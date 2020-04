Hernández expone que siempre ganó en pesos y vive en un departamento de 70 metros cuadrados. Fuente: AFP

El entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, Sergio "Oveja" Hernández, admitió que no dirigirá en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados para 2021 por el coronavirus, en caso de recibir "una propuesta interesante de un buen equipo europeo". A los 56 años y con todos los desafíos cumplidos en la Argentina, el bahiense se planteó "otra opción" como "dirigir a un equipo de una liga de alto nivel", para lo cual se siente "capacitado".

En diálogo con Infobae , Hernández manifestó: "Podría hacerme el romántico para la nota y decir que los Juegos Olímpicos no se negocian, pero la realidad es otra y no me pongo el cassette. Mantengo el desafío de dirigir afuera y tengo 56 años. ¿Cuánto años de vida útil me quedan? ¿Diez? Y yo gané siempre en pesos. Bien pero en pesos, con un dólar que empezaba a tres pesos y terminaba la temporada a 20. Lo único que yo no gané en mi carrera fue dinero".

"¿Puedo comprar un departamento en Avenida del Libertador? No, vivo en uno de 70 metros cuadrados. Ojo, no me quejo; hay gente que leerá esto y pensará cualquier cosa. Pero [Zeljko] Obradovic (entrenador serbio de Fenerbahçe, de Turquía] gana en un día lo que yo gano en más de un mes", comparó. "Y yo compito con todos, ganando y perdiendo, desde hace 15 años. Dirigí en tres mundiales, estuve tres veces en Juegos Olímpicos, gané una medalla olímpica, tengo veintipico de títulos, soy el técnico más ganador en la historia de la Liga y en la selección", rescató el DT subcampeón mundial en China el año pasado.

Hernández había anticipado que su ciclo en el seleccionado argentino terminaría este año, después de Tokio 2020, pero con el aplazamiento de los Juegos para julio de 2021 "todo cambió, porque ahora faltan 16 meses". Y especificó sobre el futuro en el equipo nacional: "Primero hay que tener en cuenta que a fin de año se termina mi contrato y no hablé con Fabián Borro [presidente de la Confederación]. La CABB debería renovarme para que esté en el 2021. Ahora es muy temprano como para decirlo; veremos cuando salgamos de la cuarentena. Imagino que en mayo o junio debería estar la decisión sobre si continúo o no".