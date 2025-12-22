Miguel Borja viaja a México para formalizar su vínculo con Cruz Azul

Una de las novelas más atractivas del mercado de pases en el cierre de la temporada 2025 concluirá en breve. El delantero colombiano Miguel Ángel Borja está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul, club con el que alcanzó un acuerdo de palabra para firmar un contrato por dos años, con opción hasta 2028, según informaron la prensa mexicana y argentina.

El atacante de 32 años viajará a México después de Navidad (lo esperan entre el 26 y el 28 de diciembre), se someterá a los exámenes médicos y, si todo marcha sin contratiempos, será presentado como jugador de La Máquina Cementera y se sumará a la pretemporada bajo las órdenes del argentino Nicolás Larcamón.

El movimiento representa además un salto económico considerable para Borja. En Cruz Azul percibiría entre 2 y 2,5 millones de dólares por año —el doble de lo que ganaba en River—, una diferencia que, de confirmarse, lo coloca por encima de los contratos más altos del fútbol argentino y explica por qué Boca se retiró de la puja por su incorporación. Según varias fuentes, el delantero le habría solicitado a Boca un contrato superior al que tienen Leandro Paredes y Edinson Cavani.

Miguel Borja y Gallardo, cuando todo estaba bien en la relación de ambos Prensa River

De goleador clave a récord histórico

La etapa de Borja en River —donde llegó en julio de 2022— fue la más prolongada y fructífera de su carrera en clubes hasta ahora. Con la camiseta del Millonario disputó 159 partidos, anotó 62 goles y dio 10 asistencias entre torneos locales y competencias internacionales.

Esos números lo convirtieron en uno de los máximos goleadores colombianos en la historia del club, igualando la marca de Juan Pablo Ángel (62 goles), legendario atacante que brilló en River a fines de los años 1990 y principios de los 2000. Por detrás quedan figuras con trayectoria en Núñez como Rafael Santos Borré (55), Radamel Falcao García (45) y Teófilo Gutiérrez (28).

Borja no solo sumó goles, sino que también fue decisivo en momentos claves: en 2025 marcó en partidos importantes, como el 4-1 ante Vélez en la temporada regular, aunque fue perdiendo terreno en la consideración de Marcelo Gallardo, quien decidió que no lo iba a tener más en cuenta a partir del año próximo.

El colombiano también aportó con goles que valieron triunfos, como su tanto que le dio a River un triunfo por 1-0 sobre Lanús en el Apertura 2025, destacándose como un delantero que —aunque no siempre fue titular— supo responder cuando el equipo lo necesitó.

La etapa en River es solo una parte de una carrera vasta y diversa. Borja comenzó su recorrido en Colombia, con pasos por Cortuluá, La Equidad, Cúcuta Deportivo, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, donde fue figura y goleador antes de dar el salto internacional.

Cruz Azul busca los goles y la experiencia de Borja Marcelo Manera

En el fútbol brasileño defendió la casaca de Palmeiras y Gremio, con buenos registros, y también tuvo breves experiencias en Europa con Livorno (Italia) y Olimpo (Argentina).

Ese recorrido le valió también oportunidades con la selección nacional de Colombia, en la que sumó convocatorias y goles desde su debut internacional, consolidándose como uno de los delanteros más reconocidos de su generación.

Experiencia y gol

La llegada de Borja a Cruz Azul es vista como un golpe de autoridad en el mercado de fichajes mexicano. El cuadro capitalino busca reforzar su ataque tras la salida de Ángel Sepúlveda —quien tiene acuerdo con Chivas— y apuesta por un delantero con experiencia en torneos internacionales y probado instinto goleador.

En México, Borja compartirá vestuario con compatriotas como el arquero Kevin Mier y el defensor Willer Ditta, lo que puede facilitar su adaptación. Sin embargo, su inscripción final dependerá de que el club libere uno de los cupos de extranjero que permite la Liga MX al plantel.

Para River, la salida de Borja marca el cierre de un ciclo exitoso y goleador, que lo ubicó entre los nombres más recordados del club en los últimos años. Para Cruz Azul, representa una apuesta por sumar experiencia, gol y jerarquía con objetivos ambiciosos de cara al Clausura 2026, la Concachampions y la Leagues Cup.

Ante este contexto, Boca apuntará a sumar a un centrodelantero que en la actualidad juega en el exterior, y a la vez le dará oportunidades al chico Valentino Simoni, goleador de la Reserva campeona del Torneo Proyección y del Trofeo de Campeones.