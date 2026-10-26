La escalofriante lesión de Jalen Williams en el cierre del partido entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers

Es una de las peores lesiones de las que se tengan recuerdo en la NBA. En el encuentro entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers, se vivió un momento de desesperación en el último minuto del partido, porque la fractura expuesta de la tibia izquierda que sufrió Jalen Williams dejó conmocionados a los espectadores en el estadio Paycom Center.

La jugada ocurrió cuando faltaban 1 minuto y 14 segundos para el cierre del juego: Williams atacó hacia el aro e intentó volcar la pelota, mientras Kris Dunn y Derrick Jones Jr. participaban en la acción defensiva. Semejante potencia de los tres jugadores provocó que, al caer Williams, su pierna izquierda quedara debajo de su cuerpo y se doblara de manera antinatural, situación que provocó que su tobillo quedara dislocado y obligara una rápida intervención del personal médico. Los asistentes cubrieron la zona afectada con toallas mientras pedían desesperadamente por una férula para colocarle en la pierna, todo ante la mirada de los jugadores de ambos equipos, que observaban la asistencia y se tomaban la cabeza o se cubrían la cara con sus camisetas.

La terrible lesión de Jalen Williams

El partido permaneció detenido alrededor de cinco minutos. Desde las tribunas del Paycom Center, los fanáticos comenzaron a corear “J-Dub”, el apodo del jugador, que levantó ambos pulgares antes de abandonar la cancha en una camilla. Tras la revisión por parte de los árbitros de la acción, el jugador de los Clippers, Chris Dunn, recibió una falta flagrante de tipo 1.

Las redes sociales reaccionaron rápidamente frente a tan shockeante momento y las expresiones de los relatores y comentaristas reflejaron el impacto que fue ver semejante acción. “Dios mío, es una de las peores lesiones que vi en mi vida”, fue la expresión de Chris Fisher, de Bally Sports Oklahoma.

Tras el partido que ganaron los Thunder por 108-101, Shai Gilgeous-Alexander se mostró muy afectado por la lesión de su compañero y no pudo contener las lágrimas durante su entrevista posterior al encuentro. El base de Oklahoma City expresó su preocupación y señaló que el equipo deberá mantenerse competitivo durante la ausencia de Williams. “Él sólo ama jugar. Ama la competencia. Eso es lo que es. No tengo ninguna duda en mi mente de que volverá y será mejor de lo que era antes. Es desafortunada, su suerte hasta ahora, pero está preparado para dar la batalla. Es un guerrero”, dijo Gilgeous-Alexander.

Jalen Williams receives a standing ovation after being stretchered off following a leg injury 🙏 pic.twitter.com/dRkjLH7iVB — ESPN (@espn) October 26, 2026

Mientras que el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, reconoció el impacto de lo sucedido en el vestuario: “Son situaciones muy duras, de verdad. No estamos pasando por un buen momento con las lesiones. Es duro para los muchachos. Creo que todos los equipos se solidarizan en estas situaciones”.

El jugador de 25 años había llegado llegó al partido con un promedio de 16,5 puntos, seis rebotes y 2,5 asistencias por partido, con un porcentaje de acierto del 38,7% en tiros de campo y del 37,5% en triples. Y esta lesión llega después de una temporada 2025-26 en la que Williams disputó solamente 33 partidos de la temporada regular y cinco de los playoffs. Durante ese período, el jugador enfrentó problemas en la muñeca derecha, de la que fue operado, y lesiones musculares en ambas piernas, por problemas con los isquiotibiales.