De Petare a la NBA: la historia de Carl Herrera, el venezolano que alcanzó la gloria en Estados Unidos

Carl Herrera es uno de los muchos deportistas que ha puesto en alto a Latinoamérica. Salió de Venezuela para convertirse en una de las leyendas de la National Basketball Association (NBA). Jugó en los equipos más importantes de Estados Unidos y representó al país sudamericano en las competiciones importantes.

Quién es Carl Herrera, el jugador de básquet latino que triunfó en EE.UU.

Según contó en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta , Carl nació en Trinidad y Tobago a fines de 1966 y se crió en la comunidad de Petare , en Caracas, Venezuela , país del que adoptó la nacionalidad.

y se crió en la comunidad de , en , país del que adoptó la nacionalidad. Fue parte de la selección nacional y disputó, entre otros torneos, los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, según la FIBA.

Carl Herrera fue muy reconocido en la NBA carlherreraoficial/Instagram

Su trayectoria en el baloncesto comenzó a los 13 años y su talento le mereció ingresar a la Liga Profesional de Venezuela a los 18. Sin embargo, quiso progresar y migró a territorio estadounidense para estudiar la universidad.

Hasta ese momento todavía no era jugador de la NBA, pero sí muy reconocido. El Real Madrid lo fichó y, así, se mudó a Europa en 1990. Luego, en 1991, fue drafteado por Miami Heat y luego traspasado a Houston: su primera aparición en la NBA.

Si bien no fue el primer latino en ingresar a la liga profesional, sí hizo historia al ser el primero en lograr títulos consecutivos. Según Basquetplus, obtuvo el campeonato en las temporadas 93/94 y la 94/95 con el Houston de Hakeem Olajuwon. Luego, se dio la oportunidad de jugar en San Antonio, Vancouver y Denver.

¿Cuándo se retiró Carl Herrera y qué hizo tras llegar a la NBA?

Herrera fue considerado uno de los mejores defensas, además de hacer historia para su propio país. Obtuvo la medalla de plata en el Preolímpico de Portland y se convirtió en uno de los máximos referentes del basquetbol en Venezuela.

Carl Herrera todavía sigue vigente en el deporte, aunque ahora como comentarista y analista carlherreraoficial/Instagram

Tras una extensa carrera profesional, Carl Herrera dejó la NBA a fines de la década del 90. Luego regresó a Venezuela para continuar su trayectoria en la Liga Profesional de Baloncesto, donde jugó en 1999 con los Bravos de Portuguesa y más tarde con los Guaros de Lara.

Finalmente, se retiró en 2004 tras más de dos décadas en actividad. En la actualidad, es entrenador, analista y comentarista del deporte que lo vio nacer.

Estadísticas y logros de Carl Herrera en la NBA y el baloncesto venezolano

El venezolano consiguió marcas muy altas en puntos, rebotes, minutos jugados y bloqueos. Incluso, los Miami Heat lo eligieron en una segunda ronda del NBA Draft de 1990, por lo bueno que era. Sus derechos fueron canjeados junto con los de Dave Jamerson a Houston a cambio de Alec Kessler.

La estatura de Carl Herrera siempre lo ayudó a sobresalir carlherreraoficial/Instagram

También fue elegido por varias revistas como una personalidad destacada:

En 1993 lo nombraron como uno de los 100 hispanos más influyentes en Estados Unidos por la revista Hispanic Business Magazine.

En 2005 fue distinguido en Nueva York con los Premios Deportes Latinos.

De acuerdo con la propia NBA, una de sus mejores marcas fue de 24 puntos contra Milwaukee el 21 de febrero de 1997. Además, 15 rebotes contra Nueva York el 2 de diciembre de 1993.