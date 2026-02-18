Selección argentina de básquet: días y horarios de los partidos de Eliminatorias al Mundial 2027

La selección argentina de básquetbol anhela jugar el Mundial Qatar 2027 y tiene por delante dos partidos trascendentales como local en el estadio de Obras Sanitarias por las eliminatorias de FIBA Américas: vs. Uruguay el viernes 27 de febrero a las 21.30 y ante Panamá el lunes 2 de marzo a las 18.30.

El combinado albiceleste acumula dos victorias sobre Cuba, una visitante 80 a 68 y otra ante su gete 105 a 49. Así, domina la tabla de posiciones del Grupo D con cuatro puntos y mejor diferencia de tantos que el combinado charrúa (+68 contra +35), que también ganó sus dos compromisos frente a Panamá.

Los cotejos de la Argentina se transmitirán en vivo por TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

El entrenador de la selección argentina, Pablo Prigioni, armó una preselección de 24 jugadores Archivo / CAB

Fixture, resultados y posiciones del grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Cuba 68-80 Argentina.

Panamá 60-93 Uruguay.

Fecha 2

Uruguay 84-82 Panamá.

Argentina 105-49.

Fecha 3

Argentina vs. Uruguay - Viernes 27 de febrero a las 21.30

Cuba vs. Panamá - Viernes 27 de febrero a las 22.10.

Fecha 4

Argentina vs. Panamá - Lunes 2 de marzo a las 18.30.

Cuba vs. Uruguay - Lunes 2 de marzo a las 21.

Fecha 5

Uruguay vs. Argentina - Jueves 2 de julio.

Panamá vs. Cuba - Jueves 2 de julio.

Fecha 6

Uruguay vs. Cuba - Domingo 5 de julio.

Panamá vs. Argentina - Domingo 5 de julio.

La tabla de posiciones del grupo D de la primera etapa de las eliminatorias al Mundial 2027 FIBA

De cara a los compromisos venideros el entrenador de la selección argentina de básquetbol, Pablo Prigioni, diagramó una preselección con 24 jugadores, de la cual decantará la lista definitiva para los entrenamientos que arrancarán el 21 de febrero.

Entre los nombres hay dos que no podrán estar. Tayavek Gallizzi fue operado recientemente de apendicitis mientras que Juan Pablo Vaulet sufrió una fractura en su tobillo izquierdo. En la posición de pivote hay una duda que tiene en vilo al cuerpo técnico porque el titular, Francisco Caffaro, acarrea una lesión en su tobillo derecho y, de recuperarse, llegará sin partidos en Boca Juniors en el último mes.

Francisco Caffaro fue el pivote titular de la selección argentina en la AmeriCup 2025 y está en dudas para recibir a Uruguay y Panamá FIBA América

Otro tema a tener en cuenta son los jugadores que compiten con sus respectivos clubes en la Euroliga y son aquellos de mayor nivel del combinado nacional: Facundo Campazzo y Gabriel Deck (Real Madrid); Nicolás Laprovittola y Juan Ignacio Marcos (Barcelona); y Luca Vildoza (Virtus Bologna). Entre fines de febrero y principios de marzo se disputarán las fechas 29 y 30 de la etapa regular del certamen y, en consiguiente, que se trasladen de Europa hacia la Argentina dependerá no solo del calendario sino también de la buena predisposición de ellos para semejante desgaste físico.

Campazzo y Deck ya lo hicieron para los partidos contra Cuba y, de hecho, llegaron a La Habana horas antes del juego. Poco después del duelo como local, regresaron a Madrid y, enseguida, volaron con el Merengue a jugar por la Euroliga. A priori y salvo un guiño de la programación de los partidos en el Viejo Continente, es casi utópico que puedan jugar con la albiceleste, pero el compromiso asumido y el deseo de no volver a quedarse afuera de un Mundial pueden hacer que sean parte del plantel.

Es una ventana determinante para la selección argentina, que necesita ganar los seis partidos de la primera etapa para arrastrar la mayor cantidad de puntos posibles a la siguiente y, así, quedar a un paso de la Copa del Mundo. Por ejemplo, en caso de ganar todos sus duelos, comenzará la segunda etapa con seis unidades porque se arrastra el 50% del total

En la segunda instancia, a la que la albiceleste se clasificará en caso de obtener un triunfo ante Uruguay o Panamá, conformará un grupo con los equipos de su misma zona y los de la B (Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica), pero solo enfrentará a los que no jugó en esta fase.