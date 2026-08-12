Josh Kushner y Bob Iger compran Los Lakers de Los Ángeles en 12.500 millones de dólares

Los empresarios Josh Kushner y Bob Iger compraron la franquicia de la NBA de Los Angeles Lakers por un precio récord, la segunda venta de este tipo en un año. Este acuerdo de venta es de 12.500 millones de dólares, según una persona familiarizada con los términos que habló con la agencia AP, bajo condición de anonimato el miércoles porque ninguna de las partes reveló detalles específicos.

“Como aficionados de toda la vida a la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en los responsables de ​los Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo”, afirmaron Iger y Kushner en un comunicado conjunto.

Robert Allen "Bob" Iger es un empresario estadounidense que es consejero delegado de The Walt Disney Company; ahora, adquiere a Los Lakers Jordan Strauss - Invision

“Sentimos un inmenso ⁠respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss. Nuestro compromiso a largo plazo es construir ‌sobre esos cimientos, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles”, dijeron ambos empresarios.

ESPN informó primero que Kushner e Iger compran la franquicia más valiosa de la NBA, que el año pasado fue valorada en 10.000 millones de dólares cuando Mark Walter adquirió una participación de control a la familia Buss. Los dos empresarios habían participado en los intentos de conseguir un equipo de expansión para Las Vegas.

El Crypto Arena, la casa de Los Angeles Lakers, franquicia de la NBA Ethan Swope - FR171736 AP

Al comprar a los Lakers , Iger y Kushner simplemente no tienen que esperar esa decisión. La expansión, si ocurre, podría concretarse en la temporada 2028-29. La venta aún necesitará la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA, y ese proceso puede tardar varias semanas. La próxima reunión de la junta está programada para el próximo mes en Nueva York.

El precio de 12.500 millones de dólares no solo marca un récord para el deporte profesional en Estados Unidos, sino que continúa una tendencia de valores de franquicias de la NBA que se disparan. Hace apenas tres años, Michael Jordan vendió su participación mayoritaria en los Hornets de Charlotte por una valoración de 3.000 millones de dólares, y los Celtics de Boston fueron vendidos el año pasado con una valoración de poco más de 6.000 millones de dólares, lo que entonces fue un récord.

Jerry Buss compró Los Angeles Lakers en 1979 mediante una operación valorada en 67,5 millones de dólares que incluía además al equipo de hockey sobre hielo Los Angeles Kings y un pabellón de la ciudad del oeste estadounidense conocido como el “Kia Fórum”. Luego de la muerte de Buss en 2013, la conducción de los Lakers, dueños de 17 títulos de la NBA (sólo menos del récord que ostenta Boston Celtics) pasó a manos de sus seis hijos a través de un fideicomiso, antes de que se cerrara el acuerdo con Walter, quien también posee una participación en Los Angeles Dodgers, de la liga de béisbol estadounidense (MLB), junto a Todd Boehly, empresario estadounidense propietario del Chelsea inglés.

“Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida. Ha sido una inversión extraordinaria, pero lo que me llevo conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como a una familia”, expresó a su vez Walter. “Estoy agradecido con Jeanie Buss, la familia Buss, los jugadores y el personal por darme la bienvenida en esta etapa. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles, y tengo plena confianza en que lo mejor está por venir”, aventuró Walter.

Joshua Kushner, el otro empresario que toma las riendas de los Lakers Jamie McCarthy - Getty Images North America

Joshua Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través del fondo Thrive Eternal, uno de los nuevos dueños de los Lakers estuvo relacionado como potencial inversor en el abortado plan para abrir las puertas al capital privado en la FIFA. La iniciativa provocó un sismo en el mundo del fútbol y amenaza la reelección del presidente de la máxima autoridad de ese deporte, Gianni Infantino.

Los Lakers ganaron 17 campeonatos de la liga estadounidense, solo superados por los Boston Celtics. En sus planteles han desfilado algunas de las mayores estrellas del basquetbol mundial, como Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal y el fallecido Kobe Bryant.

Bienvenidas ilustres

“Quiero felicitar a mi buen amigo Bob Iger y a Josh Kushner por la compra de Los Angeles Lakers”, dijo Earvin “Magic” Johnson. “Aficionados de los Lakers, no podrían tener dos mejores propietarios. Conozco a Bob personalmente desde hace más de 40 años: siempre ha amado a los Lakers y al básquetbol, y va a traer los campeonatos de vuelta a Los Ángeles”, agregó.

Earvin "Magic" Johnson, uno de los máximos ídolos de Los Angeles Lakers (Fuente: JC OLIVERA/WIREIMAG)

LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, fue el líder de la franquicia oro y púrpura en la última década y encabezó el camino al más reciente título en 2020. Su reciente partida a los Philadelphia 76ers dejó el vestuario en manos de la superestrella eslovena Luka Doncic, que se felicitó por el inicio de esta nueva etapa en la franquicia.

“Ser un Laker lo significa todo para mí, y estoy emocionado por volver a la cancha y traer un campeonato a Los Ángeles”, dijo Doncic en X. “Me he acostumbrado a grandes cambios en estos últimos años, pero sé que, pase lo que pase, no hay límite para el potencial de esta franquicia icónica. Estoy deseando conocer a Josh y a Bob para que podamos empezar a trabajar juntos en construir algo especial en Los Ángeles”, remarcó.

Con información de las agencias AP, ANSA, REUTERS y AFP