Fechas y horarios de las carreras de la Fórmula 1 2026, con Franco Colapinto

El argentino iniciará el torneo como titular, algo inédito para él porque en las dos temporadas anteriores arrancó como suplente y se incorporó con el certamen iniciado
La temporada 2026 de la Fórmula 1 será la tercera para Franco Colapinto, la segunda en Alpine y la primera que comenzará como piloto titular porque en las dos anteriores, en Williams y la escudería francesa, lo hizo como piloto de reserva y se incorporó a la grilla con el certamen comenzado. Por eso, el desafío para el argentino es mayúsculo y representa una responsabilidad muy importante.
El pilarense participó los ensayos de pretemporada en Barcelona y Bahréin por duplicado y estrenó el nuevo monoplaza A526 con tiempos acordes a las expectativas que hay sobre él y Pierre Gasly de cara al inicio del campeonato el fin de semana del domingo 8 de marzo en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia.
A igual que el año pasado, el calendario consta de 24 fechas. Hay un único cambio y es el ingreso del Gran Premio de España, en Madrid, por el de Emilia-Romaña, en Italia. Además, seis GP’s adoptarán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repetirán con respecto al 2025, mientras que los otros debutan en 2026, reemplazando a Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.
Tras la decimotercera fecha, entre el 27 de julio y el 20 de agosto, habrá un receso por el verano en Europa. Como ocurre cada temporada, el GP que más cerca de nuestro país se realizará y le facilitará a los fánaticos argentinos alentar a Colapinto será el de San Pablo en el circuito de Interlagos, en Brasil. Corresponderá a la fecha 21 del fixture y está programado para el 8 de noviembre.
Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
En 2025 Franco Colapinto fue uno de los dos pilotos que no sumó puntos en un torneo en el que reemplazó a Jack Doohan -el otro conductor sin unidades- desde el GP de Emilia Romagna y condujo el monoplaza de Alpine en 18 carreras. Su mejor actuación fue el undécimo puesto en el GP de Países Bajos. Aunque no pudo cumplir el objetivo de darle unidades a la escudería francesa, se ganó la continuidad para el próximo año porque fue oficializado como uno de los dos pilotos titulares junto a Gasly.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
