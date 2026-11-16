LeBron James: “la máquina de IA de la NBA caminando” que volvió a sacudir la historia de la competencia

Es curioso, pero es tan enorme lo que hace LeBron James, que con él se naturaliza lo extraordinario. En la NBA ya se volvió usual que The King pulverice estadísticas, que parece que ya nadie se sorprende cuando su nombre aparece, una vez más, en las nóminas de los jugadores que logran récords estadísticos históricos. En esta oportunidad, inscribió su apellido entre los máximos asistidores de la competencia y ya se ubica en el tercer escalón de la lista con 12.092 “pases de gol”, dejando atrás a Jason Kidd (12.091), uno de los mejores bases que se vio en el básquetbol de los Estados Unidos.

La furia de LeBron parece no tener fecha de vencimiento, ya que la estrella de Philadephia Sixers, a los 42 años, quiere siempre ir por más. Las 11 asistencias y los 15 puntos, en la victoria de su equipo ante Indiana por 131-124, parecieron apenas un trámite. Y se aproximan nuevos objetivos, porque ahora buscará llegar al segundo puesto, que está en poder de Chris Paul, que se retiró con 12.552 asistencias. The King necesita 460 para dar otro paso histórico. Si bien parece complicado que lo consiga esta temporada, para él nada parece imposible. Quizás necesitaría una temporada más, aunque no se sabe si la tendrá. Lo que está claro es que no alcanzará al máximo asistidor de la historia, John Stockton, líder con 15.806.

LeBron James, siempre histórico

Para poner en dimensión lo de LeBron James, hay que leer las estadísticas y advertir que entre los jugadores que se mantienen activo, el más cerca de The King en el rubro asistencias, es James Harden, que está en el duodécimo puesto, pero con 8.948 y el siguiente, ya vigesimoquinto, que se trata de Jrue Holiday con 6.810.

Es tan increíble lo de The King que sólo hace falta escuchar a los rivales para comprender todo: en términos del coeficiente intelectual aplicado al básquetbol, el entrenador de Indiana Pacers, Rick Carlisle, calificó a LeBron James como una “máquina de IA de básquetbol de la NBA caminando”. Además, el entrenador explicó: “LeBron James es una de las razones por las que no llamamos sistemas ofensivos. Porque él los conoce todos”.

Pero no se trata sólo de asistencias la leyenda de LeBron, porque posee otros récords increíbles. Entre otros registros, es el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA (43.606 puntos) y también lidera la estadística histórica de tiros de campo convertidos (16.023). Además, tiene la marca de más partidos disputados (1.633 y sólo dos veces siendo suplente), de minutos jugados (61.389) y de temporadas disputadas (24). Una locura que, incluso, podría extenderse todavía más, porque su contrato con los Sixers, tiene una cláusula de extensión por una temporada más.

Rick Carlisle (coach des Pacers) a comparé LeBron James à une... IA version basket :



"LeBron James est l'une des raisons qui expliquent pourquoi on n'appelle pas de systèmes offensifs. Car il les connaît tous.



Il est tellement intelligent. Ça fait quoi là, 24 saisons ? On ne… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2026

“Todo lo que sucede es algo que te pone los pies en la tierra. Las estadísticas son importantes y uno va tomando dimensión con estos récords. Honestamente es algo que obviamente no preví en mi carrera, pero sabía que las asistencias significaban mucho para mí. Simplemente el movimiento de la pelota, poder encontrar a mis compañeros y poner el balón a tiempo y al objetivo. También, estar vinculado con algunos de los grandes que han jugado este deporte y con un gran amigo mío, J-Kidd”.

Y agregó: “Yo sólo les digo a mis compañeros: siempre préstenme atención cuando tengo la pelota, porque siempre veo cómo se desarrollan las jugadas antes de que ocurran. Siempre fui muy consciente de lo que estaban haciendo otros equipos, otros jugadores, sus pros y contras, lo que les gusta y no les gusta. Siempre entendí que si podía adelantarme a esas cuestiones, también podía darle a mis compañeros una ventaja a la hora de jugar”.