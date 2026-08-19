Jeremy Gohier, el gigante canadiense de 15 años que impacta por sus 2,31 metros, pero que, por momentos, quiere “desaparecer”

Lo que podría resultar una ventaja deportiva también puede convertirse en una tortura. Es que en determinados deportes las características físicas de los atletas define prácticamente su influencia sobre el juego. Y cuando se trata de básquetbol la talla lo es todo, tanto que se convierte en el imán de los captadores de las máximas organizaciones. El nombre de Jeremy Gohier convocó a todos; a los 15 años demostró que tiene un talento inusual y una altura que lo transforma en una joya cautivante: mide 2,31 metros. Lógicamente, semejante prospecto deportivo ya encendió los radares de las universidades de los Estados Unidos y, en consecuencia, de la NBA.

En Laval, Quebec, su nombre sacudió la escena con fuerza. No porque se tratase de un fenómeno deportivo, sino porque su físico ya enviaba señales de que había algo especial en él. A los dos años de edad medía 1,20m y a los nueve años ya estaba en 1,70. Sus padres, Félix Gohier y Geneviève Brosseau, tienen estaturas estándar: 1,83 metros para él y 1,70 para ella. Sin embargo, en los recuerdos familiares aparece un abuelo de 1,96 y otro pariente lejano de 2,10 m. De todas formas, fue estudiado al detalle en pleno desarrollo y los médicos descartaron el gigantismo: “simplemente, se trata de una familia de personas altas”.

Jeremy Gohier, el gigante de 15 años

“Jeremy no se queja de su tamaño, aunque suele repetir que no quiere llegar a los dos metros y medio”, dijo la madre en un medio canadiense. Para la vida cotidiana, su altura no suele ser tan beneficiosa. Además de tenerse que hacer la ropa a medida, se siente constantemente observado: “Siempre que voy a algún lugar, todo el mundo se me queda mirando. A veces desearía medir 1,80 metros. Hay momentos en los que quiero desaparecer, pero aún así prefiero ser tan alto como soy si eso significa poder jugar al básquetbol”.

Gohier no empezó a jugar porque un captador de talentos lo vio en él a un chico alto que pudiera marcar una diferencia. Comenzó a picar una pelota porque la escuela de karate de Laval en donde se entrenaba dos veces por semana, en un suburbio al norte de Montreal, cerró cuando él tenía seis años. Entonces su madre, tomó la determinación de buscar otra disciplina para su hijo, pero que estuviese cerca de su casa. Casualmente, la escuela que estaba a unos pocos metros del gimnasio de karate, tenía dentro de sus actividades al básquetbol. “Empecé a jugar cuando ya no quedaban deportes en mi barrio. Todos los programas habían cerrado. No quedaba nada. Mi madre me anotó a un deporte y me preguntó: ‘¿Querés jugar al básquet?’ No fue por mi estatura ni nada parecido. Simplemente quería que practicara algún deporte”, explicó Gohier a Au Coeur du Québec, en septiembre de 2025.

Gohier selección de Canadá

Las opciones en el mundo del básquetbol se abrieron rápidamente para Jeremy. Porque demostraba tener una destreza muy especial y también porque a los 13 años ya medía 2,21 metros. En septiembre de 2024, Gohier se presentó en el campamento MSHTV en Estados Unidos y su talento revolucionó las redes sociales. Clips de él volcando la pelota sin esfuerzo, bloqueando tiros y moviéndose por el espacio con una fluidez impropia de esas dimensiones se difundieron a través de Ballislife y Future Prospects D1, dos medios especializados que sigue a los nuevos jugadores. Las imágenes que más se viralizaron fueron unas fotos junto a Hakeem Olajuwon en la que el miembro del Salón de la Fama luce más bajo por media cabeza.

En un puñado de meses toda la atención estaba sobre el pequeño gigante canadiense. Incluso, Global News lo describió como un “truco viviente” e informó en marzo de 2025 que el joven de 14 años estaba recibiendo ofertas de universidades de los Estados Unidos, Europa e incluso Rusia, y que su entrenador en el club Nobel Elite de Laval, Daniel Mulumba , confirmó que ya estaban llegando ofertas de becas completas de varias universidades.

Este talento de Gohier desembocó en que los seleccionadores juveniles del básquetbol canadiense lo tuviesen en su nómina para representar a la selección nacional Sub 16. Además, recibió una beca Petro-Canada FACE, que apoya a atletas canadienses prometedores.

En abril de 2026, Gohier y su familia tomaron una decisión importante para la carrera de Jeremy al fichar por la agencia Comsport. Se trata del mismo grupo, liderado por Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana, que descubrió y desarrolló al francés Victor Wembanyama, que desembarcó en la NBA y es la máxima figura de San Antonio Spurs. “Vemos un enorme potencial en él. No quiero hacer comparaciones porque son dos perfiles diferentes, pero Jérémy sí comparte algunas similitudes con Victor”, dijo Medjana en el Journal de Quebec, en abril de 2026.

Lógicamente que este contrato que firmaron con el canadiense de apenas 15 años provocó que le pregunten por su carrera y la posibilidad de hacer los mismos pasos que el gigante francés de los Spurs: “No te voy a mentir, Wemby se parece a mí... la misma movilidad, sólo que más fuerte. Así que es más difícil para mí, pero quiero jugar como él, quiero tirar como él, quiero ser mejor que él... Lo conozco desde que jugó el Mundial FIBA ​​Sub-19, pero empecé a crear una especie de competencia entre él y yo. Una competencia mental entre él y yo el año pasado”, le dijo Gohier a Taking the Charge.

En pleno desarrollo es importante que Jeremy pueda trabajar sobre diferentes aspectos de su juego, ya que no es sencillo para un adolescente de su talla controlar su cuerpo. Entonces, el grupo que acompaña su crecimiento sugirió que practicase boxeo, lo que le permite trabajar en su juego de pies y lo ayuda a comprender cómo controlar su cuerpo y las distancias. Gohier cree que su juego de pies puede ayudarlo a desempeñar un papel diferente al de Wembanyama en el futuro.

Las comparaciones entre Wembanyama y Gohier se intensificaron cuando el adolescente anunció que se unirá al antiguo equipo de Wembanyama, el Nanterre 92, para la próxima temporada. “Jérémy Gohier se une al Centro de Formación del Nanterre 92. Jérémy tendrá la oportunidad de trabajar a nuestro lado para desarrollar su talento y su increíble potencial”, publicó el equipo francés en sus redes sociales.

“Tiene un físico increíble. Pesa casi 40 kilos más que Victor a la misma edad. Trabajaremos para que no suba demasiado de peso, ya que también posee una gran movilidad. Haremos el mismo trabajo que hicimos con Victor en aquel entonces para ayudarlo a desarrollarse física, técnica y mentalmente”, contó Medjana. Gohier agregó: “Me hice más fuerte. Gané 20 kilos de músculo. Mi envergadura aumentó, adquirí más habilidades, mejoré mi capacidad de tiro. Todo. Mejoré”.

Jeremy Gohier posa con la camiseta de Canadá para el Mundial Sub 17 de la FIBA Filip Viranovski - FIBA

Esta aparición potencia a Canadá como uno de las selecciones con jugadores de talla más alta, ya que cuenta con otros gigantes como Zach Edey (2.24 metros), que está en la NBA en Memphis Grizzlies, y Olivier Rioux (2,33 metros), también de Quebec, que ya forma parte del programa de la NCAA con los Florida Gators.

Con 110 kilos de peso y un pie de talla 52, el adolescente aún no terminó de crecer, y sus padres dicen que necesita al menos cuatro comidas al día para mantenerse con energía. El potencial de Gohier, que volvió a ser viral por llevar el corte de pelo de Ronaldo Nazario, es incalculable, por eso todos los que lo rodean, sólo se ocupan de cuidar el desarrollo de un jugador que podría cambiar definitivamente todo el básquetbol.