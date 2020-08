Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 10:50

La tensión no se evapora. Son horas de incertidumbre, pero en especial de real indignación por los jugadores de la NBA que sienten que no sos escuchados. Nuevamente un hecho de abuso policial (por el ataque al afroamericano Jacob Blake que fue baleado a quemarropa y por la espada por un policía blanco) despertó la ira de las estrellas de la competencia que se desarrolla en una burbuja en Disney. El tema es tan determinante para ellos que no sólo decidieron suspender la jornada de playoffs de ayer, sino que tras varias reuniones muy acaloradas, la continuidad de la postemporada realmente pende de un hilo.

La burbuja de Disney está en plena ebullición. Este jueves volverán a reunirse los jugadores, con los entrenadores y los dueños de las franquicias. En principio todos consideran poco probable que se disputen los partidos programados para la jornada (Denver vs. Jazz, Celtics vs. Raptors y Clippers vs. Mavericks), aunque nadie se atreve a asegurar que pueda seguir la competencia. Si bien ayer los jugadores recibieron las explicaciones de lo que implicaría esa determinación en términos económicos para las organizaciones y también para los propios jugadores, se asegura que LeBron James y Kawhi Leonard, los representantes de Lakers y Clippers, respectivamente, fueron dos de los que impulsaron la cancelación de playoffs. Incluso, algunos periodistas en los Estados Unidos revelaron que LeBron se retiró de la reunión muy enojado por lo que estaba sucediendo.

Algunos dueños de franquicias estaban molestos con el equipo de Milwaukee Bucks por la determinación, de manera unilateral, de suspender el partido que debían disputar ante Orlando Magics. Sin embargo, recibieron el apoyo de todos los demás jugadores y esas diferencias quedaron en apenas reclamos acalorados de momento. Incluso, los jugadores de los Bucks ofrecieron un comunicado, en el que se los vio a todos juntos y con tapa bocas, en el que expresaron cuál era su sentimiento respecto a lo que se vivía por fuera de la burbuja de Disney. Cuando enfrentaron a las cámaras fueron George Hill y Sterling Brown los encargados de hablar con la prensa. La lectura del texto estuvo a cargo de Brown, de 25 años, que en el año 2018 fue víctima de un caso de exceso de fuerza policial en la ciudad de Milwaukee.

Al parecer, según informa Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con más contactos en la NBA y que trabaja para ESPN, en la reunión tomaron la palabra el presidente de la NBPA (el sindicato de los jugadores), Chris Paul, el vicepresidente de la NBPA, Andre Iguodala,y el entrenador de los Clippers, Doc Rivers. Los primeros explicaron los perjuicios de millones de dólares que recaerán sobre los jugadores (muchos ganan un promedio de 7 millones de dólares anuales, pero otros tantos no alcanzan ni remotamente estas cifras) y al parecer Doc River, el entrenador de los Clippers, fue muy claro en su postura en seguir reclamando y protestando por los abusos policiales, pero que "el talento que los jugadores es el arma más poderosa que tiene y lo deben usar jugando".

Nadie tiene la última palabra, porque se considera que la postura de Lebron y Kawhi, resultó producto de las emociones del caso. Sin embargo, todos aquellos que están cerca de lo que sucede dentro de la burbuja de Disney sostienen que los jugadores fueron muy claros con los propietarios de las franquicias y les hicieron saber que si no les presentan una acción concreta que los convenza de que es buena frente a sus reclamos raciales, nadie estaría dispuesto a seguir adelante con "el pan y circo de los playoffs de Disney".

Son varias las acciones que se manejan en estas horas, mientras se esperan las reuniones de este jueves. Según Marc Spears, de ESPN, los árbitros de la NBA planean caminar juntos alrededor del hotel Coronado Springs Resort de Disney como una forma de protesta pacífica contra el asesinato de hombres y mujeres negros desarmados a manos de la policía. De la misma manera que en las últimas horas los jugadores de los Bucks hicieron saber que la determinación que tomaron no fue para que se suspendan los playoffs de la NBA, sino para que se visibilice un problema en Wisconsin y que entienden como imperativo que se atienda: "la legislatura del estado lleva meses de inacción para resolver los problemas raciales y los abusos policiales".

Los mensajes de los jugadores son concretos, LeBron James en Twitter se mostró muy molesto y reclamó acciones reales, todos se hicieron escuchar de alguna u otra manera y Landry Shamet, de Clippers, en su cuenta de Instagram publicó un mensaje que pareció tener más de un destinatario, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: "Si su solución a este continuo tiroteo de personas negras por parte de la policía es 'bueno, simplemente no se resista al arresto', entonces usted es parte del problema y no ve lo que está pasando. Resistirse a un arresto no justifica perder la vida, recibir un disparo frente a sus hijos o tener una rodilla en el cuello durante 8 minutos".

Incluso, la situación está tan tensa que a muchos no ya no les interesa que pronto tendrán a parte de su familia con ellos. Al parecer la NBA estaba preparando el desembarco para el lunes próximo de las esposas, hijos y madres y padres de varios de los jugadores. Estos parientes desde hace 15 días están pasando por un período de aislamiento cerca de Orlando y con controles periódicos. Pero estas cuestiones tampoco conmueve a las estrellas.

El futuro es incierto, las aguas están muy agitadas, por el momento no parece haber soluciones mágicas dentro de Disney. El asunto es mucho más profundo y los jugadores, en este punto, no pretende correr la mirada sin acciones concretas, saben que de su lado tienen organizaciones poderosas, como Disney, Turner y Nike, que pueden acompañar el reclamo y genera un efecto. Van por todo y no quieren detenerse. En el camino no tienen ningún problema de desmontar el show e irse a sus casas.