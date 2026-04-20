Victor Wembanyama montó un show histórico en el regreso de San Antonio Spurs a los playoffs

Un retorno perfecto. Todo lució como en los viejos tiempos. San Antonio Spurs dio un primer paso en los playoffs de la NBA con la contundencia que lo llevó a crear una dinastía que fue protagonista entre 1999 y 2019. En ese período enlazaron 22 temporadas seguidas en playoffs, jugando 6 Finales y ganando 5 anillos. Por eso en la velada en la que el retorno a la postemporada fue efectiva, apareció en la escena Victor Wembanyama, el gigante francés, para establecer un récord en la franquicia y demostrar que la victoria ante Portland Trail Blazer por 111-98 puede resultar el anticipo de algo mucho más grande.

Desde 2019 que los Spurs no accedían a la instancia más caliente de la NBA, pero el francés, de 2.24 metros, en su tercera temporada le dio el pasaporte a la franquicia texana. Y su estreno fue a lo grande: 35 puntos con 5/6 en triples, cinco rebotes y dos tapones. Una marca única, porque es el récord de la organización para un debutante en playoffs superando los 32 de Tim Duncan en 1998. Al descanso, Wemby sumaba ya 21 puntos, la mayor cantidad de puntos desde 1997 para alguien que se estrena en las eliminatorias por un anillo.

Así se presentó Wembanyama en los playoffs y así celebró su candidatura al MVP de la temporada, galardón con el que competirá con Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic. El pivote francés resultó indefendible para los Blazers. Lo intentó Deni Avdija, pero los infinitos recursos de su rival, su increíble movilidad para su tamaño, su facilidad para lanzar desde la línea de los tres puntos, resultaron imposibles de detener. El israelí brilló en ataque con 30 puntos y 10 rebotes, pero en defensa sufrió para intentar contener a un jugador que luce de otra dimensión.

“Cuando las cámaras los enfocaron y escuché las tribunas bramar por ellos... Es algo brutal. Ver a esos dos a pie de pista (por Tim Duncan y David Robinson) y el reconocimiento que tienen por parte de la afición es impresionante”, dijo Wembanyama tras la victoria ante los Blazers.

David Robinson and Tim Duncan in the building for Game 1 in San Antonio! 👏 pic.twitter.com/UGr0Gplird — NBA (@NBA) April 20, 2026

“No siento ningún peso, todo lo contrario, me siento muy seguro. Si tropiezas, hay muchas manos dispuestas a evitar tu caída. Y así de arropado me siento en San Antonio desde el primer día”, dijo el pivote francés que además destacó el apoyo de su exentrenador Gregg Popovich y de Manu Ginóbili que estuvieron a su lado desde su primer entrenamiento en los Spurs.

Victor Wembanyama on if he felt the weight of Spurs legends like Tim Duncan in the building watching him tonight:



“I wouldn't say, weight, no, I would say, I feel safe. Feels like if you trip, you know there's a lot of hands that are ready to catch you.” pic.twitter.com/gKc98zHU4v — Legion Hoops (@LegionHoops) April 20, 2026

“Estoy todo lo preparado que uno puede estar. Trabajamos para esto todo el año. Hemos jugado muy bien durante la temporada regular, así que no tenemos ningún motivo para actuar de manera distinta o jugar diferente”, explicó Wemby.

Los mejores acompañantes de Wembanyama fueron Stephon Castle y De’Aaron Fox, que anotaron 17 puntos cada uno y se repartieron 15 asistencias, siete para el primero y ocho para el segundo.

WEMBY’S PLAYOFF DEBUT WAS HISTORIC 👽



35 PTS

5 THREES

2 BLK

GAME 1 WIN



He sets the Spurs franchise record for MOST PTS in a playoff debut AND becomes the ONLY player in NBA history with at least 35 PTS & 5 3PM in a playoff debut! pic.twitter.com/uHBFmQyN6k — NBA (@NBA) April 20, 2026

Orlando, Celtics y Thunder, da el primer paso

Los playoffs de la NBA no detienen su acción y en la jornada del domingo se dieron otros duelos de alta tensión. Uno de los más emocionantes fue de Orlando Magic que dio un golpe al quedarse con el primer juego de la serie ante Detroit Pistons, que fue el líder de la Conferencia Este. La franquicia de La Florida, octava clasificada del Este metiéndose en el último partido del play-in, se impuso por 101-112.

Paolo Banchero, que hizo 17 de sus 23 puntos en la primera parte, y Franz Wagner, que metió 11 de sus 19 en el último período, comandaron a unos Magic que nunca fueron por detrás en el marcador. Comenzaron mandando desde la intensidad de Jalen Suggs, que anotó 11 puntos en el primer cuarto y lideró el parcial inicial de 5-18.

A gritty, all-out defensive effort from the Magic in a scrappy Game 1 win! 💪



Orlando takes a 1-0 series lead.



Game 2: Wednesday, 7pm/et on ESPN 🍿 pic.twitter.com/pL1gMCKkj3 — NBA (@NBA) April 20, 2026

En otro de los duelos, Oklahoma City Thunder aplastó a Phoenix Suns por 119-84, en un partido en el que llegaron a sacar 39 puntos de diferencia y que es la cuarta mayor paliza de OKC en un partido de los playoffs.

Un 54-45 en rebotes, un 29-16 en asistencicas, un 13-3 en recuperaciones o un 7-2 en tapones puede ayudar a entender el dominio de los Thunder. Y el dominio de Shai Gilgeous-Alexander (25 puntos), los 22 tantos de Jalen Williams con un 2/5 en triples, los 16 de Chet Holmgren, autor de 16 en los primeros 24 minutos o los 9 de Isaiah Joe y Ajay Mitchell resumieron la gran tarea colectiva del campeón de la NBA: 40 puntos con hasta ocho jugadores diferentes anotando lo explican todo.

SGA in his BAG tonight 🔥 pic.twitter.com/2q38BOlDz1 — BrickCenter (@BrickCenter_) April 19, 2026

También Boston Celtics abrió los playoffs con una solvente victoria sobre Philadelphia 76ers, 123-91, en un partido que empezaron a cimentar en el primer cuarto. Un parcial de 33 a 18 estableció las diferencias que luego reinarían durante todo el encuentro.

Brilló Jayson Tatum, con 25 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, fue vital Jaylen Brown con 26 tantos, aportó otros 13 Neemias Queta, mientras que Hauser y Pritchard sumaron 12 y Derrick White colaboró con 10. Desde la ventaja inicial, Boston no bajó de los 15 puntos en todo el partido, señal del absoluto control de los Celtics en la apertura de la serie.