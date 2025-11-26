LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: la Champions League, el torneo Clausura y la NBA

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Atlético de Madrid e Inter se miden en la capital española
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 26 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 21.30 Lanús vs. Tigre. Los octavos de final. TNT Sports
Lanús se presenta ante su gente tras el título de la Copa Sudamericana logrado el último sábado
Champions League

  • 14.45 Copenhague vs. Kairat Almaty. ESPN 2
  • 14.45 Pafos vs. Mónaco. Fox Sports
  • 17 Eintracht Frankfurt vs. Atalanta. ESPN 4
  • 17 PSG vs. Tottenham. ESPN 3
  • 17 Arsenal vs. Bayern Múnich. ESPN 2
  • 17 Olympiacos vs. Real Madrid. ESPN
  • 17 Atlético de Madrid vs. Inter de Milán. Fox Sports
  • 17 Liverpool vs. PSV Eindhoven. Fox Sports 2
  • 17 Sporting de Lisboa vs. Brujas. Canal 117 Flow
El Liverpool de Alexis Mac Allister recibe a PSV
BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 15.30 Estrella Roja vs. Olympiacos. DSports+ (1613)

La NBA

  • 19 Detroit Pistons vs. Boston Celtics. ESPN 2
  • 21.30 Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 2
  • 23.55 Houston Rockets vs. Golden State Warriors. ESPN 2
