El alero de los Dallas Mavericks, Dorian Finney-Smith, izquierda, y el guardia Luka Doncic roban el balón al alero de Los Angeles Clippers Kawhi Leonard durante la segunda mitad del Juego 5 de una serie de playoffs de primera ronda de baloncesto de la NBA, el martes 25 de agosto de 2020 en Lake Buen Crédito: Kim Klement / Pool vía AP

26 de agosto de 2020 • 08:16

Se rompieron las equivalencias en el quinto juego de la serie de playoffs de la NBA que disputan los Clippers y los Mavericks. En equipo de Los Angeles mostró todo su arsenal ofensivo, con Kawhi Leonard a la cabeza, y dejó sin chances a Dallas. Incluso, fue la primera vez que la franquicia de California marcó 150 o más puntos en toda su historia en playoffs y es el noveno equipo que lo logra en una postemporada. Así, la victoria por 154-111, resultó una caja de resonancia para poner la serie 3-2. Aunque también fue una noche especial porque todas las miradas estaban puestas sobre Luka Doncic, pero las luces se quedaron con el rigor físico que recibió el juego del esloveno.

Los Clippers habían quedado heridos por la derrota sobre la bocina con un triple de larga distancia de Doncic, por eso es que salieron dispuestos a no dejar pasar la oportunidad de mandarles un mensaje a los Mavericks: 76 puntos en el primer tiempo y 154 en el global, 43 puntos de diferencia, 22 triples y un 63,1% de acierto en tiros de campo...

Luka Doncic (77) de los Dallas Mavericks contra Kawhi Leonard (2) de Los Angeles Clippers durante la primera mitad de un juego de playoffs de la primera ronda de baloncesto de la NBA el martes 25 de agosto de 2020 en Lake Buena Vista, Florida. Fuente: AP - Crédito: AP Photo / Ashley Landis / pool

Y en medio de esa tormenta ofensiva perfecta, apareció Paul George con 35 puntos (12/18 y cuatro triples) en 25 minutos, lo que lo convirtió en el primer jugador en conseguir esa cantidad de puntos en ese tiempo, desde que se utiliza el reloj de 24 segundos. Y claro, al repertorio se sumó Kawhi Leonard con 32 puntos, 7 rebotes y 12-19 de cancha. Una auténtica aplanadora ofensiva para los Clippers.

El "juego sucio contra Doncic"

La controversia también fue parte de este duelo, porque muchos consideran que el juego de los Clippers sobre Luka Doncic fue casi "juego físico". El rigor sobre el esloveno encendió las alarmas y en especial una jugada de Marcus Morris, que pisó el tobillo que Doncic tenía lesionado, despertó todavía más suspicacias.

Sin embargo, tras el partido, Morris negó vehementemente esos señalamientos: "Pensar que trato de hacerle daño a otros jugadores es verdaderamente una locura". También Luka Doncic fue consultado al respecto y no pareció estar muy convencido de que no hubo un especial enfoque en impedirle desarrollar su juego. El esloveno, que terminó el partido con 22 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, dijo: "Tengo mis propios pensamientos. Espero que no me haya pisado con intención".