder evitarlo. Eso también tiene que cambiar", dijo Pop.

Popovic también criticó al presidente Trump , algo que ha hecho desde que el excéntrico millonario decidió postularse para presidente. "No solo es divisivo. Es un destructor. Estar en su presencia te hace morir", dijo. "Te comerá vivo para sus propios fines. Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan)". Es por eso que se esconde en el sótano de la Casa Blanca. Es un cobarde . Crea una situación y huye como un estudiante de primaria. En realidad, creo que es mejor ignorarlo. No hay nada que pueda hacer para mejorar esto debido a quién es: un idiota trastornado".

Popovich también se despachó contra el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell , a quien denominó el "titiritero" de Trump . "Al final, lo que tenemos es un tonto en lugar de un presidente, mientras que la persona que realmente dirige el país, el senador Mitch McConnell, destruye al Estados Unidos de las generaciones venideras. McConnell ha destruido y degradado nuestro sistema judicial. Trató de destruir la atención médica. Él destruyó el medio ambiente. Él es el maestro y Trump es el títere, y lo curioso es que Trump ni siquiera lo sabe ".

Zirin reveló que, antes de cortar, el entrenador reiteró: "Necesitamos un cambio. Estoy dispuesto a hacer mi parte. Eso es todo lo que tengo. Adiós, Dave".

Popovich , de 71 años, fue uno de los muchos entrenadores principales y entrenadores asistentes de la NBA que firmaron una declaración de la Asociación Nacional de Entrenadores de Básquetbol. Parte de la declaración decía: "Los eventos de las últimas semanas: la brutalidad policial, el perfil racial y la utilización de armas del racismo son vergonzosos, inhumanos e intolerables. Como un grupo diverso de líderes, tenemos la responsabilidad de defender y defender aquellos que no tienen voz, y que se pongan de pie y hablen por aquellos que no creen que sea seguro hacerlo".