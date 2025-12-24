NBA en Navidad: uno por uno, todos los partidos que se juegan este 25 de diciembre

La etapa regular de la temporada 2025-2026 de la NBA tendrá este jueves 25 de diciembre, en Navidad, cinco partidos especialmente seleccionados para la ocasión porque se trata de una de las jornadas más importantes y esperada del calendario, con propuestas de alto vuelo ya sea por la historia o por el presente de las franquicias y, también, los jugadores que salen a escena.

La jornada comenzará a las 14 (hora argentina) con New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden, un escenario emblemático en el que todos los años hay un partido el 25 de diciembre. Luego, el último campeón, Oklahoma City Thunder, con Shai Gilgeous-Alexander, recibirá a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Shai Gilgeous-Alexander es la gran figura del último campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder Abbie Parr� - AP�

En la continuidad, los Golden State Warriors de Stephen Curry serán anfitriones de Dallas Mavericks y, más tarde, Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Doncic chocarán contra Houston Rockets.

El último encuentro, por la diferencia horaria de Estados Unidos, será en el viernes 26 de diciembre de la Argentina y lo disputarán los Denver Nuggets de Nikola Jokic vs. Minnesota Timberwolves, franquicia en la que el entrenador de la selección albiceleste, Pablo Prigioni, es asistente en el cuerpo técnico.

Agenda de Navidad de la NBA

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jueves 25 de diciembre

14: New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers.

16.30: Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs.

19: Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks.

22: Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets.

Viernes 26 de diciembre

00.30: Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves.

El serbio Nikola Jokic y el canadiense Jamal Murray son las estrellas de Denver Nuggets David Zalubowski - AP

Todos los encuentros se transmitirán en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y NBA League Pass.

Por qué se juega la NBA en Navidad

Al inicio de cada temporada de la NBA el 25 de diciembre está marcado en el calendario como uno de los días más importantes de la etapa regular. Se trata de una jornada tradicional que se instauró en 1947 y, desde entonces, no se quitó. Solo en 1998 no hubo actividad a raíz de que la liga más importante de básquet del planeta estaba en lockout y el certamen comenzó el 5 de febrero.

Para los equipos y los jugadores no es motivo de cuestionamiento tener que competir en un día festivo. En contrapartida, se trata de los más trascendentes porque las franquicias y deportistas que salen a la cancha son de las más importantes del campeonato y los fanáticos se vuelcan masivamente a los estadios y a verlos por televisión y plataformas digitales en todo el mundo.