Fechas y horarios de las carreras de la Fórmula 1 2026, con Franco Colapinto

El argentino iniciará el torneo como titular, algo inédito para él porque en las dos temporadas anteriores arrancó como suplente y se incorporó con el certamen iniciado

Franco Colapinto iniciará por primera vez como titular una temporada de la Fórmula 1
Franco Colapinto iniciará por primera vez como titular una temporada de la Fórmula 1Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 será la tercera para Franco Colapinto, la segunda en Alpine y la primera que comenzará como piloto titular porque en las dos anteriores, en Williams y la escudería francesa, lo hizo como piloto de reserva y se incorporó a la grilla con el certamen comenzado. Por eso, el desafío para el argentino es mayúsculo y representa una responsabilidad muy importante.

El pilarense participó los ensayos de pretemporada en Barcelona y Bahréin por duplicado y estrenó el nuevo monoplaza A526 con tiempos acordes a las expectativas que hay sobre él y Pierre Gasly de cara al inicio del campeonato el fin de semana del domingo 8 de marzo en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia.

Franco Colapinto ensayó con el Alpine A526 en Barcelona y Bahréin
Franco Colapinto ensayó con el Alpine A526 en Barcelona y BahréinSona Maleterova - Getty Images Europe

A igual que el año pasado, el calendario consta de 24 fechas. Hay un único cambio y es el ingreso del Gran Premio de España, en Madrid, por el de Emilia-Romaña, en Italia. Además, seis GP’s adoptarán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repetirán con respecto al 2025, mientras que los otros debutan en 2026, reemplazando a Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.

Tras la decimotercera fecha, entre el 27 de julio y el 20 de agosto, habrá un receso por el verano en Europa. Como ocurre cada temporada, el GP que más cerca de nuestro país se realizará y le facilitará a los fánaticos argentinos alentar a Colapinto será el de San Pablo en el circuito de Interlagos, en Brasil. Corresponderá a la fecha 21 del fixture y está programado para el 8 de noviembre.

Miles de argentinos concurren cada año al GP de San Pablo y en los últimos dos torneos lo hicieron para acompañar a Franco Colapinto
Miles de argentinos concurren cada año al GP de San Pablo y en los últimos dos torneos lo hicieron para acompañar a Franco ColapintoMIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
  • GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
  • GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

En 2025 Franco Colapinto fue uno de los dos pilotos que no sumó puntos en un torneo en el que reemplazó a Jack Doohan -el otro conductor sin unidades- desde el GP de Emilia Romagna y condujo el monoplaza de Alpine en 18 carreras. Su mejor actuación fue el undécimo puesto en el GP de Países Bajos. Aunque no pudo cumplir el objetivo de darle unidades a la escudería francesa, se ganó la continuidad para el próximo año porque fue oficializado como uno de los dos pilotos titulares junto a Gasly.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°
  • GP de Singapur: 16°.
  • GP de Austin: 17°.
  • GP de México: 16°.
  • GP de Brasil: 15°.
  • GP de Las Vegas: 15°.
  • GP de Qatar: 14°
  • GP de Abu Dhabi: 20°
En la temporada 2025 el argentino Franco Colapinto no pudo sumar puntos para Alpine
En la temporada 2025 el argentino Franco Colapinto no pudo sumar puntos para AlpineGIUSEPPE CACACE - AFP
