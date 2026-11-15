Abierto de Palermo: La Aguada ratificó que su juego venía en alza y con el liderazgo de Pittaluga salió de perdedor en el estreno

Una victoria que se hizo esperar. Un triunfo esforzado, destacado, y que posibilitó romper con la racha negativa en la actual temporada de alto hándicap. La Aguada derrotó por 15 a|12 a Híper Polo y firmó el primer éxito en la Triple Corona. Desató el nudo en el estreno del Campeonato Argentino de Polo, en la cancha N°2 de Palermo. Un desenlace apretado en el juego que abrió la Zona B, un tablero que recién se rompió en el octavo y último chukker.

El liderazgo de Joaquín Pittaluga marcó el rumbo de una estructura que hizo correcciones, enseñó concentración, combatividad y reacción para desplegar el plan que posibilitara desatar el nudo. Un festejo que era imperioso también para el futuro y por el rival, que en el cruce en el Abierto de Tortugas resultó despiadado y castigó con un categórico 21-10, el 16 de octubre.

El saludo y las felicitaciones entre los integrantes de La Aguada, que rompió la serie negativo y derrotó 15 a 12 a Híper Polo

“No nos venia saliendo nada, no la veníamos pegando con los caballos, porque las yeguas que estaban más o menos bien no las podíamos meter. El primer día se lesiona Iñaki [Laprida], al segundo partido a Alfredo [Bigatti] le pegan un bochazo y tuvo tres juegos con problemas óseos y debió reemplazarlo Magoo [Laprida]… Parecía una película de terror. En el partido con La Irenita, en Tortugas [derrota 16 a 15], sentí que íbamos y veníamos al ritmo de ellos, que es un equipo que está comprobado que es de jerarquía. Ahí me entusiasmé de que podíamos revertir”, relata Pittaluga, el goleador del partido, con seis goles, cuatro de penal.

El inicio de juego alentador resultó un engaño. La apertura del marcador en apenas 20 segundos, la razón que alimentó las esperanzas. Pero el derrumbe llegó muy rápido y se extendió hasta el séptimo chukker. Sucesiones de ataques prometedores con finalizaciones fallidas, algunas llamativas ante la cercanía frente a los mimbres; resoluciones con poca imaginación y tiros defectuosos; pedido de pases hacia un costado y la bocha que viajó en el sentido contrario... Al terminar el cuarto chukker, apenas se habían convertido ocho goles.

En el último chukker, La Aguada desató el nudo y se regaló el triunfo; Joaquín Pittaluga, goleador y líder en la victoria sobre Híper Polo

Un juego de alto hándicap, del mejor polo del mundo, pero que no descubría emociones y las fricciones, con faltas repetidas, un denominador: se cometieron casi 20 infracciones. El estado de la cancha N°2 también fue un condicionante. Francisco Elizalde, de Híper Polo, además de ser la guía en la cancha -por juego, experiencia y jerarquía; convirtió cuatro goles y por primera vez con el equipo que diseñó- pidió menos apresuramiento para resolver: que la bocha se amanse y no ir arriba de ella, la consigna para contrarrestar las imperfecciones del campo.

El partido no descubrió un vencedor hasta el último chukker, pero una jugada fue gravitante mucho antes en la historia del resultado. La salvada en la línea de los mimbres de Bigatti, el penal de Pittaluga -el cuarto de los que anotó- y una certera definición desde lejos de Iñaki Laprida devolvió en el sexto chukker a La Aguada al juego y al marcador (8-8): el cuarteto pasó de estar a centímetros de quedar abajo en el tablero por una diferencia de tres goles, a igualarlo.

El compacto del triunfo de La Aguada sobre Híper Polo

“El resultado era para cualquiera, ganamos por tres pero pudimos ganar por apenas uno o que ganar ellos. Demostramos que podemos dar batalla, meter goles y engranar como equipo”, apuró Pittaluga, que desestima que la ausencia de renovación -La Aguada no tiene un jugador menor a 30 años, que es la edad de Bautista Bayugar, que recibió dos veces atención médica durante el partido- resulte un condicionante. “Somos jugadores que esto lo jugamos muchas veces. En lo personal, empiezo a competir no contra los rivales si no conmigo: después si me toca jugar el Abierto lo jugaré y si tengo que ir a la clasificación, también. Jugaré lo que me toque: me gusta competir y, además, me divierte y tengo los caballos”, sentenció.

Lejos de los momentos de gloria, La Aguada descubrió un motivo para celebrar. Un comienzo auspicioso en el campeonato que es el sueño de todos.

Síntesis de La Aguada 15 vs. Híper Polo 12

La Aguada: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32.

Híper Polo: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau 8. Total: 33.