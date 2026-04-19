Lebron James se da todo los gustos: arranca con una victoria en los playoffs y hace historia junto a Bronny

Los playoffs de la NBA comenzaron con toda la tensión que implica el arranque de la instancia más caliente del básquetbol más poderoso del mundo. Pero también con particularidades que, como casi siempre, tienen a LeBron James en el foco. Es que The King no sólo pudo disfrutar de una victoria de Los Angeles Lakers frente a Houston Rockets, en el arranque de la serie por 107-98, sino que además se dio un gusto que entró en la historia, ya que pudo jugar con Bronny, para convertirse en la primera pareja de padre e hijo en jugar en la etapa de postemporada en la historia de la competencia.

A sus 41 años, la leyenda de Akron sigue escribiendo los libros de la NBA con su nombre, porque aunque su legado va más allá de unos números que no dejan indiferente a nadie y lo colocan como uno de los mejores jugadores toda la historia de la competencia, haber compartido minutos en los playoffs, significó mucho para él y lo compartió cuando terminó el partido: “Estaba en la cancha con mi hijo. En un partido de playoffs. Eso es probablemente lo más loco que me ha pasado en mi carrera".

Bron & Bronny sharing the floor early in Game 1!



Father & Son postseason minutes 💯 pic.twitter.com/rzr8Kp4yYn — NBA (@NBA) April 19, 2026

Cuando nada parece sorprenderlo, estos detalles son los que lo motorizan para seguir dentro de una cancha, por eso habló de lo que para él significó un momento trascedente en su increíble historia dentro de la NBA: “Fue tan genial estar allí con él, y su hermano, y su hermana, y su madre en el pabellón, y su abuela... mi mamá puede ver a su hijo y a su nieto durante los playoffs. Eso es una locura”.

Días antes, LeBron y Bronny lograron también hacer historia al asistirse mutuamente en los distintos partidos disputados en marzo en la temporada regular, algo que enorgullece a la familia al completo.

Una lección sin Doncic y Reaves

El primer paso de los playoffs para los Lakers representaba una dura empresa porque debían salir a la cancha sin dos de su estrellas Luka Doncic y Austin Reaves (lesionados), por eso LeBron James valoró el desempeño de sus compañeros que pudieron asumir la responsabilidad: “Cuando te falta tanta potencia de fuego como ahora con Austin Reaves y Luka fuera, todos tenemos que colaborar. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo y dar un poco más”.

THE KING WAS IN COMMAND IN GAME 1.



👑 19 points

👑 8 rebounds

👑 13 assists

👑 2 steals

👑 9-15 shooting

👑 game-high +11



LeBron and the Lakers will seek a 2-0 series lead Tuesday at 10:30 PM ET on NBC and Peacock! pic.twitter.com/035yewAPIF — NBA (@NBA) April 19, 2026

El equipo que conduce JJ Reddick, estuvo comandado por un LeBron James excepcional, lo que permitió quedarse con el primer punto de la serie (volverán a enfrentarse el martes próximo) con autoridad: The King cerró una planilla con con 19 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias, su récord personal en este último apartado en sus casi 300 partidos de playoffs.

Primer punto para Cavaliers, Knicks y Nuggets

Cleveland Cavaliers se impuso a Toronto Raptors por 126-113 con 32 puntos de Donovan Mitchell, en el partido que marcó el inicio de los playoffs 2026 de la NBA. James Harden sumó 22 puntos y 10 asistencias para los Cavaliers y busca su primera anillo tras 17 temporadas en la NBA. Max Strus aportó otros 24 puntos. Entre los tres, sumaron 78 puntos para Cleveland.

En otros de los cruces de la postemporada, New York Knicks empezó la serie de cuartos de final de estos playoff venciendo a Atlanta Hawks por 113 a 102, en un partido en el que destacaron Jalen Brunson y Karl Anthony-Towns: la pareja de estrellas neoyorquinas terminaron anotando 53 puntos, casi la mitad de los totales de su equipo.

Denver's dynamic duo delivers a Game 1 win!



Jamal Murray: 30 PTS, 5 REB, 7 AST

Nikola Jokić: 25 PTS, 13 REB, 11 AST



Game 2: Monday, 8pm/et, NBC & Peacock pic.twitter.com/GYRwpO0fPO — NBA (@NBA) April 18, 2026

También abrió el juego con una victoria Denver Nuggets, que superó a Minnesota Timberwolves en el primer partido de los cuartos de final de la Conferencia Oeste por 116 a 105 gracias a la efectividad de Jamal Murray (16/16 en tiros libres) y el dominio de Nikola Jokic, que volvió a firmar otro triple doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) y está a punto de superar a Russel Westbrook en este apartado entre la temporada regular y los playoff.