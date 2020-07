Así respondió la mamá de Ja Morant al regalo que le hizo su hijo. Crédito: Instagram 00:28

Video

El jugador de los Memphis Grizzlies, de la NBA, Jamie Morant le hizo una espectacular sorpresa a su madre, quien reaccionó con gritos y bailes al ver el regalo que su hijo le mandado desde Orlando, donde entrena para el torneo que se reanuda el próximo 30 de julio.

"Te conseguí ese auto que vos querías. Te quiero, mi reina", escribió el deportista de 20 años en una serie de stories de su Instagram, donde expone la respuesta de su madre al ver el Audi A8 que le mandó a dejar en la puerta de su casa.

En el video, se ve cómo la mamá de Ja Morant se pone a gritar y bailar -con un buen swing, por cierto- de la felicidad por el presente de más de 83.000 millones de dólares que le hizo el armador de los Memphis Grizzlies.

Esta no es la primera vez que Jamie sorprende a sus padres con este tipo de regalos de lujo. Antes de partir a Orlando, el beneficiado fue su padre Tee, a quien también le entregó un auto. En ese entonces, su papá manifestó: "Cuando dice que su familia significa todo para él, lo dice en serio".

La NBA se reanudará este jueves 30 de julio con dos partidos, Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers. Los Grizzlies de Morant se presentarán al día siguiente, viernes 31, contra los Portland Trail Blazers.