Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina tiene como máximo objetivo este año revalidar el título que logró en el Mundial Qatar 2022 en la edición de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y, para ello, necesitará jugar ocho partidos e ir superando los obstáculos que le ponga el certamen cuyo formato se modificó y tiene un encuentro más para campeonar por la participación de 48 equipos. Del máximo posible, tiene tres juegos confirmados y son los de la primera etapa.

El combinado albiceleste se clasificó como líder de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y el sorteo que se realizó en Washington lo dejó como cabeza de serie del Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, tiene casi definida la lista para el Mundial 2026 CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

El equipo comandado por Lionel Scaloni disputará dos encuentros en la noche argentina y el restante por la tarde, por la diferencia horaria que hay con Estados Unidos dependiendo de la región. El debut será ante el conjunto africano el martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Sus siguientes presentaciones serán en el AT&T Stadium de Dallas. En la segunda fecha se medirá con los europeos el 22 de junio a las 14 y, por último, el sábado 27 a las 23 el rival será su par asiático. El partido, el tercero de la primera etapa, culminará en la madrugada del domingo 28 de la Argentina.

En el escenario de Kansas la Argentina nunca se presentó, pero sí lo hizo en el recinto texano. Allí disputó un amistoso internacional en 2015 y empató 2 a 2 con México por los goles de Sergio Agüero y Lionel Messi. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera anotaron para el seleccionado azteca. Del plantel que afrontó ese compromiso, además de Messi, aún forman parte de las nóminas habituales de la selección Nicolás Otamendi y Ángel Correa.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Las selecciones de la Argentina y España pueden enfrentarse en los 16avos de final del Mundial 2026

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El combinado galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.