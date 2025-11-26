La agenda de la TV del miércoles: la Champions League, el torneo Clausura y la NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 26 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

21.30 Lanús vs. Tigre. Los octavos de final. TNT Sports

Lanús se presenta ante su gente tras el título de la Copa Sudamericana logrado el último sábado

Champions League

14.45 Copenhague vs. Kairat Almaty. ESPN 2

14.45 Pafos vs. Mónaco. Fox Sports

17 Eintracht Frankfurt vs. Atalanta. ESPN 4

17 PSG vs. Tottenham. ESPN 3

17 Arsenal vs. Bayern Múnich. ESPN 2

17 Olympiacos vs. Real Madrid. ESPN

17 Atlético de Madrid vs. Inter de Milán. Fox Sports

17 Liverpool vs. PSV Eindhoven. Fox Sports 2

17 Sporting de Lisboa vs. Brujas. Canal 117 Flow

El Liverpool de Alexis Mac Allister recibe a PSV

BÁSQUETBOL

Euroliga

15.30 Estrella Roja vs. Olympiacos. DSports+ (1613)

La NBA