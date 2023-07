Jaylen Brown: quién es la estrella de la NBA que firmará el contrato más caro de la historia

escuchar

La NBA nunca pasa inadvertida. Todo siempre forma parte del show, incluso en los momentos en los que no se está disputando la liga. La novedad del martes en el mejor básquetbol del mundo pasó por la extensión de contrato que firmará Jaylen Brown con Boston Celtics. El escolta, de 26 años, acordó la extensión de su vínculo y se convirtió en la firma más cara de la historia de la NBA.

El nuevo contrato del jugador nacido en Marietta, en el estado de Georgia, será de cinco años a cambio de 304 millones de dólares. De este modo, Brown superó el récord que había establecido Denver Nuggets el verano pasado al renovarle vínculo a Nikola Jokic también por cinco temporadas, pero a cambio de US$270 millones.

Brown se convertía en agente libre a partir de 2024, pero con ese vínculo el jugador vestirá la casaca de Boston Celtics hasta junio de 2028. Vale destacar que el escolta comenzará a cobrar estos 60,8 millones de media por año a partir de la temporada 2024/2025. Todavía le resta un año más de su acuerdo anterior por 28,5 millones, según confirmó su agente Jason Glushon al sitio The Associated Press.

Jaylen Brown junto a Jayson Tatum, las dos figuras de Boston Celtics ADAM GLANZMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Celtics despejaron así su mayor necesidad durante este verano en el que suelen definirse traspasos y renovaciones. Brown continuará entonces con el equipo que lo vio ganarse dos selecciones al Juego de Estrellas de la NBA. Apenas culminó la pasada temporada, el presidente de operaciones de los Celtics, Brad Stevens, había sido enfático en decir que quería asegurarse a Brown con un contrato a largo plazo.

Un detalle no menor es que el contrato está totalmente garantizado y el jugador de 26 años no puede respaldarse en la cláusula de no traspaso, un apartado que permite a los jugadores vetar intercambios a equipos específicos, porque firmó una extensión. Vale aclarar que un vínculo catalogado como “supermáximo” permite a los equipos pagar a los jugadores el 35 por ciento del tope salarial de la NBA, actualmente fijado en algo más de 136 millones de dólares, con un aumento del 8% cada año.

Es la primera vez en la historia que se supera la barrera de los 300 millones de dólares en un contrato de la NBA. Atrás quedaron los 270 millones años firmados por Jokic y los 251 millones de Bradley Beal. El mayor contrato acordado por LeBron James, por ejemplo, fue de 153 millones por cuatro temporadas con Los Angeles Lakers. Y el de Stephen Curry por 215 millones, también por cuatro temporadas.

El escolta fue drafteado en el tercer lugar por los Celtics en 2016, aterrizó y estuvo a la sombra de Jayson Tatum. Sin embargo, Brown fue una pieza capital en el crecimiento las últimas temporadas de la franquicia de Massachusetts con números estupendos. La última temporada la finalizó con un promedio de 26,6 puntos por partido, 6,9 rebotes y 3,5 asistencias, con un porcentaje del 49% en lanzamientos.

Jaylen Brown ataca el aro ante la marca de Gabe Vincent, de Miami Charles Krupa - AP

Pero su producción mermó en los playoffs, y a pesar de lo importante que el jugador es para los Celtics, fue el centro de las críticas tras la derrota en las Finales de 2022, ante Golden State Warriors, y en la eliminación en las finales de conferencia de este 2023 frente a Miami Heat. En el séptimo duelo, Brown anotó 19 puntos tras encestar 8 de 23 tiros, y apenas acertó uno de nueve intentos de triples. De todas formas, Brown es una pieza clave en el actual plantel y los directivos no estaban dispuestos a dejarlo partir cuando su actual contrato de cuatro años expirara al final de la próxima temporada.

Sin embargo, la distinción de ser el jugador mejor pagado de la NBA puede no durar mucho tiempo para Brown, porque Jayson Tatum, su compañero de equipo en los Celtics, podría reclamar ese título el próximo año, cuando le toque negociar un contrato. El mes pasado, Boston dio un vuelco a su plantel al contratar al pivot letón Kristaps Porzingis y desprenderse del base Marcus Smart, uno de los líderes de su vestuario.

LA NACION