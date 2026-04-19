Sergio Hernández fue despedido por Flamengo tras resultar cuarto en la Champions League Americas

El argentino Sergio Hernández fue despedido como entrenador del equipo de básquetbol de Flamengo, de Brasil. Llevaba algo más de un año en el cargo (había asumido en febrero del 2025) y perdió su trabajo luego las dos amplias derrotas en el Final Four de la Champions League Americas, en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación. En una semifinal, el conjunto carioca había caído el viernes frente a Boca Juniors por 23 puntos (81-58) y este sábado volvió a perder, pero por el tercer puesto, contra Nacional, de Uruguay, por casi 30 tantos: 94 a 65.

Flamengo anunció la resolución del contrato con “Oveja”, de 62 años, en un comunicado en su página de internet. “El Club de Regatas del Flamengo anuncia que, de mutuo acuerdo con el entrenador Sergio Hernández, se ha decidido rescindir su contrato con el equipo profesional de baloncesto debido a los recientes resultados”, informó la entidad.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em comum acordo com o treinador Sergio Hernández, foi decidido o encerramento de seu vínculo à frente da equipe de basquete profissional, em decorrência dos resultados recentes. pic.twitter.com/RvDR25Rv6S — Time Flamengo (@TimeFlamengo) April 18, 2026

La entidad agregó: “Flamengo agradece al entrenador sus servicios, profesionalismo y dedicación durante su etapa al frente del equipo, y le desea éxito en su futura carrera. El entrenador asistente Fernando Pereira asumirá la dirección técnica interina del equipo”.

Hernández es largamente el entrenador argentino más prestigioso y exitoso entre los que quedan en actividad, y compartió su época con dos colegas de su nivel, retirados hace poco tiempo: Julio Lamas y Rubén Magnano. Múltiple campeón de la Liga Nacional, subcampeón mundial y ganador de una medalla de bronce en Juegos Olímpicos, levantó el trofeo de campeón de América en Flamengo hace un año. Lo hizo en el Maracanazinho y tras vencer a... Boca en el partido final.

Dirigo por 'Oveja' Hernández, Flamengo resultó cuarto en esta realización de la Champions League Americas.

En la semifinal de este viernes en el Templo del Rock, el estadio de Obras, Hernández vivió un momento peculiar, que llegó a las redes sociales. ‘Oveja’, instalado desde hace tiempo fuera del país, donde se paga mucho mejor que en el suyo, llegó a ser campeón en Boca (Liga Nacional 2003/2004) y simpatiza con el club xeneize, al punto de que, vestido de entrenador de Flamengo, pareció acompañar con palmas los cantos de la hinchada azul y oro poco antes del salto inicial.

En la liga brasileña el ‘Mengão’ terminó la etapa regular en el quinto puesto, a cuatro victorias del líder, Franca. Este miércoles jugará el primer partido de los playoffs contra Ceisc/União Corinthians, en una serie al mejor de cinco encuentros.

AL RITMO DE LA HINCHADA DE BOCA



Sergio "Oveja" Hernández, DT de Flamengo, y un particular momento en la previa al encuentro ante el Xeneize#BCLAméricasEnDSPORTS | #BásquetEnDSPORTS pic.twitter.com/gLKmrhfF4t — DSPORTS (@DSports) April 18, 2026

El título de campeón conseguido hace casi exactamente un año (20 de abril) para Flamengo en la Champions League Americas fue el número ¡24! en la trayectoria del olavarriense, y transformó a Hernández en el primer entrenador en consagrarse tres veces en el nivel continental (lo había hecho en Peñarol, de Mar del Plata, en 2008 y 2010, en la extinta Liga de las Américas). Su currículum incluye en el nivel de selecciones el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el Diamond Ball de FIBA en 2008, el bronce olímpico en Pekín 2008 y la medalla plateada mundialista en China 2019.

En el ámbito de los clubes, en tanto, conquistó seis veces la Liga Nacional argentina y es el entrenador más laureado de la historia en esa competencia, en la que además ostenta el récord de victorias. Se consagró al frente de Peñarol en 2010, 2011 y 2012; Estudiantes, de Olavarría (2000 y 2001), y el propio Boca (2004). Además obtuvo la Liga Sudamericana por UniCEUB, de Brasil, en 2013.