NBA en Navidad: uno por uno, todos los partidos que se juegan este 25 de diciembre

Habrá cinco propuestas en la liga más importante; sobresalen Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets y el último campeón, Oklahoma City Thunder, vs. San Antonio Spurs
- 3 minutos de lectura'
La etapa regular de la temporada 2025-2026 de la NBA tendrá este jueves 25 de diciembre, en Navidad, cinco partidos especialmente seleccionados para la ocasión porque se trata de una de las jornadas más importantes y esperada del calendario, con propuestas de alto vuelo ya sea por la historia o por el presente de las franquicias y, también, los jugadores que salen a escena.
La jornada comenzará a las 14 (hora argentina) con New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden, un escenario emblemático en el que todos los años hay un partido el 25 de diciembre. Luego, el último campeón, Oklahoma City Thunder, con Shai Gilgeous-Alexander, recibirá a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.
En la continuidad, los Golden State Warriors de Stephen Curry serán anfitriones de Dallas Mavericks y, más tarde, Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Doncic chocarán contra Houston Rockets.
El último encuentro, por la diferencia horaria de Estados Unidos, será en el viernes 26 de diciembre de la Argentina y lo disputarán los Denver Nuggets de Nikola Jokic vs. Minnesota Timberwolves, franquicia en la que el entrenador de la selección albiceleste, Pablo Prigioni, es asistente en el cuerpo técnico.
Agenda de Navidad de la NBA
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Jueves 25 de diciembre
- 14: New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers.
- 16.30: Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs.
- 19: Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks.
- 22: Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets.
Viernes 26 de diciembre
- 00.30: Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves.
Todos los encuentros se transmitirán en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y NBA League Pass.
Por qué se juega la NBA en Navidad
Al inicio de cada temporada de la NBA el 25 de diciembre está marcado en el calendario como uno de los días más importantes de la etapa regular. Se trata de una jornada tradicional que se instauró en 1947 y, desde entonces, no se quitó. Solo en 1998 no hubo actividad a raíz de que la liga más importante de básquet del planeta estaba en lockout y el certamen comenzó el 5 de febrero.
Para los equipos y los jugadores no es motivo de cuestionamiento tener que competir en un día festivo. En contrapartida, se trata de los más trascendentes porque las franquicias y deportistas que salen a la cancha son de las más importantes del campeonato y los fanáticos se vuelcan masivamente a los estadios y a verlos por televisión y plataformas digitales en todo el mundo.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de NBA
"Lady Shaq". Quién es la jugadora de 20 años que marcó 148 puntos en cuatro partidos del básquetbol femenino universitario
También ganaron los Pistons. Golden State venció a Orlando gracias a un gran segundo tiempo de Stephen Curry
"Malditos árbitros". El "peor alumno" de la NBA: 24 expulsiones, 169 faltas técnicas y críticas por los fallos
- 1
“Lady Shaq”, cada vez más dominante en el básquetbol femenino universitario: 148 puntos en los últimos cuatro partidos en Iowa State
- 2
Quién es el hombre que se casará con la hermana de Lionel Messi
- 3
Conmovedora escena: un hincha viajó solo a alentar a su equipo y fue ovacionado y abrazado por el plantel
- 4
Qué se sabe de la “droga del gusano”, el nuevo doping que llega de China: ¡sangre con diez veces más de oxígeno!