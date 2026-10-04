Ignacio Larrague, la pieza de CASI que impacta y gravita en cada centímetro de la cancha

Es un segunda línea de peso. Salta a la vista. Sus 2,01 metros de altura y los 130 kilos que porta lo erigen. Pero además es un forward de gran implicancia porque gravita en el juego: va para adelante sin miramientos, empuja, tracciona… Rompe tackles, voltea rivales, abre defensas… Y cuando se lanza al ataque resulta muy difícil frenarlo. Viene de padecerlo Belgrano Athletic, el fin de semana anterior, ocasión en la cual marcó dos tries de arremetida; el segundo, sobre la hora, para darle un triunfo valiosísimo al CASI. Ahora le tocó al SIC comprobar la real dimensión de su potencia física; sin anotar, es cierto, pero siendo determinante en las dos facetas: la defensiva y la ofensiva. Con esa impronta Ignacio Larrague deja una huella a su paso sin resultarle indiferente a nadie.

“Este era un partido muy clave. Primero por ser el clásico, que lo esperás todo el año, independientemente de la posición que tengas en la tabla. Y segundo, porque era fundamental conseguir los puntos para llegar a la clasificación. Ese era nuestro objetivo primordial. Les pudimos ganar y es una sensación muy linda”, le contó Larrague a LA NACION, el día después del golpe de autoridad en Boulogne.

💥 ¡UNA FIERA EN DEFENSA!



🏉 En la victoria del CASI 27 a 25 ante Belgrano, Ignacio Larrague demostró toda su potencia y frenó en seco el ataque del Marrón con un gran tackle.



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Nació el 25 de octubre de 1995 y tiene un pasado de selección. Integró el equipo Sub 20 de los Pumitas en los campeonatos mundiales de 2014 y 2015, estuvo en Argentina XV y en 2016, Daniel Hourcade lo convocó a los Pumas. “Fue para una gira en Tucumán. En ese momento yo estaba con Argentina XV en Rumania, se lesiona uno de los segundas líneas y viajo desde allá a Tucumán. Era un partido contra Francia, estuve en el banco, pero no entré”, rememora quien ya acumulaba una temporada en la división superior de la Academia. “Al principio no jugué tanto porque me tocó ir al mundial juvenil, en la segunda parte del año, sí lo hice”, agregó.

-A pesar de estar segundos en la tabla, la posición del CASI era incómoda, venían sufriendo los partidos y tenían el fixture más complicado de los cuatro que peleaban por tres lugares en las semis: Belgrano, SIC, Newman y Alumni...

-Sí. Eso lo sabíamos. Y también sabíamos que en esa semana libre, antes de Belgrano, debíamos prepararnos para esa seguilla que iba a ser durísima. Era importante empezar ganando, porque si empezábamos perdiendo con Belgrano y también nos ganaban en el siguiente, se nos iba a complicar mucho. Por suerte pudimos sacar adelante los dos partidos. Para eso resultó clave que lográramos hacer lo que nos propusimos. Y ahora, obviamente, vamos a seguir con los dos partidos que faltan, que también son durísimos. Vamos a tratar de ganarlos como sea.

Toda la potencia en el clásico entre SIC y CASI, por el Top 14 de la URBA. 3/10/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Ahora el objetivo es quedar segundos para evitar a Newman, que demostró ser, largamente, el mejor equipo hasta acá? ¿O no les importa cuál sea el rival en la semi?

-Yo creo que el objetivo es tratar de quedar lo más alto posible en la tabla. Todos los años nos planteamos que no es lo mismo quedar segundo o tercero, como en este caso, o primero o segundo. Siempre intentamos quedar en la mejor ubicación posible, y, por decantación, este año sería mantenernos segundos y no jugar contra Newman.

Larrague se destacó en la temporada 2025, en la que el CASI terminó primero en la tabla general. Pero en 2026, un par de lesiones le quitaron continuidad al potente forward. No obstante, fue paciente. De a poco se rehabilitó y volvió. Se preparó a conciencia, silenciosamente, y regresó a las canchas en plenitud. Desde hace unas tres fechas creció sustancialmente su aporte al equipo y se transformó en un valor indispensable en el pack.

“Sufrí bastantes lesiones, como tres desgarros, y eso me hizo perder muchos partidos al principio del campeonato y también en la mitad. Pero bueno, me recuperé y voy acumulando varios partidos seguidos, sumando minutos y sin problemas. Recuperé ritmo progresivamente y no tengo lesiones, así que estoy contento”, contó Larrague.

El instante final del partido: CASI le ganó al SIC de visitante Hernan Zenteno - La Nacion

-Últimamente sos una de las principales figuras.

-Bueno, que me destaquen me pone muy contento, está muy bueno. El sábado, el equipo mostró muchísimos puntos altos y, por suerte, estoy pudiendo aportar. Por otro lado, tenemos un equipo con bastante recambio y eso ayuda. Uno no se sobrexige y puede llegar más entero al final del año.

-Llegan con lo justo a esta última etapa, luego de un año tan largo, ¿por eso rotan?

-La verdad, antes de empezar uno veía el torneo y decía: “Es eterno, va a ser complicado llegar al final”. Pero ahora, lo que veo de nosotros es que tenemos un equipo buenísimo. La intermedia del club está muy bien y aporta un recambio que es del mismo nivel que el del jugador de la primera, con lo cual creo que estamos llegando bastante bien en ese sentido. No tenemos muchos lesionados. Hay recambio en todos los puestos… Me parece que esa es la clave para llegar bien a fin de año.

-Además, como hacía bastante no pasaba, la Primera, la Inter y la Pre, pasaron a los play-offs...

-Sí, creo que desde hace 21 años que eso no pasaba. Se está haciendo un muy buen trabajo, con mucha seriedad. Y, además, hay buenos jugadores. Eso está buenísimo para el club. Es todo parte de un proceso. Hace tres años los entrenadores nos decían: “Bueno, vamos a empezar a plantearnos objetivos”. El primer año que agarraron era salir entre los primeros cinco o seis; después era entrar a los play-offs y entramos; y así progresivamente. Los objetivos se van cumpliendo. Uno se da cuenta que atrás hay un enorme trabajo y ese trabajo da resultados. Trabajar, hacer bien la parte de gimnasio, contar con buenos entrenadores que planifican, tener buenos preparadores físicos… Tener un grupo comprometido y dedicado. Todo suma.

-En el clásico tuvieron que remontar y después, con la ventaja, aguantar, ¿qué fue lo más difícil?

-Me parece que la parte de la remontada, que se dio más temprano en el partido, fue la menos compleja porque había tiempo. Contra Belgrano, no. Y los momentos de aguantar con el SIC fueron los que más se sufrieron porque sabíamos que cualquier error ahí nos costaría el partido y no había vuelta atrás.

-¿La defensa fue el punto más fuerte del sábado?

-Sí. Por momentos, estando dentro de la cancha, se sentía muy sólida nuestra defensa. Cuando estábamos todos parados y no se metía mucha gente al ruck, sentíamos que el ataque de ellos estaba controlado y sí, creo que fue el punto fuerte del partido. También la defensa de maul. Ellos tuvieron varios mauls en las cinco yardas nuestras y los pudimos controlar.

Larrague, en el centro del festejo de CASI en la victoria ante el SIC Hernan Zenteno - La Nacion

Nacho Larrague. Pesa. Siempre, lo hace, en cada espacio de la cancha y afuera de ella. Y también en el juego suelto, en las formaciones fijas, tackleando, avanzando, quebrando la línea de ventaja, llegando al ingoal. Como ejemplo. Es un segunda línea de primera línea que impacta y gravita. Sobre todo, gravita.