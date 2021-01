A un año de su muerte, cuál es la herencia que Kobe Bryant le dejó a su familia Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

Hace exactamente un año atrás el mundo se conmocionaba al enterarse de la muerte de Kobe Bryant: el 26 de enero de 2020, una de las máximas estrellas que tuvo la historia de la NBA perdía la vida en un fatal accidente en su helicóptero privado Sikorsky S-76, en un campo en Calabasas, en el Estado de California. En la tragedia también fallecieron su hija Gianna, de 13 años, y a otras siete personas que también viajaban con ellos.

Al compás del dolor de su esposa Vanessa, y de sus otras tres hijas Natalia, Bianca, y Capri, durante todo este tiempo se especuló sobre la herencia que el ex basquetbolista le dejó a su familia. Según la revista Forbes, luego de su muerte, su fortuna rondaba los 600 millones de dólares. Se llegó a semejante cifra gracias a su habilidad para las inversiones realizadas a posteriori de su carrera como jugador de la NBA. Kobe pudo convertirse en un exitoso empresario y dejar un enorme legado económico a su familia, De todos modos, esos números todavía están pendientes de muchísimos trámites.

Como empresario, Kobe Bryant obtuvo grandiosas ganancias gracias a varios contratos publicitarios Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

Hace algunos días, el medio norteamericano USA Today señaló que son cinco los juicios que se encuentran abiertos todavía. El más importante está relacionado con la compañía Island Express, dueña del helicóptero. También, el de la madre de Vanessa Bryant, Sofía Urbieta, que reclama cinco millones de dólares por haber hecho de niñera y ama de casa de la pareja durante casi dos décadas. Por otro lado, la viuda de Kobe también tuvo que solicitar el agregado de una enmienda en el testamento que incluyese a Capri, la niña más pequeña de la familia, que apenas tenía un año cuando Bryant murió y que no aparecía en los documentos originales.

Las ganancias de Kobe Bryant

Lo cierto es que en su faceta como empresario, Kobe Bryant obtuvo grandiosas ganancias como consecuencia de varios contratos publicitarios. Por ejemplo, con el de Nike. A partir de su unión con la marca de la pipa en 2003, tuvo un primer contrato por cuatro años que le repartó 40 millones de dólares. Más aquí en el tiempo, en 2016, el ex Lakers se convirtió en uno de los fundadores de un fondo de capital de riesgo con el nombre de Bryant Stibel, y que en la actualidad, según Business Insider, cuenta con activos superiores a los 2000 millones de dólares.

Kobe Bryant junto a su familia durante la ceremonia de retiro de sus dos camisetas en el Staples Center de Los Angeles Crédito: Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

La adquisición del 10% de marca de la bebida deportiva Body Armor, en 2013, fue otra de las inversiones que hizo crecer la cuenta corriente de Bryant. Por hacerse dueño de ese porcentaje, recibió 200 millones de dólares cuando Coca Cola invirtió 300 millones en la marca. Pero el aumento en sus arcas no termina aquí. Las inversiones en marcas de productos ecológicos como The Honest Company, el portal The Player´s Tribune, la empresa de entretenimiento interactivo Scopely, o la firma de servicios legales Legal Zoom también son parte de todo lo que generó como empresario. Además, en 2016, fundó su propia productora, Gravity Studios, con la cual desarrolló diversos proyectos audiovisuales, y entre ellos, el cortometraje de animación 'Dear Basketball', con el que ganó el Oscar en 2018.

Los autos y las propiedades de Kobe

Los vehículos eran una debilidad para Kobe. Su garaje contaba ocho coches de lujo con valores exorbitantes. Al momento de su muerte, los autos que disponía eran una Ferrari 360 Modena con un valor de 220 mil dólares, un Cadillac Escalade de 300 mil dólares, un Range Rover de 60 mil dólares, un Lamborghini Murciélago de 220 mil dólares, un Bentley Continental GT de 2 millones de dólares, un Bentley Azure Mulliner de 500 mil dólares, un Jeep Wrangler de 110 mil dólares y por último un Lamborghini Aventador de 4 millones de dólares. De hecho, a cochera se achicó este lunes cuando Vanessa subastó el Chevrolet Impala de 1963 por tan solo 54 mil dólares, cuando el precio de base era de 250 mil.

Kobe Bryant, en su época como estrella de la NBA Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Branimir Kvartuc

Por último, respecto de sus propiedades, Bryant y su familia vivían en la ciudad Newport Beach, ubicada en el condado de Orange, en California, en una casa que posee un valor de 4 millones de dólares. En el año 2015, el basquetbolista fallecido llegó a vender una residencia por esa misma zona en 6 millones de dólares. Además, había una tercera casa que toda la familia utilizaba los fines de semana, también en Newport Beach, pero esta propiedad fue vendida en 2 millones de dólares por su esposa Vanessa unos meses antes de la muerte de Kobe.

Lo cierto es que el dolor por la pérdida de quien fuera uno de los mejores jugadores del mundo que tuvo el básquetbol, y también la de su hija, no cesará nunca. Este martes, a un año de su muerte, no faltarán los recuerdos y los homenajes que se irán haciendo por parte de toda la NBA y de todo el mundo amante del básquetbol, deporte en el que dejó también un herencia y un legado que tiene un valor incalculable.

A un año de su muerte, se esperan grandes recuerdos y homenajes al ex jugador de los Lakers Crédito: AP Photo/Aaron Favila

