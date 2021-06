James Harden se lesionó, Brooklyn ganó, pero los playoffs de la NBA están más abiertos que nunca

NUEVA YORK.- Kevin Durant supo que algo andaba mal cuando los Nets de Brooklyn trataron de armar una jugada y James Harden no acudió al lugar deseado. Momentos después, Harden no estaba siquiera en el partido. Debió marcharse por una lesión en el muslo derecho, menos de un minuto después de que comenzó la serie semifinal de la Conferencia Este ante los Bucks . Y aunque ganaron el partido y siguen siendo candidatos, la incertidumbre sobre el futuro inmediato de una de las principales estrellas de las competencia no hacen más que aumentar el dramatismo en los playoffs de una NBA que tiene una carrera hacia el anillo más abierta que nunca.

Las lesiones que complicaron a LeBron James durante la temporada regular y la baja definitiva de Anthony Davis durante la serie con Phoenix, dejaron afuera de la competencia al campeón vigente, Los Angeles Lakers. Mejor suerte corrió Philadelphia, que pudo cruzar el obstáculo de Washington incluso sin su principal hombre, Joel Embiid. Claro que las posibilidades ante Atlanta, en la serie que comenzará esta tarde, dependerán mucho de la salud del pivote camerunés.

“Fue algo difícil”, dijo el entrenador de los Nets, Steve Nash tras la baja de Harden. Por lo menos, los dos astros restantes de Brooklyn se cercioraron de que la ausencia no pesara en el encuentro. Durant anotó 29 puntos, Irving añadió 25 y ambos cargaron con los Nets en la noche del sábado. Brooklyn venció por 115 a 107 a Milwaukee en el primer juego de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

Harden acusó una nueva dolencia en el tendón de la corva derecha, una lesión que lo obligó a perderse dos duelos que terminaron en derrota ante los Bucks en mayo. Sin embargo, los Nets superaron a Milwaukee cuando más importaba y sin su presencia.

Joe Harris, con 19 puntos, y Blake Griffin, con 18 unidades y 14 rebotes suplieron los números que en ofensiva podía aportar Harden . “Tratamos de no ponernos muy emotivos acá, pero perder a uno de nuestros líderes en la primera jugada del partido nos obligó a reagruparnos durante un par de minutos y a idear qué haríamos después. Creo que los entrenadores hicieron un gran trabajo”, comentó Durant.

“Los chicos reaccionaron y tratamos de jugar con una intensidad extrema. No nos importó nada mas que jugar, ejecutar el plan y dejarlo todo. Además, Brooklyn tuvo una sólida actuación defensiva pese a ceder mucho espacio, limitando a los Bucks a 13 unidades por debajo de su promedio en la NBA.

Kyrie Irving ya sabe lo que es ser campeón de la NBA (lo fue con Cleveland) y tiene todo para asumir la parte del protagonismo que había cedido desde la llegada de Harden a Brooklyn Adam Hunger - FR110666 AP

Durant capturó 10 rebotes e Irving registró ocho asistencias, e hizo algunas asistencias espectaculares. Los Nets pasaron el balón rápidamente y tuvieron a los Bucks un paso o más atrás durante toda la noche.

Giannis Antetokounmpo, que desde los números (34 puntos y 11 rebotes), fue de lo mejor de los Bucks, estuvo, sin embargo, obstinado en la búsqueda del aro y por momentos dejó de ser el jugador de equipo que había mostrado ser en la serie con el Heat.

Milwaukee sólo encestó 6 de 30 intentos de triples y perdieron por primera vez en la postemporada luego de superar a Miami en una barrida en la primera ronda. Brook Lopez anotó 19 puntos para los Bucks y Jrue Holiday aportó 17 unidades y nueve rebotes. Khris Middleton terminó con 13 puntos y 13 rebotes, pero apenas encestó 6 de 23 intentos. El segundo compromiso de la serie está programado para el lunes por la noche.

Agencia AP

LA NACION